Делимся хитростями, которые пригодятся в пути. Фото: elements.envato.com

Нередко семейную поездку за город или на юг омрачает одно крайне неприятное явление – кинетоз, в народе – морская болезнь. Чаще всего в дороге укачивает детей, но есть и немало взрослых, которые годами мучаются с этой проблемой. Почему же она возникает? И может ли кинетоз считаться самостоятельным заболеванием? «Комсомолка» постаралась ответить на эти вопросы.

Мозг в замешательстве

Ни для кого не секрет, что корабли, машины и карусели появились в истории человечества относительно недавно. Все это эффективные типы передвижения (или развлечения, связанного с передвижением), но они совершенно неестественны для нашего организма. Еще бы, передвижение большинства свободноживущих существ связано с работой соответствующих органов, в нашем случае – ног и рук. Но как должен реагировать мозг, если тело вдруг начинает стремительно двигаться вперед, а его конечности при этом остаются неподвижными? Он впадает в замешательство.

Но давайте по порядку. За ориентацию в пространстве у человека отвечает вестибулярный аппарат, который расположен в полости внутреннего уха. Именно этот орган передает в центральную нервную систему информацию, связанную со всем, что происходит с положением нашего тела в определенный момент времени. Мозг же в ответ отдает приказы туловищу двигаться определенным образом.

Детей укачивает чаще, чем взрослых. Фото: elements.envato.com

Работа вестибулярного аппарата связана со зрительным анализатором. Глаза предоставляют информацию о том, где мы находимся и в какую сторону направляемся. Проверить эту связь очень легко: достаточно попробовать как можно дольше сохранять равновесие с закрытыми глазами. Через некоторое время тело начнет покачиваться, так как вестибулярному аппарату придется опираться лишь на сигналы, которые приходят от мышц, где тоже есть рецепторы, сообщающие о расположении туловища и конечностей в пространстве. Что же происходит, когда мы куда-то едем или плывем на судне? Глаза наблюдают «бегущую картинку», а тело чувствует действие инерции, но при этом человек сам никуда не перемещается. Вестибулярный аппарат начинает работать со сбоями, и мозг получает совершенно противоположные сигналы: «я сижу, но я двигаюсь». Из-за этого противоречия появляются головокружение и тошнота.

Если вы любите читать в транспорте, то также можете ощутить острый приступ кинетоза, так как противоречие в этом случае даже усиливается: глаза вынуждены фокусироваться на строчках, тогда как тело и внутреннее ухо все равно ощущают передвижение.

Есть и третья причина тошноты: тряска. В результате нее раздражаются внутренние органы – желудочно-кишечный тракт, печень и сердце.

Почему укачивает не всех

Но почему всех укачивает по-разному? Кого-то – исключительно в автобусе, а кого-то лишь при морских прогулках. А кого-то вообще никогда и нигде не укачивает.

Все дело в индивидуальных особенностях вестибулярного аппарата и мозга. У кого-то мозг адаптируется тяжело, у кого-то – легче. В детстве укачивает многих, но со временем у большинства эти симптомы проходят, так как современный человек вынужден приспосабливаться к езде на различных видах транспорта. Очень способствуют борьбе с кинетозом также занятия спортом.

Морская болезнь может проходить с течением времени. Фото: elements.envato.com

Опрос в социальных сетях показал, что не укачивает ни на одном виде транспорта около 46% респондентов из Удмуртии. Более 22% признались, что их укачивало в детстве, а потом все прошло. И только у 12% кинетоз сохранился на всю жизнь. В чем же причина такой непобедимой морской болезни? Иногда – просто нетренированный вестибулярный аппарат. Но есть и другие, куда более серьезные причины. К ним относятся:

- Врожденные проблемы нервной системы или вестибулярного аппарата.

- Стрессы, повышающие уязвимость нервной системы.

- Отиты и лабиринтиты, перенесенные в прошлом.

- Плохое кровоснабжение шейного отдела позвоночника и шейный остеохондроз.

- Травмы головы и спины, а также ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

- Нарушения зрения.

- Гормональные изменения, в том числе – у беременных.

- Духота или неприятные запахи в салоне.

Какие средства от укачивания реально работают

От тошноты существует множество средств – народных и лекарственных. Но приступ кинетоза всегда проще предотвратить, чем снять. Для этого:

- Не наедайтесь перед поездкой слишком плотно.

- Обеспечьте приток свежего воздуха.

- Садитесь там, где меньше укачивает в силу конструкции транспорта: в машине это переднее сиденье рядом с водителем, в автобусе, на корабле и в самолете – в передней части. Избегайте мест над колесами.

- Не стоит садиться спиной к направлению движения.

- Во время движения не читайте, не смотрите в смартфон.

- Используйте дорожную подушку, чтобы зафиксировать шею и голову.

- Откиньтесь назад и закройте глаза.

- Если вы всегда плохо переносите поездки, заблаговременно примите препарат от укачивания.

- Иногда обмануть мозг помогает симуляция ходьбы – марширующие движения ногами на месте.

- Пейте чистую воду без газа и сахара маленькими глотками.

Если укачивать уже начало, стоит пожевать мятную жвачку, пососать кислый леденец, лимон или имбирь. Это простимулирует слюноотделение и утихомирит желудок. Хотя эти средства хороши в меру.

В любом транспорте есть места, где укачивает меньше, обычно это передняя часть салона. Фото: elements.envato.com

Еще можно лечь и закрыть глаза. Дышите глубоко и размеренно – это также поможет уменьшить неприятные позывы. Кому-то помогает массаж находящейся на внутренней стороне запястья точки. Чтобы ее найти, нужно отступить от ладони на три пальца.

Есть и совсем уж необычный метод, который, тем не менее, многие считают действенным – крест-накрест заклеить пластырем пупок. Но, если честно, врачи в этом приеме никакого чуда не видят и объясняют его эффективность отвлекающим действием. Искусственно созданное неудобство попросту смещает акцент нашего внимания с тошноты на стянутую кожу в чувствительном месте.

Одним словом, это все вспомогательные приемы для тех, кого слегка укачало в пути. Важно понимать, что если взрослый человек испытывает постоянные приступы, делающие фактически невозможными поездки на транспорте, ему нужно обследоваться и выяснить причину. Начать стоит с посещения терапевта, лора и невролога.

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