"Печной Эксперт" - в Ижевске открывается магазин федеральной сети печного оборудования

«Печной Эксперт», д. Пирогово, ул. Азина, 15. Фото: предоставлено клиентом.

Планируете заняться строительством бани, дома или обустройством дачи? Тогда без хорошей печи вам не обойтись. Печь – это уже не просто обогреватель, это сердце бани и дома, тепло и энергия. Живой огонь создает атмосферу настоящего домашнего очага, с его душевностью и уютом.

Теперь приобрести качественные печи по доступным ценам в Ижевске станет гораздо проще и выгоднее! 19 августа для всех горожан откроется специализированный магазин печей «Печной Эксперт».

Чугунные печи-камины в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.

Тандыры в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.

Компания успешно работает на рынке уже более 16 лет, и за это время вышла на ведущие позиции по продажам печей для бани.

В нашем магазине вы найдете огромный ассортимент банных печей, котлов, каминов. А также дымоходы и аксессуары для бани.

«Печной Эксперт» - это качественные товары, доступные цены, сервис и квалифицированные продавцы.

Эксперты в магазине окажут профессиональную консультацию и помогут с выбором под ваши запросы. Ваш заказ мы доставим бесплатно в кратчайшие сроки*.

Котлы Zota в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.

В день открытия магазина всех покупателей ждёт розыгрыш крутых подарков, бонусные карты для всех и суперприз – сертификат на 10 тысяч рублей на покупку товаров в магазине. Также будут действовать хорошие скидки - 13% на покупку дымоходов известных производителей Ferrum¹ и Craft².

19 августа с 11:00 до 15:00 приглашаем всех на открытие и за покупками для бани, дома и дачи.

Мангалы, очаги, аксессуары в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.

Магазин находится по адресу: д. Пирогово, ул. Азина, дом 15. Рядом удобная парковка.

Режим работы: понедельник-суббота с 9 до 20 часов.

Наш сайт: печнойэксперт.рф

*подробности уточняйте у менеджеров.

¹Феррум ²Крафт

Скидки действуют до 31.08.2023.

Реклама. ИП Петров Иван Валерьевич. ОГРНИП 321665800075935.

18+