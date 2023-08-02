За советами к Яге: где в Ижевске можно попросить мудрого совета у мистического проводника

Баба Яга вместе со своими фамильярами поселилась на небольшом островке в Дендропарке Ижевска. Фото: Дана Солнцева

В мире есть места, наполненные удивительной силой, куда можно прийти, чтобы исполнить желание, зарядиться энергией или найти ответ на свой вопрос. Такие места называются «местами силы». Часто к ним приходят люди, ищущие поддержки и таящие надежду на какие-либо перемены в жизни.

В рамках рубрики «Мистический Ижевск» журналист «Комсомолки» раскроет некоторые городские легенды, посетит и расскажет о местах, где сам реальный мир ощущается по-другому. Итак, выпуск первый, в котором мы расскажем об острове Бабы Яги.

Из путевых заметок

В Ижевске немало мест, наполненных тайными смыслами. Часто это небольшие лавочки, скульптуры, деревья, которые находятся у всех на виду, однако отчего-то их не замечают. Местные жители проходят мимо них, не придавая значения или вообще не зная о их существовании.

Одним из таких незаметных мест по праву можно считать остров Бабы Яги, который находится в Дендропарке на территории парка Космонавтов. Признаться, пока я сама не погрузилась в изучение мистических тайн города, то множество раз была здесь, исследовала всю территорию парка, но этот небольшой островок мне никогда не бросался в глаза. И на то есть причины.

Баба-яга – это не просто герой старых русских сказок. О, нет. Это страж, находящийся между миром живых и миром мертвых – Яви и Нави.

Ее образ появился очень давно. В старину еще до крещения Руси славяне верили, что каждый мальчик должен пройти особый обряд инициации, чтобы символически умереть и возродиться, прикоснувшись к иному миру, чтобы получить особые магические способности: зрение орла, нюх волка, силу медведя и т. д.

Для этого путешествия будущего посвященного уводили глубоко в лес, где проводился обряд. В разных селениях он проходил по-разному – где-то молодого человека пытали, жгли огнем, закапывали заживо в землю, где-то морили голодом или кормили различными опасными травами. Считалось, что на грани смерти человек может коснуться Нави.

Баба-Яга в сказках была собирательным образом стража врат в иной мир и распорядителя церемонии посвящения, что руководил страшным процессом. И хоть в разных сказках ее роль звучит по-разному, в основном это нейтральное существо, которое, прежде чем пропустить главного героя, обязано его проверить.

Баба Яга – это мистический хранитель и проводник между мирами. Фото: Дана Солнцева

Она – наставник, дающий мудрые наставления и советы, и даритель, способный дать то, что нужно в той или иной ситуации.

Там, где стоит Яга, – там граница. А к ней людям не посвященным лучше не приближаться, если вы не хотите случайно навлечь на себя беду.

На встрече с проводником из Яви в Навь

Ижевская Яга обосновалась на небольшом острове посреди малого пруда за искусственным водопадом в Дендропарке Ижевска.

Это небольшая статуя в человеческий рост. Героиня русских сказок и по совместительству проводник и советчик изображена в компании со своими верными фамильярами – вороном и котом. Очень интересно, что животные расположены на скульптуре таким образом, что как бы ты ни подошел, всегда будет казаться, что кто-то из трех персонажей наблюдает за тобой.

На остров можно подняться по специальному железному мостику. Чтобы это сделать, нужно обойти водопад и озеро.

Когда ты подходишь к мосту, тело охватывает словно бы легкая оторопь, ты действительно не можешь просто так, без позволения хозяйки острова пересечь незримую границу. Потому прежде чем сделать шаг, стоит попросить разрешения и мысленно объяснить причину своего визита. Если Яга будет в добром расположении духа, ты словно ощущаешь, как накатывает покой. Это означает, что мост можно пересечь.

Нам повезло, владычица острова позволила посетить ее и даже сфотографировать.

К Яге стоит приходить в поисках ответа на сложные жизненные вопросы. Фото: Дана Солнцева

«К нашей местной Яге лучше всего приходить просить совета для решения мучающих вопросов. Разумеется, фигура на острове тебе ничего сразу не ответит, но на душе станет легче, а спустя небольшое количество времени ответ придет сам», – поделился Анатолий.

Мужчина уже не единожды посещал Ягу и ее спутников в темные времена своей жизни. Он рассказал, что несколько лет назад его семья попала в аварию, пострадал сын. Он больше не мог ходить. Жена Анатолия его бросила. Мужчине было не просто поднимать ребенка самостоятельно.

«Каюсь, задумывался отдать ребенка в какой-нибудь интернат. Но на душе было так паршиво. Как-то от старой знакомой узнал про скульптуру местную, что если прийти, то можно ответ найти, вот и попробовал. Спустя месяц, во время очередного обследования, врачи сказали, что мой мальчик все же со временем сможет ходить. Посоветовали найти сиделку… Знаете, как-то все начало налаживаться. Я хоть и не особо суеверный, но бабке я благодарен. Потому иногда навещаю ее, ну и советов прошу, так, по мелочи», – поделился историей местный житель.

После таких историй можно действительно поверить в чудо. Хоть это и не всегда легко.

Мистические места силы – вещь удивительная. По мнению эзотериков, они могут появиться абсолютно где угодно. Но чтобы они начали работать, нужно приложить немало усилий.

«Люди должны верить. Только вера и искреннее желание активируют действия таких мест. Люди ищут утешения и чуда, а мир готов ответить им взаимностью. В случае острова Яги тут множество факторов – символы, место, энергия… Но главное – это сама Яга – сильнейший и мудрейший проводник, который издревле присматривает за всеми нами», – поделилась эзотерик Хельга Кольт.

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