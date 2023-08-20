Памятник в форме розы, сердца и связывающие ветви: прогулялись по Александровскому кладбищу в Ижевске

Памятник в форме розы – изысканно и романтично. Фото: Алена Юрьева

В Ижевске не много старинных захоронений. И одним из них является Александровское кладбище, история которого начинается с 19 века. Сейчас тут уже нельзя похоронить почивших, кладбище превратилось в памятник прошлого. Но если с должным почтением пройтись по его тропинкам, можно увидеть много необычного и удивительного.

«Комсомолка» решила прогуляться по Александровскому кладбищу и рассказать о самых трогательных и впечатляющих надгробиях.

Криминальные авторитеты и необычные надгробия

Некрополь по площади достаточно небольшой. Найти его можно в Строителе, с ним почти соседствует сквер Драгунова. Добраться туда непросто, а именно: вам придется нарушить ПДД. Ведь дорога к кладбищу не имеет пешеходного перехода.

Кто-то там ощутит тишину и спокойствие, а кто-то даже может почувствовать умиротворение. Квартальная система здесь отсутствует. Раньше хоронили там, где могли найти свободное место. Тропинок мало, зато много зарослей. Отчасти вам придется быть «первопроходцами», если вы захотите увидеть самые интересные памятники. Но будьте внимательны: некоторые тропинки идут прямо поверх старых надгробий.

Ветки стали украшением этого надгробия. Фото: Алена Юрьева

Береза обрамляет памятник, где с любовью написано обращение «Иванушка». Фото: Алена Юрьева

Любовь к человеку может выражаться и так. Надгробие в форме сердца. Фото: Алена Юрьева

Необычная лепнина на памятнике. Фото: Алена Юрьева

Это надгробие тоже украшает лепнина. Фото: Алена Юрьева

Конечно, не обходится без стандартных захоронений с плитой, фотографией и годом рождения. Их тут можно встретить часто. Однако среди них есть такие, которые могут удивить. К примеру, две могилы, связанные ветвями дерева. Или небольшая могилка, обрамленная металлическими розами. Кстати, массовые захоронения здесь прекратились в середине 90-х годов двадцатого века.

Эти два надгробия связывают ветви. Фото: Алена Юрьева

Надгробие с розами, поставленное «углом». Фото: Алена Юрьева

Или вот эти поэтичные строки: «Безгранично страданье – бесконечна любовь». Похоже, эта фраза связывает два некогда любящих сердца. При этом на памятнике нет ни фамилий, ни даты. Однако что происходило между влюбленными и кем они были, так и останется для нас тайной.

Мы так и не узнали тайну их любви и смерти. Фото: Алена Юрьева

Загадкой для нас оставались и надгробия вообще без надписей. Только изображения могли рассказать о том, какой смысл хотели вложить скорбящие родственники, устанавливая памятник.

Мы не знаем, кому посвящен этот памятник, но видим, что перед нами настоящее произведение искусства. Фото: Алена Юрьева

Они воевали в Афганистане, а сейчас покоятся здесь

Здесь можно встретить и захоронения солдат, воевавших в Афганистане. Для них был выделен отдельный участок, но если вы пройдетесь по всей территории кладбища, то вполне можете встретить могилы 80-х с фотографиями солдат и офицеров на всей территории. Стиль оформления один: светлый памятник с изображением, указывающим на род войск, например, вертолет или парашют. Часто можно увидеть упоминание, что человек погиб, выполняя свой боевой долг.

Рядом с могилой стоит такой пограничный столб. Фото: Алена Юрьева

Кстати, «Яндекс.Карты» указывали на то, что здесь можно найти и могилы ижевских революционеров. Но наши поиски закончились безуспешно.

В уголке плиту украшает парашют. Фото: Алена Юрьева

Лаконичная подпись навевает грусть. Фото: Алена Юрьева

Вертолет на памятнике. Фото: Алена Юрьева

Здесь же рядом с солдатскими захоронениями можно найти и место упокоения Сергея Баранова – криминального авторитета 90-х. Такое «соседство» удивляет. Его памятник сразу бросается в глаза. По сравнению с другими он гигантский. Погиб Сергей Баранов 29 августа 1993 года. Его застрелили в кафе «Околица» на глазах у множества свидетелей.

Размеры памятника сразу говорят нам о том, что здесь захоронен небезызвестный человек. Фото: Алена Юрьева

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