Лечение пиявками и кровопускание: какие проблемы может принести нетрадиционная медицина

Разбираемся в методах самолечения Фото: Архив КП

На дворе 21 век, а мы по-прежнему всецело доверяем народным методам лечения. Часть рецептов, конечно, довольно безобидна, другая же может реально навредить человеку. Давайте разбираться.

Иглоукалывание

Интересно, что процедура акупунктуры имеется даже в официальных клиниках как вид дополнительного лечения, получивший новое название: иглорефлексотерапия. Однако доказательств эффективности метода практически нет. Тем не менее, лечат иголками «от всего». Считается, что тончайшие иглы стимулируют нервные окончания и провоцируют выработку эндорфинов, чем достигается естественный обезболивающий эффект. Стоит иметь ввиду, что на фоне каких-то серьезных заболеваний этот эффект будет минимальным.

Ни в коем случае нельзя делать иглоукалывание в сомнительных салонах народной медицины, у мастеров, принимающих на дому, и так далее. Если иглы не обеззаражены, можно подхватить инфекцию, более того, неправильное введение иглы может привести к травмам нервов и сосудов.

Ароматерапия

Ароматерапию можно встретить в ряде клиник и санаториев, никаких чудес она не дает, можно даже не надеяться. Лучшее, что она может дать, – это отвлекающий и слегка успокаивающий или стимулирующий эффект, что, естественно, зависит от вида ароматического вещества.

Методы самолечения могут навредить Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Помнить необходимо, что аромамасла, чаще всего использующиеся для такого воздействия, в концентрированном виде могут считаться агрессивными средствами, так как в их основе содержатся альдегиды и кетоны. Для понимания: известнейший представитель кетонов – это ацетон. Именно поэтому важно знать качество масел, используемых для ароматерапии. Разбавляют их, как правило, другими маслами – кокосовым, кунжутным или миндальным.

Важно, что неразбавленное аромамасло способно вызвать как ожоги, так и аллергические реакции, особенно при попадании на слизистую оболочку.

Лечение пиявками

Гирудотерапия на сегодняшний момент является популярной процедурой. Нынче пиявку можно даже в аптеке купить. Бытует мнение, что этих кровососов можно использовать при воспалениях, отеках и сильной боли. Но червяк не является аналогом кровопусканию. По сути, пиявка вводит в ранку слюну, содержащую гирудин – вещество, разжижающее кровь. Для людей с риском тромбообразования это может стать полезным, но при низком гемоглобине, плохой свертываемости и множестве хронических заболеваний ставить пиявок противопоказано.

Кто-то до сих пор использует пиявок Фото: Архив КП

Гирудин в организме может вызвать аллергическую реакцию, так как он является несвойственным для человека белком. Более того, в случае, при котором кровосос кусал кого-то кроме вас или содержался в неподобающих условиях, есть вероятность заражений. Если вы все же решились на эту процедуру, сначала посоветуйтесь с врачом, сдайте анализы и обратитесь в сертифицированную клинику.

Висцеральный массаж

Висцеральный массаж – массаж внутренних органов через стенку живота. В общем-то, метод используется как дополнительный, но посещать массажистов-частников – грубая ошибка. Считается, что массаж живота избавляет от болей, спазмов и спаек. Кроме того, он способен простимулировать функции пищеварительной и мочеиспускательной систем. Однако боли и спазмы нередко являются симптомами заболеваний, при которых запрещено мять живот. Висцеральный массаж не проводится людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и выделительной системы, особенно при кровотечениях и воспалительных процессах в органах области живота и новообразованиях.

Баночное кровопускание

Современные врачи до сих пор не могут найти объяснения такого рода методике. Перед процедурой кожу надрезают и сверху ставят банку, в которую под вакуумом льется кровь. Более того, пациент способен потерять достаточно много крови, что нередко сопровождается анемией и нарушением работы многих систем организма. Нередки случаи, когда люди, попавшие по окончанию процедуры в больницу, заканчивали летальным исходом.

Хиджама, то есть баночное кровопускание, будто бы лечит множество недугов – от болезней головы и желудка до импотенции. Фактически же эффект не доказан. Проводится процедура чаще всего у «специалистов», которые даже медицинской лицензии не имеют. Такое «лечение» может привести к различным серьезным заболеваниям.

Уринотерапия

Очередным сомнительным методом является уринотерапия, или лечение мочой. Одни из мочи делают компрессы, другие даже пьют. Моча – это продукт нашей жизнедеятельности, вместе с которой организм выводит все вредные вещества во внешнюю среду. Как канализация в доме. В общем, человек искусственным образом создает у себя проблему почечной недостаточности, возвращая в организм эти вредные вещества.

И нет, моча не стерильна! В ней могут присутствовать бактерии, особенно в случаях инфекции мочевыводящих путей.

В чем же опасность

Далеко не каждый альтернативный метод был указан в данной статье. Мы обошли вниманием экстрасенсорные, такие, как лечение наложением рук и прикладыванием камней, а также те, которые тесно связаны с официальной медициной, например, фито- и магнитотерапию. Особого ущерба организму они не несут, если только потерю денег.

Вторые определенный эффект дают и комбинируются с медикаментозным лечением. Объединяет же приемы альтернативной медицины одно: они способны нанести неотвратимый ущерб, если пациент заменит ими нормальное лечение. Эффективность данных процедур либо не доказана, либо доказательства достаточно спорные.

Если человек решил вместо прописанных врачом лекарств использовать иглоукалывание и травяные чаи, то он просто отказывается от эффективного лечения и затягивает время.

И аргумент «так лечились наши предки» несерьезен. Ведь жили они значительно меньше, чем наши современники. И связано это, в том числе, с уровнем медицинской помощи.

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