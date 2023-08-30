В школу без стресса и переживаний: советы детского психолога к началу учебного года

Что сделать, чтобы уроки не превратились в наказание. Фото: elements.envato.com

Возвращение после летних каникул в школу – нервное событие. В школе с ребенком могут произойти нестандартные, конфликтные и даже неловкие ситуации. Как со всем этим справиться, вернуть школьника в рабочий режим и помочь ему адаптироваться в новой школе, рассказывает детский психолог из Ижевска Анастасия Шакирова.

Что делать, если ваш ребенок не хочет идти в школу?

В случае с первоклассником, важно превратить это в увлекательную игру и сделать чем-то веселым и интересным для ребенка. Хотя бы за пару дней до начала школы начните в виде игры рассказывать первокласснику о том, что такое школа и что же интересного он будет там делать.

«В первом классе чаще всего ребенок просто не знает, что его ожидает. Некоторых это пугает. Нас вообще всегда пугает что-то новое, и это защитный механизм нашего мозга. Важно заранее предупредить, что в школе будет линейка, концерт. Сравните, например, этот концерт с каким-то воспоминанием, которое вы проживали вместе. Приведите сравнения, понятные для ребенка», – говорит Анастасия.

Если у кого-то из знакомых тоже есть школьники, то за день до начала школы дайте ребятам возможность пообщаться. Когда ребенок находится среди тех, кому предстоит тот же самый процесс, ему становится немного легче.

Если ребенок уже во 2-4 классе и не хочет возвращаться после летних каникул в школу, то психолог рекомендует очень аккуратно выяснить, по какой причине.

В этом случае психолог рекомендует сесть вместе с ребенком и попросить его нарисовать три рисунка: школа, в которую он ходит, школа, которая ему не нравится и школа, в которую он хотел бы ходить. Далее стоит выстроить с ним диалог о каждом из рисунков. Например, попросите его рассказать о том, что интересного есть в его школе, что его пугает, и что он хотел бы исправить.

«Если ваш ребенок говорит, например, что ему не нравится столовая, узнайте, что дают ему в школе его мечты. И как вариант предложите брать еду с собой», – советует психолог.

Аккуратно выясните у ребенка, по какой причине он не хочет учиться. Фото: elements.envato.com

Если ребенку не нравится учитель, то ситуация уже серьезнее. У него стоит тактично спросить, у какого учителя он хотел бы учиться.

«Если он испытывает негативные эмоции к учителю, то это серьезный звоночек, который придется, возможно, решать путем смены учителя или школы. Если ребенок не вошел в эмоциональную связь с учителем, то заставить ребенка учиться с каждым годом будет все сложнее и сложнее. Тяга к учебе и к знаниям будет снижаться», – говорит Анастасия.

В период с 7 до 10 лет ведущая деятельность, по словам Анастасии, – учебная. Эти три года формируется понимание, что ребенок учится для себя. Если оно не сформировано, то учеба у него будет уходить на второй план и будет не так интересно.

Что делать, если подросток не хочет идти в школу?

Анастасия считает, что для подростков учеба не является ведущей деятельностью. Общение со сверстниками выходит на первый план. В этом случае она рекомендует общаться на личных примерах. И, возможно, вы их заинтересуете.

«Мы уже не убеждаем ребенка, что нужно учиться. Просто предполагаем, ради чего можно сходить в школу. Например, ради друзей, с которыми он давно не виделся. Подростками движут эмоции, чувства, внутренние ощущения. Они пытаются самоутвердиться. А не прийти на 1 сентября – это же крутой способ для самоутверждения. Все, что касается школы в разговорах с подростками, – ходьба по минному полю. Нужно быть аккуратными, тактичными и деликатными», – заверила специалист.

В общении с подростками про школу нужно быть аккуратными и тактичными. В этом возрасте они пытаются самоутвердиться и действуют на эмоциях. Фото: elements.envato.com

Родители, считает эксперт, согласно возрастным особенностям подростка, не являются авторитетами для него. Они уходят на третий план по значимости ведущих людей.

Как школьнику вернуть режим, сбившийся за лето?

Постепенно. Например, за неделю или две каждый день начинать засыпать на 15-20 минут раньше.

«Когда мы пытаемся вернуть режим, самое важное – не рубить с плеча. Нельзя ребенка в одночасье заставить ложиться в 10 вечера, когда он на протяжении трех летних месяцев ложился спать в 12 часов, например. Вы встретитесь с огромным сопротивлением».

Чтобы вернуть режим, достаточно за 2-3 недели до начала учебы ложиться каждый день на 15-20 минут раньше. Фото: elements.envato.com

Как помочь ребенку адаптироваться в новой школе?

