Кучка за 200, ведро – за 500: какие грибы продают в Ижевске и сколько они стоят

А еще мы подготовили несколько рецептов с грибами Фото: Мария Бакланова

Грибной сезон идет полным ходом. Рассказываем, где в Ижевске отыскать грибы и какие блюда с ними можно приготовить.

У ТЦ «Океан»

Некоторые грибники здесь стоят с обеда, а кто-то с самого утра до девяти вечера. Среди их ассортимента можно найти белые грибы из Увинского района, которые продают кучками, и лисички в литровых ведрах из Якшур-Бодьинского. И те, и другие можно взять за 200 рублей.

Ассортимент грибов продавца у «Океана» Фото: Мария Бакланова

А маслята в таких же ведерках отдают по 150. Также, по словам продавца, бывают красноголовики.

Можно порадовать девушку букетом Фото: Мария Бакланова

Кроме того, здесь продают красивые цветы.

У остановки «Трамвайное кольцо»

Здесь продавцы грибов занимают места с шести утра. Выбора тут больше: можно купить белые грибы кучей за 200 и 250 рублей, а 10-литровое ведро – за 500. За столько же отдают и сушеные белые грибы по 100 граммов из Кировской области.

Покупатели тщательно выбирают грибы Фото: Мария Бакланова

Также тут есть красноголовики по 200 рублей за охапку. А в одном месте торгуют исключительно лисичками: 1 л – 150 р., 2 л – 300 р., 3 л – 400 р., 5 л – 700 р. Привозят их из села Сюмси. Также их доставляют из Якшур-Бодьинского района, в частности, из села Старые Зятцы.

Большой выбор лисичек Фото: Мария Бакланова

А из Завьяловского района их привозят вместе с красноголовиками и белыми грибами, которые продают кучками по 100 рублей. Кроме того, если чего-то нет, то обещают привезти.

У рынка «Металлург»

Продавцы приезжают сюда примерно к десяти часам утра. А уходят многие из них раньше наступления вечера, поэтому чтобы успеть сюда за грибами, стоит поторопиться. Один мужчина продает белые грибы из Якшур-Бодьи по 300 рублей за охапку и 1500 просит за ведро (больше 5 л). Возможно, говорит, привезет и лисички.

Грибник консультирует покупателя Фото: Мария Бакланова

Через дорогу женщина продает их по 100 рублей за литровое ведерко. Также у нее бывают маслята, подберезовики, обабки и грузди из Сюмсинского и Киясовского районов. Другая женщина отдает столько же лисичек из Красногорского района за 150 рублей. А еще здесь можно найти разные ягоды.

Продажа свежих ягод Фото: Мария Бакланова

Несложные рецепты с грибами

Суп с лисичками и овощами

Для его приготовления: лисичек – 400 г, лук – 1 шт., морковь – 3 шт. и картофель – 4 шт. Сперва чистим, моем и разрезаем на небольшие кусочки. Далее разогреваем в кастрюле 3 столовых ложки растительного масла и обжариваем лук. Следом добавляем морковь и жарим еще 2 минуты, периодически помешивая. А после кладем лисички и тушим 5 минут, продолжая мешать. Затем льем воду, добавляем картошку, доводим суп до кипения и варим 20 минут. Не забываем посолить, поперчить и положить лавровый лист.

Жареные белые грибы с луком

Перед приготовлением блюда сначала промываем и режем на средние части белые грибы (500 г). Далее опускаем их в подсоленную кипяченую воду и варим в течение 10 минут. Следом перекладываем их на дуршлаг, а потом на раскаленную сковороду с растительным маслом. Солим и жарим до румяности, временами помешивая. После этого добавляем нарезанный полукольцами лук (200 г) и готовим еще 10 минут, продолжая мешать. Готовое блюдо можно подавать с гарниром.

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