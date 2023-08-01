Педиатр, хирург, окулист и невролог: какие обследования нужно пройти ребенку перед 1 сентября

Перед началом учебного года важно проверить здоровье ребенка. Фото: envato.com.

1 сентября – кажется, что до него еще так далеко, но лето пройдет, не успеем мы и глазом моргнуть. К школе нужно подготовить многое: канцтовары, новый ранец, новую форму. Не стоит забывать и о посещении врача – перед началом учебного года, особенно важно проверить здоровье ребенка, ведь за лето он вырос и в его организме произошла масса изменений.

О том, какие обследования следует пройти первоклашкам и подросткам, «Комсомолка» узнала у врача-педиатра клиники «Медси» Анастасии Поляковой.

Каких врачей нужно посетить при поступлении в 1 класс

Большая медкомиссия с участием педиатра и основных узких специалистов всегда проводится перед первым классом – это правило.

Врач-педиатр клиники «Медси» Анастасия Полякова. Фото: предоставлено клиникой «Медси».

«Нужно определиться, за какой партой ребенок будет сидеть, какая у него группа здоровья, какая допустима физическая нагрузка. Поэтому, помимо педиатра, нужно обязательно побывать у офтальмолога, хирурга и ортопеда, а также невролога, лор-врача и детского психиатра. Также девочек смотрит детский гинеколог, а мальчиков – уролог-андролог», – говорит Анастасия Полякова.

Также необходимо сдать анализы – всего их 4:

- полный анализ крови,

- общий анализ мочи,

- кал на яйца гельминтов,

- соскоб с перианальных складок на энтеробиоз.

Посетить специалистов и сдать анализы можно не только в государственной клинике, но и в частной. «Медси» также ждет на прием будущих первоклассников.

Почему важно привести первоклассника к врачу

По правилам, ребенка должны трижды осматривать все узкие специалисты – в возрасте 1 года, в 3 года, перед поступлением в детский сад и в 7 лет, перед школой. Остальные медосмотры включают меньшее число врачей. Однако нередки ситуации, когда какой-то из осмотров пропущен, например, если ребенок не посещал детсад или ходил в частное учреждение, где справок не требовали. Из-за этого родители могут легко пропустить начало многих заболеваний. Но при поступлении в 1 класс их обязательно следует выявить, так как в новой обстановке и при повышенной нагрузке они начнут усугубляться.

В возрасте 7 лет ребенка обязательно должны осмотреть узкие специалисты. Фото: envato.com.

«После детсада детки часто приходят с нарушением осанки или формирующимся плоскостопием из-за ношения неправильной обуви. Неправильный зрительный режим приводит к ранним проблемам со зрением, а на фоне частых ОРВИ и отитов бывает снижение слуха. А ведь чем раньше мы начнем решать проблему, тем больше будет вероятность успеха и меньше окажется срок реабилитации. Например, зрение можно корректировать с годовалого возраста, не нужно дожидаться школы. То же самое с нарушением осанки – до 14 лет все можно исправить комплексами упражнений, массажами, препаратами, потом начинают закрываться точки окостенения, и уже бывает сложно что-то сделать, остается заниматься профилактикой, чтобы не стало хуже», – объясняет врач.

Когда лучше проходить обследования

Если грамотно спланировать медосмотр, то пройти всех специалистов можно за 5 дней. Но это не значит, что отправляться в клинику следует за неделю до 1 сентября. Нужно учитывать, что в летнее время врачи могут оказаться в отпусках. Так что оптимально заняться здоровьем хотя бы за месяц до школы.

Ребенка хотя бы раз в год должен осматривать оториноларинголог. Фото: envato.com.

Конечно, если вы припозднились и не успели все до начала учебы, ребенка в школу примут, но попросят в течение сентября закончить обследования – это нужно для школьной медицинской карты. Единственное, что обязательно должно быть сделано перед приемом в новый детский коллектив, – это реакция Манту.

Нужно ли обследоваться перед школой подросткам?

По словам врача-педиатра клиники «Медси» Анастасии Поляковой, обычно подросткам хватает школьных медосмотров и дополнительные обследования не требуются. Но если родители за лето стали замечать, что ребенок щурится, пытаясь прочитать текст, или переспрашивает, когда к нему обращаются, то лучше не откладывать визит к врачу. А вообще офтальмолога и лора лучше посещать ежегодно, даже если ничего не беспокоит.

Также следует обратить внимание на походку и осанку ребенка. Если появились визуальные изменения, следует посетить хирурга и ортопеда. Та же самая рекомендация дается и в том случае, если за лето ребенок резко вырос – в этом случае также может понадобиться консультация кардиолога, потому что быстрый рост дает нагрузку не только на опорно-двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую систему.

Визит школьника к окулисту нужен каждый год. Фото: envato.com.

«При любых жалобах начать все же следует с педиатра, а он уже направит к узким специалистам. Например, повышение артериального давления и учащенное сердцебиение – не всегда повод обращаться к кардиологу, часто это может быть неврологическая симптоматика», – объясняет эксперт.

Очень важно посещать с ребенком невролога. Дело в том, что в современном мире детей окружает очень много информации, которая перегружает мозг. Большому риску развития неврологических отклонений подвержены ребята, у которых нарушен режим дня, а также те, кто чрезмерно увлекается соцсетями и компьютерными играми.

«Ночью вырабатываются гормоны, которые регулируют работу всего организма и нервной системы в том числе. Если ребенок ложится в час ночи, а встает к обеду, в организме нарушается хрупкий баланс, могут возникнуть головные боли, нарушиться зрение, появиться нервные тики, повыситься артериальное давление. Эти симптомы так же, как повышенная агрессия, являются поводом для обращения к специалисту», – говорит Анастасия Полякова.

Несколько советов от педиатра

- Очень важно обустроить дома рабочее место правильно. Для младших школьников выбираем парту и стул с регулируемой высотой. Ребенок должен сидеть так, чтобы у него в локтевом сгибе было 90 градусов, а лопатки и поясница имели жесткую опору.

- Источник света должен располагаться минимум в 50 см от рабочего места. Если ребенок правша, то с левой стороны, если левша, – то с правой.

- Ранец первоклассника не должен весить более 1,5 кг и иметь высоту более 35 см. Он должен иметь ортопедическую спинку с сетчатой основой, чтобы у ребенка не уставала и не потела спина, а также широкие лямки и жесткое дно.

- Одежда, прилегающая к коже, не должна быть синтетической – блузки и колготки лучше выбирать их хлопчатобумажной ткани или трикотажа.

- Обувь для первоклассника нужно выбирать на небольшом каблучке. За исключением тех случаев, когда ребенку показано ношение специальной ортопедической обуви.

- Ученикам младших классов лучше не проводить с гаджетами более 1,5 часов в день. Это касается и просмотра телевизора. Старшеклассникам допускается с перерывами использовать гаджеты и компьютер до 2,5 часов. Конечно, это условие трудновыполнимо, но к нему следует стремиться.

- Лучше не давать младшему школьнику смартфон. Ограничьтесь кнопочным телефоном или часами, через которые можно звонить. А чтобы ребенку было чем занять себя на перемене, положите ему с собой цветные карандаши или настольную игру.

Провести детский медосмотр и получить консультации узких специалистов можно в клинико-диагностическом медицинском центре «Медси» по адресам в Ижевске:

- улица Карла Маркса, 453

- улица Советская, 14

- улица Орджоникидзе, 53

сайт: izhevsk.medsi.ru

ВКонтакте: vk.com/medsi_izhevsk

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