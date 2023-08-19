Фундамент заводского госпиталя, футбольное поле и бандитские войны: история Центрального рынка Ижевска с 19 века до современности

Центральный рынок Ижевска: каким он был и какой он сейчас. Фото: архив

Центральный рынок знаком всем жителям Ижевска. В 90-е многие приходили туда за джинсами, обувью или курткой. И, стоя за шторкой на картонке, выбирали себе обновки. Отовариваться в магазинах тогда многим было не по карману. С появлением торговых центров, маркетплейсов, доступных сетевых магазинов многие забыли о том, что рынок на Сенной все еще существует. Но часть ижевчан по привычке продолжает ходить туда за одеждой, свежим мясом, фруктами или овощами.

На рынке до сих пор работают челноки, которые десятилетия назад только начинали свой рыночный бизнес. А когда-то давным-давно здесь находились корпуса госпиталей, артиллерийские здания, возы с хлебом, футбольное поле и даже дворец труда.

В материале «Комсомолки» рассказываем длинную и интересную историю развития рынка, используя данные историка и краеведа Евгения Шумилова*.

Все началось с госпиталя

Еще в период строительства Ижевского оружейного завода в 1807 году Андрей Дерябин задумался о том, где оружейники будут получать медицинскую помощь. Для будущего госпиталя он присмотрел шикарное место, расположенное на южном склоне главного ижевского холма, в отдалении от заводских корпусов, среди сосновой рощи.

Главное здание госпиталя в стиле ампир. Фото предоставлено М. Курочкиным

Вскоре там и появился новый госпиталь. Его построили по «павильонной» системе, которая была уникальна для тех времен. Сам император Александр I во время путешествия по России решил посмотреть на это чудо.

Здание госпиталя было деревянным и, простояв полвека, начало разрушаться. Пожар в 1865 году завершил дело: использовать здание в качестве больницы уже было нельзя. Врачей и пациентов перевезли в другие помещения, на три городских квартала выше. Уцелевшие корпуса немного подремонтировали и использовали в качестве артиллерийского склада. На фундаменте сгоревших корпусов построили казарму для нижних чинов ижевского гарнизона, а площадь закрыли для гражданских.

В 1888 году случился новый пожар, который разрушил здания заводского продуктового склада, а также запасы забракованных ружей и хранилище старых станков. Позже крупные постройки там уже не возводили.

Как боролись два рынка и что из этого вышло

С началом XX века в России началось бурное развитие торговли. Ижевск имел на тот момент статус поселка, и у него не было своих купцов. Зато активно торговали сарапульские. Каждую неделю на Базарной улице, которая сейчас носит имя Максима Горького, разворачивались сразу два рынка.

Крестьяне, приехавшие из деревень на базар в плетеных повозках, остановились и рассматривают сидящих на бочках пожарных. Начало 20 века. Фото: Клуб Я Ижевск | Удмуртия

Продукты продавали на Верхнем рынке, располагавшемся на месте современного Летнего сада. Здесь стояли многочисленные торговые прилавки и каменные склады-лабазы.

Десяток яиц можно было купить за 18 копеек, фунт мяса (409 г) – от 8 до 15 копеек или около 500 современных рублей. Пуд, то есть около 16 кг ржаной муки, - 85 копеек или чуть больше 5 тысяч рублей в переводе на современные деньги.

Неподалеку от этого рынка располагались богатые двухэтажные дома ижевских купцов.

Центральный рынок на улице Базарной, 1900 год. На переднем плане женщина с ведрами разносит питьевую воду для людей и лошадей. На заднем плане мясной павильон и здание богадельни. Фото: ЦДНИ УР

У Александро-Невского собора располагался Нижний рынок, но проработал он на том месте недолго. В 1896 году он переехал на место бывшего госпиталя. На площади не было ни торговых лавок, ни складов. Жители окрестных деревень прямо с телег продавали сено, дрова, скот, птицу, корма и различные инструменты. Местные жители прозвали это место Сенным рынком, а позднее площадь уже официально стала Сенной.

