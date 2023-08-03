Будет непросто: что ижевчане могут вырастить из семян экзотических фруктов

Каждое растение требует особого ухода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современных любителей комнатных цветов сложно удивить. Сейчас в их распоряжении сотни видов и сортов тропических растений. Все эти выходцы из жарких стран неплохо адаптировались к жизни в городских квартирах и давным-давно продаются в магазинах. Но некоторым цветоводам хочется еще более продвинутой экзотики. Поэтому они выращивают растения из семян тропических фруктов и ягод.

Что можно вырастить из семечка

Многие экзоты очень капризны при комнатном содержании. У одних их выращивание вызывает банальный спортивный интерес, другие надеются, что в будущем получится снимать урожай заморских фруктов прямо с подоконника (и иногда эти ожидания оправдываются). В любом случае, берясь за это дело, следует как следует запастись терпением, а еще вложить немало средств.

Большинство этих растений обитают в жарком и влажном климате, а еще для их роста, развития и плодоношения очень важен высокий уровень освещенности. Поэтому условия в квартире для них не подходят. В некоторых случаях для выращивания сеянцев целесообразно обзавестись домашним парником или флорариумом из стекла, пластика либо пленки.

Также придется приобрести специальные фитолампы. Некоторые растения довольно хорошо себя чувствуют на восточном или южном окне, но световой день в наших широтах для них слишком короток, особенно осенью и зимой.

Тропическим растениям понадобятся фитолампы Фото: Андрей АБРАМОВ

Кроме того, во время отопительного периода, а также в летний зной им будет слишком сухо. На такой случай придется обзавестись увлажнителем воздуха. Хотя он в любом случае не помешает – для наших слизистых оболочек и легких сухой воздух помещений так же нежелателен, как и для тропической растительности.

Грунт большинство экзотов любят рыхлый, хорошо впитывающий влагу и при этом питательный. Для пальм и цитрусовых можно найти готовые смеси, для авокадо, манго и личи придется импровизировать. За основу обычно берут универсальный субстрат, к нему добавляют биогумус и перлит. Также понадобятся удобрения с высоким содержанием азота и фосфора.

Сам посевной материал должен быть качественным. Косточки и семена нужно извлекать только из зрелых (лучше даже чуть перезревших) фруктов. Иначе они просто не прорастут.

Но давайте поговорим о разных видах экзотах подробнее, и в первой части мы расскажем о самых простых растениях, выращивание которых под силу даже новичкам.

Цитрусовые

Одними из самых простых в проращивании и уходе могут считаться цитрусовые. Лимон или апельсин не только быстро проклюнется и пойдет в рост, но и при благоприятных условиях уже через несколько лет вымахает в настоящее дерево, которое с большой вероятностью начнет давать плоды. Зимой комнатному цитрусу в идеале нужно обеспечить некоторое понижение температуры. Полив деревцу требуется умеренный, грунт – подкисленный.

Цитрусы хорошо растут в комнатных условиях. Фото: elements.envato.com

Авокадо

Авокадо – тоже интересный объект для новичка. Согласно рекомендациям из интернета и специальной литературы, косточку нужно разместить над водой на деревянных шпажках и ждать, когда появится корешок. Но на самом деле косточку, извлеченную из спелого, то есть мягкого, как масло, авокадо, достаточно просто закопать во влажный грунт острым концом вверх. Несколько недель она может никак себя не проявлять, а затем из земли резко появится росток.

Дома авокадо может вымахать до потолка. Фото: elements.envato.com

Авокадо растет быстро и способен вытянуться до потолка. Но вот ветвится в условиях квартиры не слишком охотно, так что его необходимо время от времени прищипывать. Горшок потребуется высокий, так как у авокадо стержневая корневая система. Это дерево любит нейтральный грунт и достаточно обильный полив.

Финиковая пальма

Финиковую пальму прорастить тоже не слишком сложно, но есть несколько хитростей. В природе косточка обычно съедается животными вместе с мякотью финика. Она проходит через желудочно-кишечный тракт, в результате чего оболочка истончается. В домашних условиях косточку можно с этой же целью слегка потереть наждачной бумагой или обварить кипятком. Также кожуру можно надрезать или проколоть в нескольких местах. Затем на сутки-двое замочить в растворе гумата и высадить.

Финиковые пальмы держат в домах еще с советских времен. Фото: elements.envato.com

Пальмы любят нейтральную или слабокислую почву со значительным содержанием песка. Летом финиковую пальму можно поливать обильно, а вот зимой полив лучше сократить раза в два.

Инжир

Инжир чаще всего размножают черенками – это дерево растет во многих домах еще с советских времен и часто воспринимается как совершенно комнатное. Из семечек вырастить сложнее, так как они очень мелкие. Но можно. Закапывать глубоко их не нужно – достаточно разложить по поверхности увлажненного субстрата, слегка присыпать сверху и накрыть пленкой.

У инжира красивые резные листочки. Фото: elements.envato.com

Инжир любит опрыскивание. При сухом воздухе повышается риск заражения растения паутинным клещом, от которого бывает не так просто избавиться. Инжир нужно растить в слабокислом питательном грунте. Особое внимание следует уделить дренажу – если дерево залить, оно быстро погибает.

Этот инжир вырос из семечка. Фото: Марина Богданова

Гранат

Семена граната в комнатные условиях обычно прорастают без каких-либо ухищрений, разве что в первое время держать их нужно под пленкой. Деревце довольно охотно живет дома в цветочном горшке, однако следует помнить, что на зиму оно может сбросить почти все листья. Если это происходит, нужно найти ему более прохладное место и разместить там до весны.

Гранат в домашних условиях красиво цветет и даже плодоносит. Фото: elements.envato.com

Летом гранат хорошо реагирует на опрыскивание водой, полив ему требуется обильный, а к составу почвы деревце в целом не требовательно.

Личи

Личи – это вечнозеленое плодовое дерево. Его тоже можно вырастить дома из косточки, но расти оно будет довольно медленно. Из-за плотной кожуры проклевывается личи долго, обычно косточки проращивают в теплом месте на влажной ткани. Ждать корешков приходится до трех недель.

Так выглядит взрослое растение личи. Расскажем об условиях, подходе и возможностях

Грунт для личи должен быть питательным и слабокислым, с биогумусом и торфом. Полив должен быть умеренным и регулярным – если растение заливать или пересушивать, оно будет плохо себя чувствовать. Летом личи можно выносить на открытый воздух – это стимулирует рост деревца.

Кустик личи, выращенный дома. Фото: Марина Богданова

В следующей части мы расскажем о более сложных экзотических растениях, выращивание которых будет под силу более опытным цветоводам.

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