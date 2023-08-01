Остановка троллейбусов, потоки воды: как Ижевск пережил разгул стихии

Потоп около Ж/К «Сказка» Фото: @nikdudorov

Сегодня, 1 августа, на Ижевск обрушились потоки воды. Основной удар стихии приняли на себя центральные районы города. Остальным повезло больше.

«Комсомолка» рассказывает и показывает, что кроме прохлады принесли с собой дожди в столицу Удмуртии.

Залило центральные улицы

В первую очередь из-за дождя пострадали центральные улицы города. Так, из-за скоплений дождевой воды по улице Горького, было приостановлено движение троллейбусов, а стрелки трамвайных рельсов забились песком. Что тоже отразилось на движении. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, дорожные службы уже устраняют с последствия ливней.

«Аварийные бригады работают во всех районах города, чистят водопропускные решетки ливневой канализации. Сейчас движение общественного транспорта восстановлено», – говорится в сообщении.

Во время ливня около магазина «Океан», на перекрестке ул. Кирова ул. К. Маркса из под канализационного люка начал бить фонтан.

Кроме проблем с общественным транспортом жители Ижевска столкнулись с настоящим потопом.

«Счастливым» обладателям квартир в ЖК «Сказка» на К. Маркса привет», – пишет в соцсетях Никита Дудоров.

Реки воды около «Сказки» Фото: @nikdudorov

«На Ворошилово сухо и на 10 лет Октября нет намека на дождь», – пишут ижевчане.

«На Кирова у лога машины «поплыли».

Потоки воды у лога на Кирова. Фото: @id408024714

А на перекрестке улиц Советская и Коммунаров вода подмыла место проведения ремонтных работ и расширила их территорию.

Провал на улице Советской. Фото: @id11025874

«Проваливается асфальт в правой полосе, будьте аккуратны!», – пишет Екатерина Малышева.

А вся эспланада около пруда оказалась под слоем оранжевой глины.

Дожди продолжатся

МЧС Удмуртии предупреждает жителей Ижевска о продолжении дождей на территории республики и просит их быть осторожнее на дорогах. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по номеру 112.

«По информации Удмуртского Гидрометцентра, в ближайший час, с сохранением днем 1 августа 2023 года, местами по республике ожидаются грозы и усиление ветра до 17 м/с, в отдельных районах ливни, град», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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