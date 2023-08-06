Черепаха в квартире: стоит ли ее заводить и к чему это может привести

Содержать черепах не так просто Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Нередко от ребенка можно услышать просьбу завести дома черепашку. Родители покупают питомца, совершенно не осознавая, насколько не просто содержать это животное. Так стоит ли заводить черепаху, не зная всех нюансов? Будем разбираться.

Содержание черепах может быть незаконным

Только водная красноухая черепаха массово разводится в неволе. Кстати, ее еще называют «карликовой», что на самом деле явное заблуждение. При благоприятных условиях она может вырасти до довольно больших размеров. А вот если уход будет неправильным, черепаха может погибнуть. Раньше красноушек легко можно было найти в зоомагазинах, сейчас они не так распространены.

Раньше сухопутных черепах часто возили контрабандой Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Другие виды найти труднее. К тому же при ввозе черепах из-за границы необходимы документы, в которых указана информация о том, что они проданы как питомцы и родились в неволе. Но очень часто нужных бумаг нет.

Сухопутных черепашек отлавливали в природе, а не разводили. Но сейчас это запрещено, так как животное попало в Международную красную книгу. И если вы видите рептилию на рынке, скорее всего, там она находится незаконно.

В 2020 году дальневосточный трионикс запрещен к содержанию дома, хотя в «девяностые» был нарасхват. Так почему же он запрещен? Все потому, что у него есть острый клюв, которым животное может причинить вред человеку. Оно может прокусить палец или вообще лишить его.

Нужно просторное жилище

Черепахи растут и довольно быстро, так что придется менять террариум или акватеррариум. Покупать сразу большой нельзя, столько открытого пространства для маленькой особи – большой стресс.

В целях безопасности дальневосточного трионикса можно держать только так Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Также водным черепашкам необходимо место, куда они будут выползать и греться. Площади должно быть достаточно, чтобы полежать и поползать. И не забудьте о фильтрации воды, иначе скоро их «убежище» запахнет на весь дом. Пресноводные черепахи имеют специфический запах выделений, вода сразу же испортится.

«Напольники» – так называют больных сухопутных черепах, хозяева которых содержали их на полу. Да, им необходимо пространство, но та же самая квартира абсолютно не подходит из-за устоявшегося там микроклимата, а еще на черепаху могут наступить.

Необходима правильная температура Солнце – необходимое условие для жизнедеятельности черепах. И если вы решились завести животное, то позаботьтесь об обогреве. Например, для сухопутных подойдет лампа накаливания достаточной мощности, а водным – водонагреватель и лампочка над берегом. Это важно для поддержания обмена веществ рептилии.

Красноухая черепаха быстро увеличивается в размерах Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Считают, что среднеазиатские черепахи должны отправляться в спячку и им нужно в этом помочь. Но существует множество критериев, которые сложно выполнить новичку: правильная температура, влажность, соблюдение сроков зимовки. Если их не соблюдать, можно нанести вред животному. Не стоит позволять ему спрятаться, например, под шкаф или оставлять его на балконе. В итоге вы можете найти измученную или даже погибшую черепаху. Лучше не отправлять черепаху в зимовку совсем.

Нужен ультрафиолет

Черепахам нужна осветительная ультрафиолетовая лампа. Для большинства рептилий необходим УФ. Его отсутствие может привести к тому, что животное начнет страдать рахитом. Сначала произойдет деформация панциря – он может попросту перестать увеличиваться в размерах, а само животное будет расти. Приведет все к тому, что черепаха не будет помещаться в своем домике и начнется болезненное «выпирание» из него.

Автору принесли подобранную на улице среднеазиатскую черепаху Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Потому для комфортной жизнедеятельности существа требуется УФ-лампа, которая имитирует солнечный свет. Ее необходимо менять минимум раз в год, так как внутри выгорает напыление, без которого невозможно правильное излучение. Кстати, стоят такие лампы прилично – 2-3 тыс. руб.

Особенное меню

Возможно, многие считают, что черепахи способны питаться лишь одной капустой. Но это заблуждение. Для сухопутных черепах полезны сено и зелень. Обратите внимание на овощи, фрукты и минеральные добавки.

Вот такое «чудо» нашли в детской песочнице, правда, панцирь у нее так и остался деформированным Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В рационе водоплавающих черепах многие хозяева делают упор на гаммарус. Хотя питаются такие черепахи рыбой. Если вы обладатель такого животного, добавьте в меню говядину и кальмара. Вода будет портиться быстро, но животное будет здоровым и сытым.

Трудно лечить

Рептилии – особенные животные, в том числе и в лечении. Реакция на лекарства может кардинально отличаться от реакции привычных нам кошечек и собак. Да и ветеринар не сможет помочь черепахе, если обратиться к методам, характерным для лечения теплокровных животных. Специалистов в области лечения рептилий мало, поэтому владельцы черепах стремятся сами освоить азы оказания медицинской помощи.

Трионикс в зоопарке. Уже после первой кормежки вода преобразится не в лучшую сторону Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Неправильное содержание, как уже говорилось, влияет на обмен веществ животного. Могут страдать почки, бывают случаи пневмонии и паразитарных заболеваний. Пробовать дать лекарство – нелегкое дело. Клюв открыть не так-то просто. Уколы – тоже не самая простая процедура. В общем, лучше потратить время на правильный уход, чем на лечение.

Стоит ли вообще заводить черепаху?

Однозначного ответа здесь нет. Будьте готовы к тому, что помимо покупки питомца придется выделять немалые средства на его содержание – снабдить его «жилплощадью», нужным освещением, а также кормом.

Эта черепашка страдает рахитом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Стоит помнить, что черепаха – не игрушка, она, как и любое другое животное, требует заботы и ответственного отношения.

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