Рынки конкурировали между собой, но у каждого из них были свои преимущества и свои недостатки. Верхний рынок был более ухоженным, но маленьким. В то время как Сенная брала простором и доступностью.

Ижевский завод. Базарный день, 1912 год. Фото: Д.Я. Наймушина, архив ЦДНИ УР

С годами Ижевск рос, распространялся на юг и восток. В конечном итоге Сенной рынок стал центром городской жизни и полностью вытеснил Верхний рынок.

Достижения сельского хозяйства и оружейная лавка

На Сенной площади ежегодно проводились выставки, где демонстрировались достижения сельского хозяйства. Началось это с 1917 года. Но представлены были не только товары сельхозназначения. Например, на Сенной работал павильон знаменитого фабриканта Ивана Петрова с широким выбором продукции для охотников. В 1914 году на выставке произошло нечто уникальное: к отечественным продавцам присоединились китайские.

Выставка на Сенной площади, 10 июля 1914 года. Фото: ЦДНИ УР

Выставочные павильоны в основном строились в русском стиле с резными узорами. А главные ворота, через которые можно было войти на выставку, находились на месте современного автовокзала. В 1912 это была ажурная декоративная арка, украшенная граблями, топорами, косами, колесами и российскими флагами.

1925 год. Рынок на улице Базарной. Фото: ЦДНИ УР

Вход на Сенную площадь. 1912 год. Фото: ЦДНИ УР

Общественная читальня на Сенной площади. Фото: ЦДНИ УР

Сенная – Свободы – Спорта

В декабре 1918 года существование Центрального рынка оказалось под угрозой. Торговля была приостановлена, так как в условиях военного коммунизма торговать было невозможно – попросту нечем. Сенную площадь переименовали в площадь Свободы в честь освобождения ижевских рабочих от «ига белогвардейцев». И начали проводить политические, идеологические и развлекательные мероприятия: митинги, парады, карнавалы, спортивные соревнования.

В 1919 году из площади решили сделать футбольное поле – прямо среди полуразрушенных торговых палаток. Расчистили место 100 на 65 шагов, установили примитивные ворота и уже на следующий год провели первый футбольный матч. Так площадь Свободы стала площадью Спорта. Хотя надолго это название не прижилось.

И снова рынок

Какое-то время на бывшей базарной площади продолжали работать оставшиеся военные склады – их превратили в пункты приема макулатуры и металлолома. Но в 20-х годах прошлого века Сенная воспряла. Новая экономическая политика большевиков привела к возобновлению торговли. Крестьяне и ремесленники вернулись на рынок. В 1929 году он стал Центральным, а на месте бывшего Верхнего рынка появился парк – сейчас это северная территория Летнего сада.

Улица Коммунальная, территория бывшего рынка. 1932 год. Фото: ЦДНИ УР

Местные власти решили развивать Сенную дальше. На бывшей главной базарной площади планировалось построить Дом колхозника – типичное здание для советских рынков. Предполагалось, что там будут жилая часть для торговцев вместимостью до 200 человек, столовая и зрительный зал. «Удмуртпроект» разработал архитектурный проект этого шикарного здания, который даже успели утвердить, но денег на реализацию не нашлось.

Однако необходимость хоть в каком-то благоустройстве площади все же была. Местные газеты уже писали про ужасное состояние колхозного базара Сенной площади: дескать, летом пыль, а в межсезонье – непролазная грязь; палатки стоят беспорядочно, нормальных торговых павильонов нет.

Возведение павильонов рынка шло силами колхозных бригад, середина 1930-х годов. Фото: из книги «Деревня Шудья: история и современность»

Тогда горсовет Ижевска принял решение о постройке образцового рынка со всеми удобствами. На финансирование проекта удалось выделить аж 970 тысяч рублей, из которых 266 тысяч направили на строительство торговых зданий, а 700 тысяч – на мощение территории и ее озеленение.

Магазин на Сенной площади, 1930 год. Фото: ЦДНИ УР

Первым делом на базаре построили две линии крытых павильонов и мясной павильон – все из дерева. Рынок начал развиваться. В сентябре 1935 года впервые в истории Сенной открылся детский школьный базар, куда завезли товаров на 300 тысяч рублей.

