Школьная мебель, шахматы и мука: что производят в колониях Удмуртии

Что производят в колониях Удмуртии. Фото: пресс-служба УФСИН

С продукцией, которую производят осужденные колоний в Удмуртии мы сталкиваемся ежедневно и даже не подозревая о том, что изготовили ее в местах не столь отдаленных. Сейчас все расскажем.

Одежда, зимние шапки, белые халаты

Швейное производство есть практически в каждой колонии. Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Во многих колониях есть швейное производство. Наиболее оно развито в исправительной колонии №12 (ИК-12) в Сарапуле, где отбывают срок наказания женщины. Но также оно действует в Ижевской воспитательной колонии и других.

Что шьют? Белые халаты и другую медицинскую форму, спецодежду, постельное белье для госучреждений, трикотаж. А в лечебно-исправительной колонии №4 в Ижевске изготавливают зимние шапки.

В колониях шьют спецодежду. Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Школьная и офисная мебель

Ученическая мебель производится в учреждениях УФСИН. Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Школьную и офисную мебель производят в нескольких колониях Удмуртии: ИК-1 в селе Ягул и исправительной колонии 8 в Хохряках.

Шахматы и шашки

Очень красивые коробки, правда? Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Предприятия деревообработки есть во многих колониях: ИК-1 в Ягуле, ИК-3 в селе Каркалай Увинского района, ИК-5 в Сарапуле, ИК-6 в Люге, ИК-7 в селе Азино Завьяловского района, ИК-8 в Хохряках. Но только посмотрите на эти шахматы и нарды! Это же целое произведение искусства. Делают это в ИК-1 в Ягуле.

Нарды, сделанные руками осужденных. Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Шахматные фигурки. Фото: пресс-служба УФСИн по Удмуртии

Площадки для сбора ТКО и остановки

Мульды для мусора около вашего дома тоже не сами собой появились. И остановки. Их производят в колонии-поселении №11, которая активно взаимодействует с муниципальными заказчиками.

Мука

В ИК-6 села Люга Можгинского района много производств: шитье, деревообработка, металлообработка. Но чем она выделяется среди других колоний – так это собственным мукомольным производством. Здесь делают пшеничную муку.

Детали нефтегазового оборудования

Детали для нефтегазового оборудования. Фото: пресс-служба УФСИн по Удмуртии

На металлообрабатывающем производстве в ИК-1 изготавливают детали и заготовки для нефтяной и газовой промышленности. Вся продукция производится по заказу бизнес-партнера учреждения. Конечно, это не единственное направление, но именно в этом особенность колонии.

Не только прибыль

Работают в Удмуртии 1,3 тысячи осужденных. Каждый год они выпускают продукцию на 450 млн рублей. В пресс-службе УФСИН рассказали, что все колонии производят продукцию и для себя, и на заказ. Однако прибыль – не главная цель.

«Получение заказов нацелено не на получение прибыли, а на трудовую адаптацию осужденных, получение ими трудовых навыков, и социализацию в обществе после освобождения», – сообщили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.

А еще работа помогает осужденным погасить долги по искам, если, например, их присудили не только к сроку, но и штрафу или компенсации.