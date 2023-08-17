"Печной Эксперт" - в Ижевске открывается магазин федеральной сети печного оборудования

«Печной Эксперт», д. Пирогово, ул. Азина, 15. Фото: предоставлено клиентом.
Планируете заняться строительством бани, дома или обустройством дачи? Тогда без хорошей печи вам не обойтись. Печь – это уже не просто обогреватель, это сердце бани и дома, тепло и энергия. Живой огонь создает атмосферу настоящего домашнего очага, с его душевностью и уютом.
Теперь приобрести качественные печи по доступным ценам в Ижевске станет гораздо проще и выгоднее! 19 августа для всех горожан откроется специализированный магазин печей «Печной Эксперт».
Чугунные печи-камины в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.
Тандыры в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.
Компания успешно работает на рынке уже более 16 лет, и за это время вышла на ведущие позиции по продажам печей для бани.
В нашем магазине вы найдете огромный ассортимент банных печей, котлов, каминов. А также дымоходы и аксессуары для бани.
«Печной Эксперт» - это качественные товары, доступные цены, сервис и квалифицированные продавцы.
Эксперты в магазине окажут профессиональную консультацию и помогут с выбором под ваши запросы. Ваш заказ мы доставим бесплатно в кратчайшие сроки*.
Котлы Zota в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.
В день открытия магазина всех покупателей ждёт розыгрыш крутых подарков, бонусные карты для всех и суперприз – сертификат на 10 тысяч рублей на покупку товаров в магазине. Также будут действовать хорошие скидки - 13% на покупку дымоходов известных производителей Ferrum¹ и Craft².
19 августа с 11:00 до 15:00 приглашаем всех на открытие и за покупками для бани, дома и дачи.
Мангалы, очаги, аксессуары в магазине «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.
Магазин находится по адресу: д. Пирогово, ул. Азина, дом 15. Рядом удобная парковка.
Режим работы: понедельник-суббота с 9 до 20 часов.
Наш сайт: печнойэксперт.рф
*подробности уточняйте у менеджеров.
¹Феррум ²Крафт
Скидки действуют до 31.08.2023.
Реклама. ИП Петров Иван Валерьевич. ОГРНИП 321665800075935.
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