Дворец труда, 1938 год. Фото С.Н. Кошурникова

Одновременно с торговыми помещениями возводились и другие здания, которые по генплану должны были вместе с рынком образовывать центр Ижевска. Так, неподалеку от Сенной – у северного края площади – к 1936 году вырос Дворца труда, который должен был являться лишь одним из пяти корпусов монументального сооружения. Там решили разместить правительство.

Первое здание из огромного комплекса Дворца труда сохранилось до сих пор. Сейчас в нем располагается Устиновский районный суд Фото: Мария Бакланова

Но грандиозные планы не сбылись. Центр города решили перенести к Михайловскому собору, который впоследствии снесли. Стройку свернули, и Дворец труда остался отдельным зданием, которое заняли мелкие организации.

Новое здание цирка, середина 1940-х годов. Фото: Как жил Ижевск

Тем не менее новый цирк на рыночной площади все же решили построить. В 1939 году утвердили проект, а в 1943-м, несмотря на военное положение, цирк открыл для зрителей свои двери, немало оживив обстановку в несостоявшемся центре и скрасив тяжелые будни. Чтобы побывать на представлении, люди ехали со всей Удмуртии.

Первый большой павильон

После окончания Великой Отечественной войны Центральный рынок в Ижевске продолжил активно развиваться. «Удмуртпроект» сконструировал несколько новых торговых помещений. Построенные в стиле неоклассицизма, они разительно отличались от старых павильонов. Здания с колоннами, пилястрами и украшениями в виде ваз должны были стать символом благополучия и процветания колхозников в Удмуртии.

Тем не менее большинство новых построек выполнялись из дерева, некоторые из них установили на сохранившиеся фундаменты дерябинского госпиталя. Однако со временем начали появляться первые кирпичные здания – такие, например, как керосиновая лавка на южной стороне площади. Как рассказывали старожилы, в то время для переноски керосина использовали ведра, в которые специально бросали щепочки, чтобы жидкость при переноске не плескалась.

Новый автовокзал, 1964 год. Фото: П. Катаев

Тем временем территория Сенной площади продолжала застраиваться, а вот площадь самого рынка – постепенно уменьшаться. Сначала появился цирк, в 1964 году еще и автовокзал. Стали друг за другом уходить в прошлое вековые деревья.

Центральный рынок, 70-е годы. Фото: iz-article.ru

В 1967 году на месте старых деревянных корпусов по типовому проекту было построено крупное бетонное здание крытого рынка – то, которое возвышается посреди Центрального рынка и по сей день. В 1985 году сооружение украсил уникальный витраж, созданный художником Станиславом Медведевым. Он был выполнен по особой технологии из литого стекла. К сожалению, до наших дней витраж не сохранился, так как пришлось его демонтировать из-за некоторых конструктивных просчетов.

Здание крытого рынка. 1967 год. Фото: iz-article.ru

В выходные жизнь на рынке бурлила. В магазинах того времени были низкие цены и пустые полки. На базаре цены кусались, но зато был выбор: разнообразные фрукты, свежее мясо. Демонстрируя свой товар, продавцы мясных отделов тыкали в сочные куски: мясо было практически без костей, не то что в магазинах!

Эскиз витража на здании Центрального рынка и его фрагмент. Фото: tehne.com

Обратите внимание, сколько народа на рынке. Фото: iz-article.ru

Торговля с автофургонов во время ярмарки на Центральном рынке, июль 1984 год. Фото: Как жил Ижевск

Бандитское прошлое

С начала 1988 года в стране появились частные торговцы – челноки, которые закупали и продавали на рынках небольшие партии одежды, обуви и продуктов питания из Польши и Китая, а позже - из Египта, Турции и других стран. В 90-х годах в России работали уже порядка 10 млн челноков.

