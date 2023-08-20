Не курил, много ходил и страдал от зубной боли: ученые рассказали о предке северных удмуртов

Этот мужчина жил более 12 веков назад. Фото:vk.com/idnakarmuseum

Недавно сотрудники музея-заповедника «Иднакар» поделились с жителями Удмуртии удивительной новостью: ученым удалось воссоздать облик древнего предка удмуртов, жившего 12 столетий назад, по найденным в верховьях реки Чепцы костям. Подробностями о том, кем мог быть этот мужчина и как складывалась его жизнь, поделился заведующий отделом археологии Александр Демин.

Как он выглядел

Все началось с исследования могильника VIII – начала X веков нашей эры, расположенного в Дебесском районе возле современной деревни Тольен. Выяснилось, что одно из погребений, предположительно мужское, под номером 93 – идеально подходит для проведения комплексных исследований, включающих реконструкцию внешности захороненного человека. Надо сказать, что на сегодняшний день подобных исследований в Удмуртии очень мало, а примеров воссоздания облика средневековых жителей северной части республики – вообще единицы. Так что работу, проделанную на Тольенском могильнике, можно считать уникальной.

Раскопки в Дебесском районе. Фото: vk.com/udmfits

Чтобы узнать, как выглядел и кем являлся при жизни человек, чьи останки археологи обнаружили в захоронении, пришлось обратиться за помощью к палеонтологам и генетикам. Итогом совместных усилий стал довольно подробный портрет.

Это действительно оказался мужчина, скончавшийся в возрасте чуть более 30 лет. Он имел средний для своего времени рост – 166 см – и весьма колоритную внешность, характерную для обитателей Урала. У него было широкое и слегка уплощенное лицо, выступающие скулы и надбровные дуги, небольшие глаза и рот. Подобный типаж встречается и в наши дни – в Удмуртии, Пермском крае и Республике Коми.

Кроме того, удалось научно подтвердить, что тольенский человек – самый настоящий предок современным северных удмуртов.

Чем он занимался

Чем занимался мужчина, точно выяснить не удалось. Полагаясь на такие признаки, как довольно слабое развитие плечевого пояса и структуру костей ног, ученые смогли выдвинуть несколько предположений. По всей видимости, тольенский человек не являлся кузнецом, не сидел за веслами и не пахал землю; также он вряд ли занимался заготовкой леса. Но мужчина, судя по всему, очень много ходил. Скорее всего, он являлся рядовым членом сельской общины и специализировался на охоте.

Работа археологов в Дебесском районе.Фото: vk.com/udmfits

Какое у него было здоровье

В целом, здоровье у тольенского человека было довольно крепким. Он питался сбалансированно: мясом, грубым зерном и иногда рыбой. Разве что в детстве наш герой мог испытывать дефицит питания – об этом говорят его слегка недоразвитые нижние резцы.

Точно можно сказать, что этот мужчина не пил чай и кофе, а также не курил табак, потому как на его зубах нет характерного налета. Но вот с деснами у него, очевидно, к концу жизни были проблемы. Он страдал пародонтозом и лишился из-за этого нескольких зубов, есть также следы абсцесса.

Как он умер

Ученые не уточняют причину смерти мужчины, но предполагают, что скончался он весной или осенью. Его похоронили в лубяном гробовище, проведя языческий погребальный обряд. В могиле были найдены личные вещи покойного и остатки жертвенной пищи.

К сожалению, захоронение не досталось археологам в первозданном виде. Примерно в XIX веке его разграбили. Черные копатели унесли все ценное, однако в 1986 году ученые все же обнаружили наконечник копья, универсальный топор, два наконечника стрел, нож и осколки сосуда с характерным для VIII века узором.

Кто занимался реконструкцией

Воссозданием внешности тольенского человека занимались главный научный сотрудник Центра физической антропологии (ЦФА) Института этнологии и антропологии РАН Елизавета Веселовская вместе со стажером-исследователем Юлией Рашковской. Генетические исследования проводил руководитель Лаборатории исторической генетики МФТИ Харис Мустафин.

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