Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для тех, кто любит жаркую погоду, у нас плохие новости: жара закончится уже в эту субботу. Впрочем, холода тоже не грянут, в среднем дневная температура составит около +22.. +24°С, что довольно комфортно для большинства людей. Осадков, тем не менее, не предвидится, хотя в воскресенье, вероятно, будет пасмурно.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 19 августа, в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода без дождей. Днем, по данным гидрометцентра России, столбик термометра опустится до +24°С, по данным Яндекс.Погоды, – до +21.. +22°С. Ночью – от +9°С до +15°С и также без осадков. В течение суток будет дуть северный ветер, его скорость утром составит около 4 м/с, а к вечеру снизится до 2 м/с.

В воскресенье, 20 августа, будет облачно, возможно, иногда с небольшими прояснениями. При этом опять никого дождя. Дневная температура составит около +20.. +22°С. Ночью разные сервисы погоды обещают от +9°С до +14°С. Ветер останется северным, но будет слабым – до 1-2 м/с.

По предварительным прогнозам, пасмурная погода сохранится в начале следующей недели, а со вторника пойдут дожди.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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