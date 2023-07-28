Есть ли предел у памяти и можно ли общаться без слов: 10 фактов о мозге, которые вы могли не знать

Какие сюрпризы может подкидывать нам собственный мозг? Фото: Иван МАКЕЕВ

Головной мозг человека – это, пожалуй, одно из самых сложных творений природы. Ежегодно ученые узнают о нем все новые факты, и эта череда открытий явно закончится очень не скоро.

«Комсомолка» в очередной раз побеседовала со своим постоянным экспертом, врачом-неврологом 8-й ГКБ Линаром Фаимовым, попросив его поделиться самыми занимательными фактами о мозге.

Мозг гораздо пластичнее, чем мы привыкли думать

Мы привыкли, что каждый отдел мозга отвечает за что-то конкретное. Например, в височных долях коры больших полушарий находятся центры слуха, а в коре затылочной доли расположен центр обработки зрительной информации. Но если какой-то из отделов мозга поврежден, другие отделы берут на себя его функции. Это происходит довольно медленно, а при обширных поражениях и вовсе может не произойти, тем не менее, случаи такой компенсации общеизвестны.

Если часть мозга утрачена, ее функции перераспределятся между оставшимися отделами Фото: Иван МАКЕЕВ

Например, в 2007 году трехлетней девочке из США пришлось удалить половину мозга. У ребенка диагностировали редкое заболевание – энцефалит Расмуссена, – которое приводило к страшным припадкам. После операции врачи ожидали, что у ребенка будет парализована левая часть тела, кроме того, могла сильно нарушиться или пропасть речь. Но после реабилитации девочка полностью вернула способность к передвижению, а в положенный срок пошла в школу и стала хорошо учиться. То есть оставшееся полушарие ее мозга полностью взяло на себе функции целого мозга.

Неспособность делать выбор может говорить о поражении мозга

В мозге присутствует участок со сложным названием дорсолатеральная префронтальная кора – он находится между лобной и височной областью. Здесь находятся центры планирования и принятия решений, а также центр правды и лжи (да, есть и такой!). Когда человек долго не может определиться в каком-то решении – без разницы, моральном, личном или профессиональном, – это может быть связано с патологией этой коры.

Занятия йогой стабилизируют эмоциональный фон

О том, что йога успокаивает, слышали многие, но вряд ли кто-то особо задумывался о механизме. В основном люди считают, что статичные позы и неторопливые движения успокаивают сами по себе, но это не совсем так. Как минимум, это не объясняет накопительный эффект от йоги.

Йога на самом деле помогает приводить мысли в порядок, но только при регулярных занятиях Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На самом деле причина заключается в мозжечке. Из школьной программы нам известно, что этот отдел мозга отвечает за координацию движений, но у него есть и другая задача – «притормаживать» импульсивные мысли, рождающиеся в лобных долях. Физические упражнения на равновесие и координацию улучшают функцию мозжечка и опосредованно делают нас более спокойными и рассудительными.

У мозга не существует конкретного «объема памяти»

Часто мы сравниваем мозг с компьютером, но работают они по-разному. Если у компьютера может закончиться место на жестком диске, то есть ли предел у нашей памяти, не знает никто. Судя по всему, его не существует. Другое дело, что информация, утратившая для нас актуальность, постепенно стирается из памяти. Воспоминания не хранятся отдельными «файлами». Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мозг воссоздает ситуацию заново. Чем чаще это происходит, тем достовернее будет информация. А если мы не возвращаемся к какому-то событию слишком долго, оно будет вспоминаться уже с пробелами. Зачастую мозг пытается заполнять их чем-то «подходящим по смыслу», поэтому воспоминания с течением времени могут не только блекнуть, теряя подробности, но и искажаться.

Наша долговременная память формируется во сне

У нас есть два основных типа памяти – кратковременная и долговременная. Если продолжать аналогию с компьютером (очень приблизительную), то первая – это буфер обмена, а вторая – жесткий диск. Кратковременная память способна преобразовываться в долговременную. Это происходит в древней структуре мозга, называемой гиппокамп. По форме она похожа на морского конька, а именно так звучит название этой рыбки на латыни.

Если вы слишком много работаете и мало спите, у вас будет ухудшаться память Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не так давно выяснилось, что особенно активная работа по «записи» долговременной памяти происходит во сне. Этому способствуют мозговые волны, возникающие в медленную фазу. То есть недосып и нарушение режима сна вполне обоснованно приводит к ухудшению памяти.

