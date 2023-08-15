Придумывал интерфейс для «жучка» и несуществующий новостной сайт: продюсер из столицы Удмуртии принял участие в создании сериала «Ухожу красиво»

Евгений Власов курировал монтаж, звук и графику в сериале. Фото: предоставлено героем

Уроженец Ижевска Евгений Власов работал над сериалом «Ухожу красиво» (18+) в качестве продюсера постпродакшн. Первую серию сериала показали на телеканале СТС 14 августа.«Комсомолка» узнала подробности.

О чем сериал?

Новый сериал с элементами черного юмора рассказывает историю оперуполномоченного подмосковного ОВД Бориса Фадеева. Он был худшим из худших, но, узнав о своей неизлечимой болезни, меняется до неузнаваемости.

Борис решает уйти из жизни так, чтобы обеспечить свою жену и дочь выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении. Он в одночасье берется за все супергеройские дела. Но, оказывается, умереть не так просто, как думал Борис в начале.

В главных ролях в фильме режиссера Михаила Полякова снялись актеры Владимир Яглыч, который большую часть трюков выполнял сам, а также Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие.

Играл в КВН, а потом уехал в Москву

Евгению Власову 36 лет. Он родился в Ижевске, закончил Завьяловскую среднюю школу. Хотел стать медиком, участвовал в школьном КВН.

Евгений Власов родился в Ижевске. Фото: предоставлено героем

В 2009 году закончил факультет журналистики УдГУ. И уже в 2010 переехал в Москву, работал официантом, активно посещал кастинги, также участвовал в съемках передач, сериалов, кино.

В 2012 в качестве ассистента начал сотрудничать с компанией «1147 Productions», которая занимается креативным продакшеном. А через год его взяли в штат компании, где он трудится до сих пор.

Продюсер постпродакшн

В 2023 году Евгений Власов принял участие в сериале «Ухожу красиво» в качестве продюсера постпродакшн, курируя там все производственные процессы – монтаж, звук, цветокоррекцию, графику.

Кадр со съемок. Фото: kinopoisk.ru

Евгений рассказывает, что многое делал сам. Например, готовил кадры на VFX графику и правил их, ездил на финальную сессию переозвучки главного героя Владимира Яглыча, записывал переозвучку Марии Азметзяновой и Кати Кабак.

Но интереснее всего ему было решать творческие задачи, которые неожиданно появлялись на постпродакшне.

Кадр из сериала «Ухожу красиво». Фото: kinopoisk.ru

«Например, как должен выглядеть интерфейс отслеживания «жучка» на смартфоне бандитов? Я решил, что он должен отдаленно походить по функционалу на интерфейс съемочного коптера, но без излишеств. Пришлось еще придумать, как должен выглядеть выдуманный новостной сайт и его название – «Первые из первых», или, например, оформление выдуманного сайта ритуальных услуг «Жизнь после». Конечно, сам я ничего не рисовал, а писал задание для дизайнеров, которые потом воплощали его в жизнь и часто добавляли множество своих классных решений», – рассказывает экс-ижевчанин.

Кадр из сериала «Ухожу красиво». Фото: kinopoisk.ru

Также Евгений помог придумать образ часовни, откуда в фильме киллер вел свою охоту на депутата.

«Я искал несколько вариантов, референсов и предлагал режиссеру. Нужный вариант выбрали сразу – из всего пяти предложенных первых вариантов. А еще в сериале есть мое камео – небольшая озвучка», – подчеркнул Евгений Власов.

Кстати, сине-красная подложка титров в трейлере, имитирующая полицейскую мигалку, – тоже результат труда Жени.

Вот так выглядят титры в трейлере. Фото: скриншот с видео

Сейчас Евгений Власов работает в качестве продюсера постпродакшн еще над одним сериалом – «Макс и Гусь» (18+).

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