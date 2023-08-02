Новый налог: старшие по дому должны будут отдавать государству часть своего вознаграждения

В домах Ижевска может ухудшиться ситуация, потому что стимула вести дела дома будет меньше Фото: Архив КП

Старший по вашему дому получает вознаграждение? С 1 сентября 43% от суммы будет забирать государство – 13% подоходный налог и 30% страховых взносов. Что об этом думают председатели советов МКД и общественники? Увеличатся ли суммы в квитанциях собственников? «Комсомолка» нашла ответы на эти и другие вопросы.

«Раньше был стимул«

1 сентября вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые предусматривают обязательные ежемесячные отчисления в виде НДФЛ и страховых взносов. Старшие по домам в Ижевске, естественно не в восторге. И это вполне обосновано.

Наталья Железнякова – председатель совета дома с 2014 года. Она пенсионер по инвалидности, поэтому время на то, чтобы плотно заниматься проблемами дома, у нее было. Она в курсе всего – знает всех жильцов, взаимодействует с управляющей компанией отвечает на их вопросы, организует собрания и даже высаживает цветы.

Наталья Железнякова Фото: Личный архив

Первые годы работала чисто на общественных началах, а потом подняли вопрос о вознаграждении. Не все жители были согласны с предстоящими дополнительными тратами, но позже они поменяли свое мнение.

Ежемесячное вознаграждение составляет 9600 рублей, но платят не все, поэтому на деле выходит меньше. Большая часть, чтобы не обращаться каждый раз в управляющую компанию, тратиться на нужды дома (ведро для уборщицы, семена, шланги для дворника, доводчики на двери и многое другое).

Праздники во дворе тоже организует Наталья Фото: Личный архив

«У меня муж будет недоволен: зачем отвечать на звонки вечером за несколько тысяч в месяц, если нам нужно сына воспитывать? Когда я этим раньше занималась, был стимул: мне же люди за это деньги платят. Может, я уже сама устала и у меня меньше мотивации, но, может, мне вообще лучше уйти с этой должности?» – задается вопросом Наталья Железнякова.

Наталья Железнякова Фото: Личный архив

Ирина Ахметова, старшая по дому №106 по улице Воровского в месяц получает вознаграждение в сумме около 5000 рублей. И тоже практически все тратит на свою общественную работу. А как по-другому? Объявления нужно распечатать, семена цветов для клумб купить, часть средств старшим по подъездам распределить, интернет, который до вступления в должность старшей по дому не был нужен, оплатить. В общем, себе остаются копейки.

Что же будет?

Практически половина от суммы, которую сейчас жители домов собирают в качестве вознаграждения старшим по дому, уйдет на налог и страховые взносы. То есть, от 9600 рублей останется 5472 рубля, а от 5000 – 2850 рублей. Суммы, мягко говоря, небольшие. Для того, чтобы ее увеличить, необходимо провести общее собрание собственников, где и принимается решение. Но не все на это согласятся.

Новый закон, считают общественники, негативно отразиться на ситуации с управлением домами. Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии», эксперт комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ рассказал, что старших по дому немного, да и приходится им непросто, поэтому их нужно поддерживать, а не усложнять ситуацию.

«Мы просто потеряем значительную часть людей, которые находились перед выбором между небольшим заработком и усталостью. Им будет проще потратить свободное время на семью, внуков, детей, отдых, чем на решение общедомовых вопросов. Стремящихся быть старшим по дому не так уж и много. И это однозначно приведет к ухудшению ситуации в доме», – отмечает эксперт.

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