Покос травы в Ижевске: можно ли не убирать ее по желанию жителей и почему она может быть опасна?

Разбираемся в тонкостях покоса травы Фото: Анастасия Захарова

Косить или не косить? Каждое лето трава на газонах становится предметом спора ижевчан. Одних раздражают заросли, другие предпочли бы оставить все так, как есть.

Поскольку читатели «Комсомолки» часто задают вопросы по этой теме, мы решили ответить на самые популярные из них.

Зачем косить траву?

В администрации Ижевска «Комсомолке» рассказали, что траву обязательно нужно косить вдоль дорог, потому что иначе просто-напросто создается опасная для дорожного движения ситуация. Заросли нужно убирать, когда их высота достигает 15 см. На магистральных улицах работы проводят три раза за сезон, на остальных – дважды.

Есть и еще одна причина, по которой оставлять сухую траву опасно. О ней напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

«Аномально жаркая погода приводит к быстрому высыханию растительности, это создает повышенную угрозу возгорания травы от малейшей искры», – сообщают в пресс-службе.

Если я не покосил траву на своем участке, что мне за это будет?

Штраф. В МЧС постоянно устраивают рейды по земельным участкам. Несвоевременный покос может стоить владельцу от 5 до 15 тысяч рублей.

В этом году уже выдали 309 постановлений о привлечении к административной ответственности за сжигание сухой травы и ненадлежащее содержание участка.

Соседи, кстати, могут пожаловаться на заросший участок. Для этого нужно заполнить форму по ссылке.

Могут ли быть ограничения по времени, когда косят траву?

Ижевчанке Екатерине мешают работы по кошению травы.

«Есть ли у подрядчиков нормативы по количеству работы в день? А то у нас один человек косит газон с утра до вечера, я работаю удаленно и скоро на стенку полезу, слушая этот треск. Можно ли уже просто оставить траву как есть?» – интересуется Екатерина.

Увы, пожаловаться на работы с утра до вечера Екатерина тоже не может: ограничений на этот счет нет.

Кто занимается покосом травы?

Зависит от участка. Вдоль улиц – Служба благоустройства и дорожного хозяйства. На других территориях общего пользования – администрации районов.

Куда обращаться, чтобы траву покосили?

Чтобы траву покосили, можно обратиться в круглосуточную службу 072 (с мобильного 998-072).

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