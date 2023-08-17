Ищем мудрость в пирамиде: где в столице Удмуртии можно познать сокровенные тайны человечества

Загадочное место в сердце Научной библиотеки УдГУ. Фото: Дана Солнцева

В мире есть места, которые люди называют «местами силы». Считается, что туда можно прийти и попросить об исполнении желания, зарядиться энергией или найти ответ на важный вопрос.

В рамках рубрики «Мистический Ижевск» журналист «Комсомолки» раскроет тайны городских легенд, посетит места, где сам реальный мир ощущается по-другому, и расскажет о них. Во втором выпуске мы поведаем о мистической пирамиде в библиотечном корпусе УдГУ.

Из путевых заметок

Поиск таинственных мест в городе всегда интересен. Никогда не знаешь, куда тебя приведет та или иная дорога. Но в этот раз мы хорошо знали, куда идти.

Среди студентов и преподавателей УдГУ ходит легенда о том, что пирамида, находящаяся в центре научной библиотеки, обладает мощной энергетикой, которая помогает лучше учиться. Нам стало интересно, правдивы ли эти слухи, потому мы отправились в библиотеку УдГУ.

Интересно, что места книгохранилищ, библиотек и архивов сами по себе являются энергетически сильными. Однако в данном случае нас интересуют не древние знания, обладание которыми может как дать прилив жизненных сил, так и лишить их, а само метафизическое сердце библиотеки. В УдГУ – это пирамида, которая находится на третьем этаже здания.

Начнем с того, что пирамида – это древний символ гармонии и вознесения. По мнению филологов, само слово «имеет греческие корни и происходит от слова «пирамис», этимологически связанного со словом «пир» – «огонь». Но это только на словах. Что же на деле?

«Пирамида – это целая система, сочетающая в себе разные геометрические фигуры. Ее квадратное основание символизирует землю. Треугольные грани символизируют тройственную систему мира, где есть нижний мир, состоящий из фундамента и крепости знаний, внешний мир, где обитают люди, и верхний, космический мир, где распространяется энергия. В пирамиде вершина выступает в качестве центральной оси и места, откуда выходит энергетический поток. Все вместе – это воплощение безупречности структуры мира», – объяснила эзотерик Хельга Кольт.

Недаром в культуре ацтеков пирамиды были храмами, на вершине которых проводились жертвоприношения, а в египетских пирамидах находили свой последний приют фараоны и их ближайшая свита.

Если верить легендам, то, просто находясь рядом с пирамидой, можно обрести многовековые знания и мудрость, а приблизившись к ее вершине, можно прикоснуться к тайнам бытия. Но для неподготовленного человека это может быть довольно опасно, так как поток энергии не регулируем и может по-разному влиять как на психическое, так и на физиологическое состояние.

Просто так попасть к пирамиде нельзя. Фото: Дана Солнцева

Но если пирамида снаружи является местом мистической энергии, то как подобное сооружение работает, находясь в замкнутом пространстве? Чтобы это выяснить, мы и отправились в пирамиду УдГУ.

В сердце библиотеки

Пирамида знаний находится в самом центре научной библиотеки УдГУ. Она сделана из стекла и металла и чем-то напоминает уменьшенную в несколько раз модель купола музея Лувра в Париже.

Основание пирамиды находится на третьем этаже, где располагается книгохранилище. Таким образом, сооружение метафорично имеет под собой основу в виде хранящихся в альма-матер знаний.

Вокруг пирамиды есть небольшой квадратный внутренний дворик. Там стоят небольшие лавочки и полки с книгами, предназначенные для индивидуальных занятий. Как говорят сотрудники университета, попасть в него непросто. Даже не все преподаватели имеют к нему доступ, что уж говорить о студентах. Я попыталась проникнуть внутрь, но, к сожалению, ни у сотрудников библиотеки, ни у преподавателей не было нужных ключей. Более того, как нам рассказали, их в принципе никогда не бывает на вахте. Так что пришлось заглядывать снаружи.

Над пирамидой находятся так называемые «точки кипения» – помещения, где проводятся различные конференции, лекции и торжественные мероприятия. А над самой вершиной сооружения висит модель модуля МКС «Наука», который сейчас находится на орбите. Преподаватели и сотрудники библиотеки шутят, что модуль повешен не просто для красоты. Он используется как ретранслятор, чтобы распространять энергию, бьющую из вершины пирамиды, равномерно и по всему зданию. Как знать, может, и правда.

Над пирамидой расположился модуль МКС. Фото: Дана Солнцева

«Студенты и преподаватели приходят в библиотеку для получения знаний. Пирамида здесь является не чем иным, как активатором и «батарейкой», позволяющей пробудить внутри человека большое количество энергии, меньше уставать, сидя за учебниками», – рассказал Андрей Трищенков, старший преподаватель кафедры гражданского права.

Эксперт утверждает, что убедился в силе пирамиды на собственном опыте. Он неоднократно работал в непосредственной близости от «сердца» библиотеки и заметил, что здесь работается гораздо более продуктивно и комфортно, нежели дома или на кафедре.

«Тут ты чувствуешь себя спокойнее, а время словно бы замедляется. Ты успеваешь сделать и запомнить достаточно много, хотя в обычных условиях ты бы сидел над теми же конспектами и книгами в разы дольше», – поделился преподаватель.

Лично мне удалось побывать только во внешнем периметре пирамиды, но даже там маятник из горного хрусталя, который я специально прихватила с собой, реагировал на огромное количество потусторонней энергии. А я сама, находясь вблизи сооружения, уже через 15 минут почувствовала слабость и головокружение. Подходить ближе без предварительной подготовки я не решилась – это могло бы закончиться сильной головной болью. Поэтому я предпочла отойти на безопасное расстояние и устроиться на четвертом этаже в «точке кипения», чтобы набросать статью об этом мистическом месте.

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