Мозг работает на 100% – просто в разное время

Одно время был популярен миф о том, что человек якобы использует свой мозг всего на 10%, и если развить остальные 90%, можно стать ясновидящим или обрести еще какие-нибудь суперспособности. Что ж, с тем, что развивать мозг нужно, конечно, не поспоришь, но вот все остальное – откровенная дезинформация. Во-первых, при помощи МРТ ученые давно уже смогли пронаблюдать активность каждой из зон. Да, днем многие из них себя не проявляют, но начинают усиленно работать ночью. И наоборот. Кроме того, клетки мозга, которые по какой-то причине остаются не у дел, постепенно деградируют, а вовсе не ждут какого-то гипотетического «своего часа».

То, что наш мозг задействован только на 10% – миф, который давно опровергнут Фото: Иван ВИСЛОВ

На фоне алкоголизма может развиться эпилепсия

О том, что алкоголики начинают туго соображать, а их координация движений нарушается, знают все, но далеко не все слышали об алкогольной эпилепсии. Тем не менее, такие приступы возможны, обычно они случаются у людей, которые злоупотребляли алкоголем очень длительное время, и сопровождают похмельный синдром. Все дело в том, что кровеносные сосуды при алкоголизме становятся хрупкими. Из-за многочисленных мелких кровоизлияний интенсивность кровотока снижается, мозг не получает нужного количества кислорода и питания. Кроме того, алкоголь растворяет миелиновую оболочку отростков нервных клеток, а эта структура необходима для проведения нервных импульсов. Результатом могут стать припадки.

Алкоголь – злейший враг мозга Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые мозговые структуры могут увеличиваться от интенсивного использования

Если мы качаем мышцы, мышцы увеличиваются в объеме. С мозгом, оказывается, происходит примерно то же самое. Так, исследование, проведенное среди лондонских таксистов, показало значительное увеличение гиппокампа у представителей этой профессии. Помимо памяти, гиппокамп «заведует» ориентированием в пространстве, а таксисты в Лондоне, прежде чем получить лицензию, обучаются в течение четырех лет. За это время они должны наизусть запомнить… 25 тысяч улиц! И не только. Город нужно знать буквально вдоль и поперек. Неудивительно, что гиппокамп у этих людей работает с повышенной нагрузкой.

За распознавание лиц отвечает конкретная часть мозга

Прозопагнозию, или лицевую слепоту, часто не воспринимают как недуг, а людей, которые не различают лица, называют «просто невнимательными». Между тем в нашем мозге есть отдельная область, ответственная за распознавание лиц. Она называется веретенообразная извилина. Находится она в нижней части больших полушарий. Если эта извилина повреждена или недоразвита, то у человека возникают трудности в распознавании лиц. Они могут быть разной степени выраженности – от неспособности различать между собой чужих людей до неспособности узнавать родственников и собственное отражение.

Не стоит путать трудности с распознаванием лиц с плохой памятью на лица – это явление возникает при нарушениях в височной доле.

Зеркальные нейроны помогают нам лучше понимать друг друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специальные нейроны позволяют нам понимать друг друга без слов

Нет, речь идет не о телепатии, хотя иногда уровень коммуникации между людьми достигает такого совершенства, что мы невольно начинаем верить в ее существование. Случалось ли вам предсказывать, что сделает тот или иной человек в то или иное время? Или одновременно с кем-то говорить одну и ту же фразу? Никакой мистики тут нет, просто так работает наш мозг.

В начале 90-х в мозге были обнаружены зеркальные нейроны. Они возбуждаются, когда мы совершаем какое-либо действие или наблюдаем за тем, как его совершает кто-то другой. Эти нейроны играют важную роль в обучении, благодаря им мы учимся на чужом примере. А еще благодаря им мы можем сопереживать и «просчитывать ходы», мысленно ставя себя на место другого человека.

Зеркальная система позволяет нам изучать поведение других людей, чтобы лучше их понимать и более эффективно общаться. Неудивительно, что тех, за кем мы чаще наблюдаем, мы и знаем лучше всего. Мы даже неосознанно начинаем перенимать чужую манеру поведения, заимствовать манеру разговора и какие-то характерные черты. Причем критерий, что перенимать, а что нет, состоит отнюдь не в пользе данного приобретения. Главный фактор – это плотность общения с конкретным субъектом. Поэтому традиционное родительское «не общайся с ним, он плохо на тебя влияет» – отнюдь не выдумка.

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