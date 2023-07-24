Со второй половины недели в Ижевске начнется явное потепление Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе погода в Ижевске начнет исправляться. В понедельник-вторник еще возможны дожди и грозы, зато дальше начнет показываться солнце, и столбик термометра уверенно пойдет вверх. Уже к выходным жара может вернуться, но, к счастью, не испепеляющая, а умеренная.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 24 июля, днем до +25°С, ночью – до +13°С. Местами по Удмуртии вероятны грозы, будут ли они в Ижевске, точно не известно.

Во вторник, 25 июля, гидрометцентр России прогнозирует облачную погоду и дожди, до +23°С днем и около +14°С ночью. Сервис Яндекс.Погода обещает на 1°С холоднее днем и на 3°С теплее ночью. В течение суток будет дуть юго-западный со скоростью не более 2-3 м/с.

В среду, 26 июля, по данным гидрометцентра, ожидается переменная облачность и до +25°С, Яндекс прогнозирует до +23°С. Осадки маловероятны. Ночь будет теплее предыдущей – до +17.. +19°С. Западный ветер за сутки сменится на южный, его скорость составит также 2-3 м/с.

В четверг, 27 июля, в Ижевске переменная облачность и небольшой дождь. Днем – до +25.. +26°С, ночью – до +18°.. +21°С. Западный ветер со скоростью около 3 м/с к ночи сменится на северо-западный со скоростью около 2 м/с.

В пятницу, 28 июля, снова без дождя. Будет довольно солнечно. Столбик термометра поднимется до +28.. +29°С. Ночью – до +18.. +22°С. Гидрометцентр России прогнозирует температуры чуть ниже, Яндекс – чуть выше. Ветер в течение суток изменится от очень слабого северного до восточного со скоростью около 2 м/с.

В субботу, 29 июля, по прогнозу гидрометцентра России, снова пойдет дождь, но будет жарко – до +29°С. Яндекс обещает такую же температуру воздуха, но осадков не видит. Ночью ожидается около +18.. +21°С. Ветер будет восточный или северо-восточный порядка 2 м/с.

В воскресенье, 30 июля, по прогнозу гидрометцентра России, также будет до +29°С, но без дождей. Яндекс прогнозирует только +27°С. Ночь окажется теплой – до +18.. +21°С. Ветер будет преобладать восточный со скоростью до 3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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