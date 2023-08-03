Отеки ног и глаз: почему они появляются и как их убрать

О каких заболеваниях могут свидетельствовать отеки. Фото: elements.envato.com

Отеками называют скопление жидкости в тканях организма. Часто их появление связывают с жарой или избытком соленой пищи, не придавая этому явлению особого значения. Но если отеки появляются систематически и доставляют заметные неудобства, врачи предупреждают: нужно обследоваться, так как потяжелевшие ноги и припухшие веки могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Почему отеки появляются в жару

Здесь все просто. При повышении температуры воздуха сосуды под кожей человека начинают расширяться, чтобы отдавать лишнее тепло во внешнюю среду – так организм защищается от перегрева. При этом в жару мы обычно пьем много воды. В результате давление в сосудах повышается, и жидкость начинает «просачиваться» через их стенки в ткани, насыщая межклеточное пространство. Если отек при этом не принимает обширных масштабов, то все это в пределах нормы. Но бывает и так, что жара просто усугубляет какие-либо проблемы со здоровьем. И тогда отеки превращаются в настоящее проклятье.

Отеки при варикозе

Причиной отеков ног чаще всего бывает варикозная болезнь, которая, вопреки расхожему мнению, встречается не только у женщин, но и у мужчин, особенно на фоне физически тяжелой или сидячей работы. Принцип здесь тот же, что работает в жару. Жидкость выходит из сосудов под давлением, но причины кроются уже не во внешней среде, а в патологии вен. Дело в том, что стенки вен не слишком толстые и довольно легко теряют тонус. Так как вены в ногах вынуждены нести кровь снизу вверх вопреки силе тяжести, они подвергаются серьезным нагрузкам. Чтобы кровь не пошла в противоположном направлении, вены снабжены клапанами, но при потере тонуса эти клапаны выходят из строя. Кровь начинает подниматься очень тяжело и застаивается, что приводит к отеку. Такой отек обычно формируется к вечеру. Он может быть несимметричным – на одной ноге больше, на другой – меньше.

При варикозе отекают ноги. Фото: elements.envato.com

В целом, даже у людей без варикозной болезни ноги к концу дня могут отекать – например, если человек целый день сидит на неудобном стуле или после длительного перелета, когда находиться в статичном положении приходится довольно долго. Так что все зависит от частоты и выраженности отеков. Если они мучают постоянно и сопровождаются болями, тяжестью и судорогами, визит к врачу обязателен.

Отеки при проблемах с сердцем

При сердечной недостаточности может снижаться скорость кровообращения, что также приводит к выпоту жидкости через стенки сосудов. Отеки при сердечных патологиях обычно симметричны и усугубляются к вечеру. Развиваются они медленно – неделями или даже месяцами. Сначала человек не обращает внимания на легкую отечность, а потом вдруг осознает, что не может застегнуть свою обычную обувь. В тяжелых случаях отеки распространяются на все тело. А самое опасное – это водянка сердца, когда жидкость начинает копиться в сердечной сумке.

Тревожным признаком является соседство отеков с одышкой, болями в сердце, нарушениями сердечного ритма и скачками артериального давления. Иногда тяжелые проблемы с сердцем провоцируют отек легких, который может привести к смерти.

Иногда отеки свидетельствуют о том, что сердце не справляется со своей работой. Фото: elements.envato.com

Отеки при проблемах с почками или печенью

Отеки, связанные с нарушением работы почек, – довольно частое явление. Они развиваются быстро и обычно больше всего проявляются на лице. Наименее опасная ситуация возникает, когда человек переел соленой пищи. Соль задерживает в организме воду, поэтому наутро отеки под глазами – обычное дело. Такой же эффект дает алкоголь. Разумеется, систематическое поглощение больших объемов соли так же, как и систематическое пьянство, приводит к довольно серьезным последствиям, причем не только для почек, но и для других органов.

