Погода на выходные в Ижевске: небольшие дожди задержатся на несколько дней в городе

В столице Удмуртии ожидаются дождливые выходные Фото: Архив КП

Дожди в Удмуртии пока остаются. Понравилось им в нашей республике и в ее столице в том числе. В выходные жители Ижевска смогут насладиться пасмурным, почти лондонским небом и прогулками под прохладным дождем. Зато можно пригласить свою вторую половинку на свидание в уютное кафе или посидеть дома, укутавшись в плед. Сплошная романтика.

В субботу, 22 июля, синоптики Росгидрометцентра прогнозируют пасмурную погоду и небольшие дожди. Воздух днем прогреется до +21°С. Ночью похолодает до +12°С. В то же время сервис Яндекс.Погода обещает более прохладный день – до +19°С. Ветер западный 3 м/с.

В воскресенье, 23 июля, в Ижевске переменная облачность и дожди. По данным Росгидрометцентра, столбик термометра не поднимется выше отметки +22°С днем и +13°С ночью. Ветер западный, его скорость составит до 4 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели осадки не ожидаются. В понедельник синоптики обещают до +23°С.

Желаем всем удачного завершения рабочей недели и отличных выходных!

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