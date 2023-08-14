Новый многопрофильный медицинский центр «Медицея» открылся в самом центре Ижевска

Новая клиника уже открыла свои двери для пациентов. Фото: медицинский центр «Медицея».

31 июля в столице Удмуртии состоялось открытие нового многопрофильного медицинского центра «Медицея» по адресу: переулок Широкий, 38а. Клиника переехала в новое здание, спроектированное в соответствии с современными стандартами оказания медицинской помощи, и продолжает предоставлять высококачественные медицинские услуги, которым ижевчане доверяют уже много лет.

Новое здание клиники спроектировано по всем современным стандартам. Фото: медицинский центр «Медицея».

Новый медицинский центр впечатляет своими размерами – он в три раза больше клиники на улице Шумайлова. Здесь 8 этажей и более 8 тысяч кв. м площади. Можно получить все виды медицинских услуг, включая обследования с применением высокоточных аппаратов, лечение в комфортном стационаре и хирургические манипуляции. Задача клиники – предоставить каждому пациенту полный цикл лечения от постановки диагноза до реабилитации.

В клинике открылось направление эстетической косметологии. Фото: медицинский центр «Медицея».

А еще новая клиника «Медицея» – это:

- Более 170 квалифицированных специалистов и чуткий медицинский персонал.

- Безбарьерная среда, позволяющая людям с ограниченными возможностями здоровья без затруднений посещать врача.

- 5 отдельных входов, которые помогают разделить потоки пациентов и избежать скопления людей даже в пиковые часы посещения.

- 6 современных операционных и палата реанимации на 5 мест.

- Взрослый и детский стационар на 53 койки с комфортабельными 1- и 2-местными палатами.

- Три регистратуры на разных этажах для уменьшения времени ожидания в очереди и быстрой записи на повторный прием.

- Лечебное и диагностическое оборудование экспертного класса, в том числе 64-срезовый КТ-сканер Philips Brilliance 64 и МРТ полуоткрытого типа Philips Achieva (1,5 Тесла). Сегодня в «Медицее» находится один из двух цифровых МРТ в Удмуртии.

- Просторное детское отделение, превосходящее по площади детское отделение в клинике на улице Шумайлова.

- Новое для клиники направление эстетической косметологии. Отделение оборудовано современными аппаратами.

- Круглосуточный травматологический пункт (его введут в эксплуатацию с сентября по октябрь 2023 г.).

- Аптека (пока работает по прежнему адресу: ул. Шумайлова, 20а, по новому адресу откроется в августе).

Детское отделение теперь стало гораздо больше. Фото: медицинский центр «Медицея».

Медицинский центр оборудован современной медицинской аппаратурой. Фото: медицинский центр «Медицея».

Для тех, кто хочет отдохнуть и перекусить, на 7-м этаже работает кафе, где хватит места всем. А если вы приехали на личном транспорте, найти парковочное место поможет удобная карта.

В клинике есть комфортный стационар. Фото: медицинский центр «Медицея».

В «Медицее» возможны все виды диагностики и лечения. Фото: медицинский центр «Медицея».

Клиника на улице Шумайлова, которую привыкли посещать многие ижевчане, с конца августа закрылась на ремонт. Здесь заменят лифты и обновят фасады, а также поменяют остекление. После ремонта в это здание переедет «Медицея» с улицы Пушкинской.

Специалисты уже ждут вас на прием. Фото: медицинский центр «Медицея».

Получить подробную информацию о работе клиники и записаться на прием можно, как и прежде, в call-центре.

Специалисты ответят вам ежедневно с 07:00 до 21:00 по телефону +7 (3412) 20-96-76, а также по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте.

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