Где получить и как использовать: 10 вопросов от родителей школьников о сертификате дополнительного образования в Ижевске

Не всякий кружок относится к системе дополнительного образования
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В конце августа детские кружки и секции в Ижевске открывают набор, и родители вспоминают о возможности использовать для оплаты занятий сертификат дополнительного образования. Программа эта не новая, действует с 2018 года, тем не менее вопросы, связанные с получением и использованием сертификата, периодически возникают. Особенно их много у тех, чей ребенок с 1 сентября идет в 1 класс.
Вместе со специалистами Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Удмуртии «Комсомолка» отвечает на самые часто задаваемые вопросы о сертификате дополнительного образования.
Сертификат дополнительного образования – это идентификационный номер из 10 цифр. Он не существует в виде бумажного документа, а заведен в систему. Его можно получить на ребенка, когда тому исполнится 5 лет, но можно и позже – по необходимости. Сертификат действует до 18 лет. Ежегодно он пополняется средствами из бюджета, которые могут расходоваться на оплату кружков.
Свой Дом детского творчества есть в каждом районе города
Фото: Евгения ГУСЕВА
Чтобы это сделать, родителям нужно обратиться в одну из организаций, занимающихся дополнительным образованием:
- Дворец детского (юношеского) творчества, (ул. Кирова, 17, тел.: 43-08-02, 43-03-08);
- в Индустриальном районе – Центр эстетического воспитания (Воткинское шоссе, 132, тел.: 44-14-55);
- в Ленинском районе – Центр детского творчества (ул. Клубная, 50а, тел.: 71-17-79);
- в Октябрьском районе – Центр творческого развития «Октябрьский» (ул. 5-я Подлесная, 44, тел.: 59-83-89);
- Центр детского творчества Устиновского района ( ул. Союзная, 75, тел.: 30-58-44);
- Дом детского творчества Первомайского района (ул. Советская, 22б, тел.: 78-54-86).
Работают они, как правило, по будним дням с 9:00 до 17:00.
Сейчас перед школьниками огромный выбор секций и кружков – от пения до робототехники
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Для удобства можно предварительно зарегистрироваться в личном кабинете республиканского портала-навигатора персонифицированного дополнительного образования. Здесь можно посмотреть не только перечень секций, но и ознакомиться с их программами. Тем не менее обратиться в Дом творчества лично все-таки придется, чтобы предоставить оригиналы документов и активировать сертификат. Иначе воспользоваться им не получится.
Отметим, что в некоторых населенных пунктах можно оформлять сертификат через портал Госуслуг, но Ижевск к ним не относится.
Для получения сертификата понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если речь о подростке;
- свидетельство о регистрации ребенка (по месту жительства либо по месту пребывания);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя.
Подать заявку на обучение можно как через портал-навигатор, так и лично. Кстати, это можно сделать до момента активации сертификата, главное – не забыть его активировать до начала занятий.
После регистрации на сайте заявление высылается родителю, но бывают случаи, что оно не сохранилось, если, например, поход в кружки отложили на год. В этом случае также необходимо обратиться со всем пакетом документов в одну из организаций, ответственную за прием заявлений на предоставление сертификата.
На занятия лучше записываться с 1 сентября или с января
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Если же потерян пароль, то восстановить его можно при помощи электронной почты, однако если при оформлении заявки на получение сертификата она не была привязана, понадобится также лично обратиться в уполномоченную организацию. Там родители смогут в свободной форме написать заявление с просьбой о предоставлении новой выписки из реестра сертификатов – она будет содержать новый пароль.
Здесь стоит пояснить, что каждый муниципалитет в начале года выделяет определенный объем средств на обеспечение сертификатов дополнительного образования. В 2023 году для Ижевска эта сумма составила 110 млн рублей. Из них 70,5 млн были потрачены с января по август. Еще 39,5 млн рублей предусмотрены на финансирование сертифицированных программ с сентября по декабрь 2023 года. С 20 августа в Ижевске откроется запись на обучение по сертифицированным программам, и зарезервированные средства можно будет использовать.
В личном кабинете родитель может видеть потенциальный баланс, который может быть использован до конца года. Если его достаточно для записи на сертифицированную программу, можно им воспользоваться. В начале каждого календарного года баланс сертификата обновляется.
В бюджетных секциях сертификат используется как идентификационный номер
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Номинал одного сертификата в Удмуртии варьируется от 6 761 рубля до 14 261 рубля. В Ижевске он составляет 10 139 рублей. При этом желающих заниматься может оказаться больше, чем предусматривал общий объем финансирования изначально. Поэтому родители, которые решили записать ребенка в секцию ближе к концу учебного года, действительно могут обнаружить, что лимит исчерпан. Но увеличение числа желающих учтется при формировании бюджета на следующий год, и сумма, возможно, будет больше. Известна она станет лишь в конце текущего года.
Нет. Только те, которые занимаются именно дополнительным образованием, то есть имеют соответствующую лицензию и программу. Все они собраны на портале-навигаторе. «Развивашки» и секции по подготовке к ЕГЭ, как правило, имеют иной статус и к сертификату не привязаны. Кроме того, сертификатом нельзя оплатить занятия в детских школах искусств – это отдельная категория.
На портале также есть различия между секциями. Их три типа:
- Бюджетные. Их на портале большая часть. Они изначально являются бесплатными, но сертификат для записи в них необходим в качестве идентификационного номера. При этом нет никакой разницы, есть на сертификате деньги или он пустой. Родители при поступлении ребенка в секцию подписывают договор о зачислении.
- Сертифицированные программы. Оплатить их можно при помощи сертификата. Родители подписывают договор об образовании.
- Платные программы. Не используют деньги сертификата. Занятия оплачивают родители, однако сертификат все равно предоставляется опять-таки в качестве идентификационного номера. Родители в этом случае подписывают договор на оказание платных образовательных услуг.
Информация о том, к какому типу относится конкретная секция, имеется на портале-навигаторе.
Не всегда занятия в ИЗО-студии возле дома можно оплатить сертификатом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В данном случае речь, скорее всего, о некорректных действиях по зачислению ребенка со стороны образовательной организации. При записи на сертифицированную программу между родителем и образовательной организацией заключается договор, где прописываются, в том числе, сроки оказания услуги и ее стоимость. Оплата «задним числом» за счет средств сертификата производиться не может, так как все счета, договоры и соглашения оформляются в системе автоматически с момента зачисления ребенка на программу.
Если ребенок прекращает обучение по дополнительной образовательной программе, нужно расторгнуть договор с образовательной организацией. Если речь идет о сертифицированных и платных программах, то родители могут расторгнуть договор в одностороннем порядке из своего личного кабинета, зайдя на страницу просмотра договора и нажав кнопку «Расторгнуть договор».
Для расторжения договора на обучение по бюджетным программам необходимо обратиться непосредственно в образовательную организацию. Здесь может потребоваться заявление установленного организацией образца.
Телефон технической поддержки родителей по вопросам использования сертификата дополнительного образования в Удмуртии: +7 (3412) 33-43-63.
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