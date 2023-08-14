Как Барби: где можно сделать фотографии в стиле легендарной куклы

Розовый дом на Пушкинской, 196 Фото: Диля Ахмадишина

Розовый цвет захватил планету благодаря выходу фильма «Барби». Если вам кажется, что дело касается лишь косметики, украшений и одежды, то вы глубоко ошибаетесь. Особо заинтересованные люди ищут «розовые» места ради фотографий в стиле гламурной Барби.

«Комсомолка» тоже решила найти в Ижевске локации, где вы легко сможете погрузиться в атмосферу розового мира.

Локация 1: Дом на Пушкинской

Отличный розовый фон можно найти прямо на улице. Конечно, места надо знать. Например, в Ижевске такой локацией может стать розовый дом на улице Пушкинской. Да, его возраст совсем не ассоциируется с молодой и активной Барби, но вы только посмотрите, какие изысканные барельефы и лепнина украшают здание! Когда-то в этом доме проживали инженеры и начальство Ижевского механического завода.

Адрес: ул. Пушкинская, 196

Локация 2: Coffee Like на Горького

Фото: @coffeelike_izh

Многие привыкли, что стены кофеен в основном выкрашены в спокойные и довольно темные цвета. Но в столице Удмуртии есть одно заведение в кардинально отличающемся стиле: оно розовое.

Coffee Like на улице Горького имеет светлый интерьер. Также внутри вас встречает подбадривающая неоновая надпись «Сегодня твой день». И да, она тоже розовая. А любимый ароматный кофе также может стать атрибутом для классной фотографии. Ведь там его могут подать в очаровательном розовом стаканчике.

Но если вам и этого недостаточно, то меню тоже может вас порадовать. Особенно розовый лимонад с маракуйей, желтым арбузом и лаймом. Кстати, в него добавляют и кандурин (специальный пищевой шиммер), благодаря которому можно увидеть «блестки» в вашем напитке. Розовый сверкающий коктейль – чем не повод сделать селфи в стиле Барби?

Адрес: ул. Горького, 163

Локация 3: Кафе-кондитерская La Paris на Тарасова

Фото: @club218100684

Если вы хотите начать свой день в уютном уголке, оформленном в стиле любимой куколки, то можете посетить La Paris. Вкус тающего во рту круассана и приятный латте с глянцевой пенкой – идеальные компоненты для начала нового дня. А главное – можно сделать фотографии в атмосфере уюта Франции.

К тому же, если вы счастливый обладатель четвероногого друга, то и вам, и ему здесь будут рады.

Адрес: ул. Тарасова, 1

Локация 4: Ротонда на набережной

Ротонда Фото: Амир Закиров

Закаты и рассветы – прекраснейшие явления. И многие не теряют возможности сфотографироваться с любимым/ой на их фоне. А знаменитая ротонда может стать приятным дополнением к «сказочным» фото, когда алые лучи солнца превращают ее из белой в нежно-розовую.

Адрес: ул. Милиционная, 2

Локация 5: «Хороший кофе» на Красногеройской

Яркая кофейня. Фото: @horoshiycoffee

Уютная кофейня создана для ценителей комфорта и тех, кто любит побаловать себя вкусными десертами. Розовые диванчики и неоновые вывески станут отличным фоном для фото в стиле Барби.

Адрес: ул. Красногеройская, 3

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