Где получить и как использовать: 10 вопросов от родителей школьников о сертификате дополнительного образования в Ижевске

Не всякий кружок относится к системе дополнительного образования Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В конце августа детские кружки и секции в Ижевске открывают набор, и родители вспоминают о возможности использовать для оплаты занятий сертификат дополнительного образования. Программа эта не новая, действует с 2018 года, тем не менее вопросы, связанные с получением и использованием сертификата, периодически возникают. Особенно их много у тех, чей ребенок с 1 сентября идет в 1 класс.

Вместе со специалистами Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Удмуртии «Комсомолка» отвечает на самые часто задаваемые вопросы о сертификате дополнительного образования.

Что это за документ?

Сертификат дополнительного образования – это идентификационный номер из 10 цифр. Он не существует в виде бумажного документа, а заведен в систему. Его можно получить на ребенка, когда тому исполнится 5 лет, но можно и позже – по необходимости. Сертификат действует до 18 лет. Ежегодно он пополняется средствами из бюджета, которые могут расходоваться на оплату кружков.

Свой Дом детского творчества есть в каждом районе города Фото: Евгения ГУСЕВА

Как получить сертификат дополнительного образования в Ижевске?

Чтобы это сделать, родителям нужно обратиться в одну из организаций, занимающихся дополнительным образованием:

- Дворец детского (юношеского) творчества, (ул. Кирова, 17, тел.: 43-08-02, 43-03-08);

- в Индустриальном районе – Центр эстетического воспитания (Воткинское шоссе, 132, тел.: 44-14-55);

- в Ленинском районе – Центр детского творчества (ул. Клубная, 50а, тел.: 71-17-79);

- в Октябрьском районе – Центр творческого развития «Октябрьский» (ул. 5-я Подлесная, 44, тел.: 59-83-89);

- Центр детского творчества Устиновского района ( ул. Союзная, 75, тел.: 30-58-44);

- Дом детского творчества Первомайского района (ул. Советская, 22б, тел.: 78-54-86).

Работают они, как правило, по будним дням с 9:00 до 17:00.

Сейчас перед школьниками огромный выбор секций и кружков – от пения до робототехники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для удобства можно предварительно зарегистрироваться в личном кабинете республиканского портала-навигатора персонифицированного дополнительного образования. Здесь можно посмотреть не только перечень секций, но и ознакомиться с их программами. Тем не менее обратиться в Дом творчества лично все-таки придется, чтобы предоставить оригиналы документов и активировать сертификат. Иначе воспользоваться им не получится.

Отметим, что в некоторых населенных пунктах можно оформлять сертификат через портал Госуслуг, но Ижевск к ним не относится.

Какие потребуются документы?

Для получения сертификата понадобятся:

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если речь о подростке;

- свидетельство о регистрации ребенка (по месту жительства либо по месту пребывания);

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя.

Как подать заявку на обучение?

Подать заявку на обучение можно как через портал-навигатор, так и лично. Кстати, это можно сделать до момента активации сертификата, главное – не забыть его активировать до начала занятий.

Что делать, если потерялось заявление или забыли пароль?

После регистрации на сайте заявление высылается родителю, но бывают случаи, что оно не сохранилось, если, например, поход в кружки отложили на год. В этом случае также необходимо обратиться со всем пакетом документов в одну из организаций, ответственную за прием заявлений на предоставление сертификата.

На занятия лучше записываться с 1 сентября или с января Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Если же потерян пароль, то восстановить его можно при помощи электронной почты, однако если при оформлении заявки на получение сертификата она не была привязана, понадобится также лично обратиться в уполномоченную организацию. Там родители смогут в свободной форме написать заявление с просьбой о предоставлении новой выписки из реестра сертификатов – она будет содержать новый пароль.

Что означает сообщение «достигнут установленный вашим муниципалитетом лимит»?

Здесь стоит пояснить, что каждый муниципалитет в начале года выделяет определенный объем средств на обеспечение сертификатов дополнительного образования. В 2023 году для Ижевска эта сумма составила 110 млн рублей. Из них 70,5 млн были потрачены с января по август. Еще 39,5 млн рублей предусмотрены на финансирование сертифицированных программ с сентября по декабрь 2023 года. С 20 августа в Ижевске откроется запись на обучение по сертифицированным программам, и зарезервированные средства можно будет использовать.

А сколько вообще денег выделяется на один сертификат?

В личном кабинете родитель может видеть потенциальный баланс, который может быть использован до конца года. Если его достаточно для записи на сертифицированную программу, можно им воспользоваться. В начале каждого календарного года баланс сертификата обновляется.

В бюджетных секциях сертификат используется как идентификационный номер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Номинал одного сертификата в Удмуртии варьируется от 6 761 рубля до 14 261 рубля. В Ижевске он составляет 10 139 рублей. При этом желающих заниматься может оказаться больше, чем предусматривал общий объем финансирования изначально. Поэтому родители, которые решили записать ребенка в секцию ближе к концу учебного года, действительно могут обнаружить, что лимит исчерпан. Но увеличение числа желающих учтется при формировании бюджета на следующий год, и сумма, возможно, будет больше. Известна она станет лишь в конце текущего года.

Сертификатом можно оплатить любые кружки?

Нет. Только те, которые занимаются именно дополнительным образованием, то есть имеют соответствующую лицензию и программу. Все они собраны на портале-навигаторе. «Развивашки» и секции по подготовке к ЕГЭ, как правило, имеют иной статус и к сертификату не привязаны. Кроме того, сертификатом нельзя оплатить занятия в детских школах искусств – это отдельная категория.

На портале также есть различия между секциями. Их три типа:

- Бюджетные. Их на портале большая часть. Они изначально являются бесплатными, но сертификат для записи в них необходим в качестве идентификационного номера. При этом нет никакой разницы, есть на сертификате деньги или он пустой. Родители при поступлении ребенка в секцию подписывают договор о зачислении.

- Сертифицированные программы. Оплатить их можно при помощи сертификата. Родители подписывают договор об образовании.

- Платные программы. Не используют деньги сертификата. Занятия оплачивают родители, однако сертификат все равно предоставляется опять-таки в качестве идентификационного номера. Родители в этом случае подписывают договор на оказание платных образовательных услуг.

Информация о том, к какому типу относится конкретная секция, имеется на портале-навигаторе.

Не всегда занятия в ИЗО-студии возле дома можно оплатить сертификатом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что делать, если оплата по сертификату не прошла, а ребенок уже занимается и родителей просят оплатить задолженность?

В данном случае речь, скорее всего, о некорректных действиях по зачислению ребенка со стороны образовательной организации. При записи на сертифицированную программу между родителем и образовательной организацией заключается договор, где прописываются, в том числе, сроки оказания услуги и ее стоимость. Оплата «задним числом» за счет средств сертификата производиться не может, так как все счета, договоры и соглашения оформляются в системе автоматически с момента зачисления ребенка на программу.

Что будет со средствами сертификата, если ребенок перестал ходить в кружок?

Если ребенок прекращает обучение по дополнительной образовательной программе, нужно расторгнуть договор с образовательной организацией. Если речь идет о сертифицированных и платных программах, то родители могут расторгнуть договор в одностороннем порядке из своего личного кабинета, зайдя на страницу просмотра договора и нажав кнопку «Расторгнуть договор».

Для расторжения договора на обучение по бюджетным программам необходимо обратиться непосредственно в образовательную организацию. Здесь может потребоваться заявление установленного организацией образца.

На заметку

Телефон технической поддержки родителей по вопросам использования сертификата дополнительного образования в Удмуртии: +7 (3412) 33-43-63.

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