Ижевский Центральный рынок в 1990-е годы. Фото: Как жил Ижевск

Ижевский рынок не стал исключением, получив таким образом новый виток развития. Хотя местные продукты питания здесь по-прежнему продавали, например, на входе стояли мясники, разделывающие мясные туши.

Ух, каков мясник! Фото: iz-article.ru

Рыночные палатки с одеждой, хозтоварами, стройматериалами, обувью, новыми и старыми запчастями, а также прочими нужными в хозяйстве вещами располагались беспорядочно. Продавали на Сенной и разных домашних животных: котят, щенков, попугаев и грызунов. Были и ларьки с кассетами - сначала появились аудио, а потом и видеокассеты добавились. На рынке постоянно играла музыка – шансон, попса, народная.

Чтобы примерить одежду, нужно было встать на картонку. Продавец задергивал импровизированную шторку, а затем доставал большое зеркало, чтобы покупатель мог посмотреть, как сидит потенциальная обновка. Если покупатель сомневался, продавец принимался расхваливать товар и неизменно предлагал небольшую скидку.

Но наряду с «клиентоориентированными» (хотя и не без хитрецы) торговцами Центральный рынок 90-х населяли личности весьма криминальные. Цыганки-гадалки с шустрыми детишками могли обобрать доверчивого горожанина до нитки, встречались и карманники. Сами продавцы вспоминают те времена с содроганием: рынок никак не могли поделить несколько преступных группировок. Торговые палатки то и дело горели или оказывались перевернутыми.

В 70-е годы на Сенной работал фонтан. Это было технологическое сооружение для водяного охлаждения холодильников. Фонтан демонтировали в 90-е, охлаждение было заменено на воздушное. Фото: iz-article.ru

Ближе к 2000-м на рынке построили два небольших павильона, а ларьки, наконец, упорядочили по видам товаров. Появились и другие удобства рынка – пекарня, кафе и даже охрана.

Те самые сумки челноков Фото: Мария Бакланова

«Криминальные войны» постепенно переместились в суды. Всего с 2005 года состоялось порядка 30 судебных заседаний, где обсуждалось состояние имущества и статус рынка. И только к 2009 году тяжбы завершились. Руководство рынка к тому времени сменилось. В павильоне впервые прошел ремонт, там установили новые прилавки и холодильное оборудование. На территории ровными рядами выстроились новенькие одинаковые ларьки, расширилась парковка. В 2015 году рынок украсили фонтаном.

Центральный рынок. Фото: iz-article.ru

В 2012 году на рынке работало порядка 1800 частных предпринимателей. Около 6 тысяч жителей Ижевска были трудоустроены на временную или постоянную работу. Ежедневно за покупками являлись по 15 тысяч человек.

Центральный фонтан на рынке. Есть еще один, маленький Фото: Мария Бакланова

Как живет Центральный рынок Ижевска сейчас

Как существует рынок сейчас, в 21 веке? Можно с уверенностью сказать: он живет и процветает! Там по-прежнему есть все - от саженцев до «персидских» ковров. И атмосфера все та же: «Девушка, джинсы не желаете? Любые подберем, будете ка-анфеткой!»

У Центрального рынка есть даже ворота Фото: Мария Бакланова

Торговые точки теперь стационарные и на ночь запираются. Между ними все так же натянуты тенты. А большинство продавцов начинали здесь, еще будучи челноками в 90-х. Они работают не один десяток лет и уходить никуда не собираются. Ведь на Сенной свободно дышится и аренда куда дешевле, чем в торговых центрах. А то, что зимой прохладно, так к этому давно привыкли.

На рынке своя атмосфера Фото: Мария Бакланова

А музыку-то можно записать на флешку! Фото: Мария Бакланова

Современные торговые ряды Фото: Мария Бакланова

Внутри большого павильона Фото: Мария Бакланова

«Здесь и клиенты свои. Рынок, Сенная – какая она была, такой и будет! Всегда!» - уверены продавцы.

Современный Центральный рынок Ижевска Фото: Мария Бакланова

*В материале использована книга Е.Ф. Шумилова «Сенной рынок. Народный торговый центр города на Иже», 2012. – 80 с.

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