С нового учебного года «школьное молоко» в Удмуртии будет отменено

С приходом федеральной программы питания необходимость в республиканской отпала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Готовность школ и детских садов к новому учебному году 19 июля обсудили председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, министр образования и науки Светлана Болотникова и руководитель республиканского Роспотребнадзора Наталья Матюшина. Зашла речь и о школьном питании.

Наталья Матюшина сообщила, что практически 40% готовых блюд в столовых школ по факту отправляется в отходы. И дело тут не в качестве приготовления блюд, как раз этот показатель в республике на высоте. Скорее всего, еды, как это ни странно звучит, слишком много, и дети не успевают проголодаться. Поэтому и едят неохотно.

Раньше у школьников получался очень маленький перерыв между завтраком и обедом, поэтому они не успевали проголодаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело в том, что в республике действуют сразу две программы питания учеников. Первая – президентская, которая предусматривает бесплатное горячее питание всех школьников начального звена. Школьники среднего и старшего звена тоже обедают бесплатно, но не все, а лишь из многодетных семей и тех, в которых доход ниже 3000 рублей в месяц на человека.

Вторая программа – республиканская и называется «школьное молоко». В ее рамках учащиеся младших классов в первой половине дня бесплатно получают: в Ижевске – выпечку и молоко, в селах и деревнях – кашу и напиток. В общем, перерыв между питанием получается небольшой, что и сказывается на съедаемости приготовленных блюд.

Есть и еще один нюанс, который связан с переполненностью школ, когда накормить всех в соответствии с требованиями СанПиН бывает непросто.

Правила регламентируют, что у ребенка должно быть не менее 20 минут на то, чтобы полноценно пообедать. Однако в переполненных школах Удмуртии этот показатель соблюдается не всегда. И тут либо перемена сокращается до 15 минут, либо перерыв между первым и вторым приемами пищи – до двух уроков.

Детей по-прежнему будут обеспечивать полноценным питанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова сообщила, что единственный выход в такой ситуации – сократить количество приемов пищи и отказаться от «школьного молока».

Оставшееся горячее питание школьников вполне способно решить основную задачу – обеспечить детей здоровым питанием со сбалансированным составом, необходимым количеством калорий, витаминов и минералов.

А региональная программа «Школьное молоко», которая вышла на федеральный уровень и по сути переросла в проект с бесплатным горячим питанием школьников по всей России, останется в прошлом. Высвободившиеся 270 млн рублей в год будут направлены на другую не менее важную задачу – охрану школ, на которую требуется около 7 млрд рублей в год.

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