Если же у человека почки сами по себе работают с нарушениями, то отеки станут обычным симптомом. Кроме того, изменится характер мочеотделения, в том числе цвет мочи и ее количество. Могут беспокоить боли в области поясницы.

При заболеваниях печени отеки бывает реже, но уж если бывают, то очень серьезные. Например, при циррозе может начаться асцит – так называют скопление жидкости в полости тела. При асците у человека увеличивается живот, повышается температура тела и начинаются боли.

Отеки при гормональных изменениях и нарушениях обмена веществ

В норме небольшие отеки могут появляться на фоне гормональных изменений. Так, незадолго до менструации у женщин могут отекать ноги, руки, груди и лицо, а также повышаться масса тела – не за счет жира, а за счет накопления жидкости. Отеки при беременности – тоже обычное дело. Во-первых, водно-солевой обмен женщины в этот период перестраивается, кроме того, растущий плод давит на сосуды, затрудняя отток жидкости из нижней части тела. Но в том и другом случае, если отеки становятся очень сильными, женщине следует проконсультироваться с врачом.

У беременных часто бывают отеки. Фото: elements.envato.com

Если же говорить о патологиях, то жидкость может задерживаться при нарушении работы щитовидной железы, при нарушениях пищеварения и на фоне несбалансированной диеты. Если отеки связаны со щитовидкой, они будут появляться вместе с сонливостью и вялостью. Чаще всего они возникают на стопах и кистях рук.

Отеки при проблемах с лимфатической системой

Плотные отеки, которые присутствуют постоянно, независимо от времени суток, обычно связаны с нарушением оттока лимфы. Это могут быть врожденные патологии лимфатической системы, а также последствия травм и операций. Также функции лимфатических узлов нарушаются при онкологических заболеваниях.

Аллергические отеки

Локальный, стремительно развивающийся отек на губах, веках, ушных раковинах или шее обычно имеет аллергическую природу. Часто дополнительными симптомами становятся сыпь и зуд. Опаснее всего, если отек распространяется на гортань – тогда человек (особенно если речь о маленьком ребенке) может задохнуться, если ему вовремя не оказать помощь. Это явление называется отек Квинке.

Отек может быт аллергическим. Фото: elements.envato.com

Отеки при инфекциях и воспалении

Совершенно отдельный вид отека – это отек при воспалении. Он плотный, болезненный, возникает при травмах, а также в результате инфекций. Глаза отекают при конъюнктивите, суставы – при артрите. К пораженному месту усиливается приток крови, и в очаг воспаления массово мигрируют иммунные клетки, поэтому ткани отекают, а их температура локально повышается.

Как снять отек

При регулярных отеках следует искать причину и разбираться с ней, а не пытаться лечить симптомы. Особенно опасно сразу принимать мочегонные средства – можно ухудшить ситуацию. Но для облегчения состояния при отеках, а также в целях их профилактики можно кое-что предпринять.

- Не перегревайтесь и избегайте открытого солнца.

- Старайтесь сбалансированно питаться и соблюдать питьевой режим.

- Ешьте меньше соли – в идеале суточная доза не должна превышать 3 грамма (это не более половины чайной ложки).

- Откажитесь от алкоголя и табака.

- Двигайтесь, гуляйте, избегайте сидячей работы, а если не получается, то хотя бы разбавляйте ее физкультминутками.

- Устраивайте себе контрастный душ.

- Нормализуйте режим сна.

- Вечером разрешайте себе немного полежать с поднятыми ногами.

- Пейте клюквенный морс – он благотворно действует на сосуды, давление и почки.

- Приобретите удобную подушку для сна.

- Умывайтесь прохладной водой или протирайте лицо кубиком льда – тогда отеки под глазами быстрее исчезнут.

Но если отеки мучают вас все время, лучше всего посоветоваться с терапевтом, а уже он, основываясь на ваших жалобах, может вас направить:

- к флебологу на обследование вен;

- к кардиологу на обследование сердца;

- на УЗИ почек и печени;

- к аллергологу-иммунологу;

- к эндокринологу;

- к гематологу.

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