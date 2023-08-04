Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как и обещали синоптики, начало августа в Ижевске выдалось жарким. В предстоящие выходные, согласно прогнозу гидрометцентра России, столбик термометра снова поднимется до +29.. +31°С, причем будет довольно влажно – прямо как в тропиках.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 5 августа, в Ижевске ожидается пасмурная погода с дождем. Днем на термометре будет до +29.. +31°С. Ночью – до +18.. +21°С. При этом гидрометцентр России обещает более жаркий день и прохладную ночь, а Яндекс.Погода – более прохладный день и высокие ночные температуры. К вечеру осадки прекратятся, а западный ветер сменится на северо-западный, его скорость составит около 2 м/с.

В воскресенье, 6 августа, дождей не ожидается, будет светить солнце. Днем температурный фон чуть понизится, гидрометцентр прогнозирует до +29°С, Яндекс – до +26.. +27°С. Ночью вновь от +17°С до +21°С. Ветер сменит направление с северо-западного на северное и слегка снизит скорость – с 4 до 3 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели сохранится жаркая и солнечная погода, дожди ожидаются лишь с четверга.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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