В предстоящие выходные погода в столице Удмуртии не изменится. Днем будет в меру жарко – около +28°С. Ночи же постепенно начнут становиться прохладнее, но спать с открытым окном еще будет можно. Дождей синоптики в субботу и воскресенье не обещают, сильного ветра – тоже. А теперь подробнее о погоде на каждый день. В субботу, 12 августа, в Ижевске ожидается переменная или небольшая облачность. Днем, по данным гидрометцентра России, столбик термометра поднимется до +28°С. Яндекс.Погода прогнозирует +25.. +27°С. Ночью – от +13°С до +18°С. В течение суток северо-восточный ветер сменится на восточный, его скорость составит около 1 м/с. В воскресенье, 13 августа, также ожидается солнечный день. Температуры также будут оставаться в пределах +26.. +28°С. Ночью разные сервисы погоды обещают +12°С до +19°С. Яндекс, как обычно, предсказывает более теплую ночь, чем гидрометцентр. С утра подует слабый восточный ветер, а к вечеру его направление сменится на южное, а скорость повысится до 2 м/с. По предварительным прогнозам, жаркая погода без осадков сохранится и в начале следующей недели. Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных! Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.