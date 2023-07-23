5 простых советов, как психологически подготовить ребенка к школе

На что нужно обратить внимание, чтобы подготовить ребенка к школе? Фото: Олег УКЛАДОВ

Подготовка к школе – процесс волнительный. И это не только покупка красивой формы и канцтоваров, нужно же еще подготовиться психологически. Впереди у ребенка новые знакомства со сверстниками и учителями, тяжелые учебные дни, уроки и оценки.

Что нужно сделать, чтобы ребенок психологически подготовился к школе и влился в учебный процесс? Детский психолог Юлия Князева поделилась советами.

Главное – социализация

Ребенку необходима социализация. Садик – важный этап в жизни ребенка, где малыши постепенно учатся взаимодействовать друг с другом. Однако все больше родителей выбирают частные группы с небольшим количеством детей или вовсе домашнее обучение.

«Мода на обучение в маленьких группах, где к каждому ребенку есть индивидуальный подход, неплоха. Но это только если мы говорим о получении знаний. Детям очень важно взаимодействовать. Они должны узнавать о том, что люди бывают разные и что с ними нужно уметь договариваться», – объяснила психолог.

Эксперт объяснила, что если родители сознательно отказываются водить ребенка в детский сад, то в социализации могут помочь кружки в детских клубах и досуговых центрах.

«Главное, чтобы ребенок учился новому в клубной атмосфере. Осваивать некие навыки – это очень полезно, но для ребенка 5-7 лет важнее не учиться рисованию, а заводить новых друзей», – пояснила Юлия Князева.

Занятия для будущих первоклассников нужны не только для получения знаний, но и чтобы они могли наглядно представить, как выглядит школа. Научиться сидеть во время урока, поднимать руку, отвечать у доски и отпрашиваться в туалет.

Играйте в ролевые игры

Школа – это потрясающее место, где ребенок приобретет опыт общения и получения новых знаний. Разумеется, без сложностей не обойдется, и о них важно и нужно рассказывать детям. Попробуйте сюжетно-ролевые игры про школу. Их легко можно придумать самостоятельно.

Позвольте ребенку больше играть со сверстниками Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Помните: проработка сценариев развития будущего важна. Ребенку будет легче справляться с конфликтными ситуациями в школе, он сможет грамотно анализировать ситуацию, если у него перед глазами будет пример того, как он уже делал подобное.

Ребенок должен хотеть пойти в школу

«Школу идеализировать не надо, заостряйте внимание на моменте. Очень важно показать ребенку саму радость того, что он взрослеет, что в его жизни начинается новый этап. Хорошо заранее показать ребенку школу и познакомить с будущим классным руководителем», – рассказала психолог.

Юлия посоветовала заострить внимание на том, что в школу ходит очень много детей и что вы когда-то давно тоже ходили в школу и были маленькими. И что и у вас были там друзья, и вы сидели на уроках и чему-то учились. Объясните ему, что важны знания, а не оценки. Дайте понять ребенку, что учеба – приятная ответственность, а не груз.

Будьте уверены в своем ребенке

Дети как губка. Они прекрасно умеют считывать эмоции родителя. Потому очень важно быть уверенными в своем ребенке и его будущем.

«Волнение родителей часто передается ребенку, и это проблема. Поэтому родителям очень важно самим быть настроенными на позитив», – отметила эксперт.

Юлия Князева советует родителям постоянно проговаривать про себя как мантру следующую установку: «Мой ребенок со всем справится. Он пойдет в школу и благополучно там освоится. Если у него будут проблемы, я ему обязательно помогу».

«Да, это самоуспокоение. Не более того. Но подобные практики могут помочь снизить градус напряжения в доме», – добавила Юлия.

Родитель всегда рядом

С ребенком нужно выстраивать доверительные отношения. Малыш всегда должен иметь возможность поделиться своими переживаниями, а родители – оказать моральную поддержку.

Помните, первые недели в школе – это адаптация. В это время у детей могут возникнуть перепады настроения. Даже у самых спокойных малышей могут быть истерики. Это нормально. Родителям стоит набраться терпения и показать, что вы всегда рядом и готовы помочь советом или делом. Что вы не бросаете свое дитя один на один с его проблемами.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.