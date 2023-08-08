Система оповещения и КПП появятся во всех школах столицы Удмуртии до 2027 года

Каждая школа должна быть обеспечена квалифицированной охраной Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время летних каникул в школах Ижевска продолжает кипеть жизнь. Только совсем не учебная – вовсю идет подготовка к новому учебному году. После трагедии в ижевской школе № 88 особое внимание в новом учебном году уделяется безопасности учеников. В связи с этим было принято решение выделить дополнительные средства из республиканского бюджета на внедрение в школах системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом рассказал Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике.

18 школ Ижевска оборудуют КПП

КПП – это пост охраны, расположенный при входе на территорию школы. Для ижевских образовательных учреждений это пока в новинку. До 1 сентября КПП оборудуют в школе № 88. В остальных школах даты установки пока неизвестны, так как требуется составление проектно-сметной документации и выбор подрядчиков через проведение торгов. Тем не менее в школах первой категории планируется завершить этот процесс до конца 2023 года, используя средства из республиканского бюджета. Школы первой категории – это учреждения с численностью учащихся свыше 1000 человек.

Так сейчас выглядит вход в школу №88 Фото: Мария Бакланова

Система оповещения появится до конца года

Еще одним нововведением в этом году будет установка системы оповещения о ЧС во всех школах города. Эта система будет отличаться от обычной пожарной сигнализации. В случае оповещения о пожаре все покидают кабинеты. Задача системы оповещения – дать понять, что сотрудникам и ученикам нужно остаться в классах и закрыться.

Ключи от класса будут размещены в таких коробочках Фото: Анастасия Захарова

Какие школы самые безопасные

Как отметил Дмитрий Чистяков, сейчас образцовая система безопасности установлена только в школе № 88. После трагедии были проведены работы по ремонту и внедрению новых мер безопасности. Таким образом, учреждение получило новую модель охранной системы, которую можно принять за некий эталон. Остальные школы будут оснащаться подобным же образом.

В каждой школе обязательно должны быть металлодетекторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако одновременное внедрение аналогичной системы во всех школах невозможно. У властей есть дорожная карта – до 2027 года все образовательные учреждения должны быть оснащены таким же уровнем безопасности, как в школе № 88.

В настоящее время уже оборудована школа на улице Берша. Следующими планируется оснастить хореографический лицей № 95 и школу № 63. Сейчас там идет капитальный ремонт, и планируется в том числе довести до совершенства систему безопасности.

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