Психолог говорит – у каждого ребенка адаптация проходит по-своему и занимает разный срок в зависимости от типа его темперамента. У меланхоликов, например, адаптация может длиться до года.

«В норме адаптация ребенка к новым условиям занимает месяц и всегда начинается заранее, нежели наступает день икс. Нужно заранее рассказывать ребенку о новой школе, сходить туда на экскурсию. Дайте ему возможность познакомиться с учителем и поговорить с ним», – говорил психолог.

Будет здорово, если ваш ребенок подружится с кем-то из школы до начала учебы, тогда адаптация пройдет гораздо легче. В этом случае Анастасия рекомендует написать в родительский чат и начать знакомство детей. Кроме того, психолог рекомендует поговорить с ребенком о его сомнениях и переживаниях о школе и развеять мифы, которые сложились в его голове. Разберите с ним интересные ему вопросы об учебе.

С детьми, которые перешли в другую школу, нужно говорить про их тревоги, переживания, сомнения и страхи.

«Если ваш ребенок говорит: «Мама, а вдруг эта учительница будет на меня кричать, как в прошлой школе?», ваша задача – развеять его страхи. Подумайте, насколько это реально, прочитайте отзывы о школе и узнайте у других людей об учителях и обсудите это с вашим ребенком».

Если речь идет про адаптацию первоклассников, то психолог говорит, что здесь родители почти ничего не смогут сделать, кроме организации учебного процесса и знакомства со школой. Адаптация первоклассников полностью зависит от классного руководителя. От того, как он будет включать первоклассников в жизнь школы. Важно выбрать хорошего учителя, тогда проблем не будет.

Как помочь ребенку правильно реагировать на конфликтные ситуации в школе?

К сожалению, говорит Анастасия, совсем избежать конфликтов и разногласий в школе у ребенка не получится. Важно понимать, что детьми движут эмоции, а не разум. Задача родителей – объяснить школьнику, какие способы реагирования и поведения в конфликтных ситуациях существуют.

Избегание или уход от конфликта. То есть просто игнорирование. Важно сказать ребенку, что если он один раз проигнорировал, а второй раз ответил, то таким способом избежать конфликта не получится. Объясните школьнику, что нужно игнорировать конфликт постоянно. И в конечном итоге он уляжется. Развивайте в нем терпение.

Приспособление. В этом случае ваш ребенок должен полностью принять позицию второй стороны и извиниться.

Сопротивление. Здесь важно всячески отстаивать свою позицию. В детской среде психолог не рекомендует этот способ. Только в крайних случаях, если на ребенка нападают, начинают бить и унижать.

Компромисс. Третье, что устроит обе конфликтующие стороны. Например, если мальчик постоянно раскладывает на парте свои вещи, а девочке это не нравится, тогда стоит определить границы и не выходить за них.

Сотрудничество. Самый идеальный способ решения конфликта. Его цель – удовлетворение требованиями обеих сторон на должном уровне. Психолог говорит, сотрудничество и компромисс возможны только в том случае, если человек адекватен и готов к диалогу.

Сотрудничество в конфликтных ситуациях – самое идеальное решение. Фото: elements.envato.com

Как рассказать ребенку, как действовать в щепетильных ситуациях в школе

В этом случае психолог рекомендует рассказать ребенку об устройстве школьной жизни и о том, что бывают разные ситуации.

«Если он хочет в туалет, но стесняется сказать об этом, расскажите ему, что физиологическая потребность человека – ходить в туалет и терпение может плохо сказаться на организме. Обязательно в форме диалога. В школе есть правила и нужно поднять руку и сказать, что ты хочешь в уборную комнату», – советует Анастасия.

В случаях с недомоганием психолог рекомендует так и говорить, что, например, болит живот или голова. И спрашивать у учителя, что делать в этой ситуации – сходить в медпункт или позвонить родителям. Если же он что-то забыл – ручку, тетрадь, учебник – или не сделал домашнее задание, то он обязательно должен сказать об этом учителю до начала уроков. Предупредите также, что у учителя на это может быть неадекватная реакция. Если ребенок забыл тетрадь с домашним заданием, то он может попросить родителей сделать фото.

Учите своих детей дипломатично объяснять какие-то ситуации и мысли. Спросите ребенка, в какие неловкие ситуации он попадал и разберите их с ним.

Неловкие ситуации, говорит психолог, связаны с девочками в подростковом возрасте, когда начинается менструация. Анастасия рекомендует заранее начать обсуждать вопросы, связанные с женской физиологией. Купите девочке пачку прокладок, пусть она хотя бы одну постоянно носит с собой.

Если ребенок порвал одежду, то в этом случае психолог рекомендует попросить у учителя разрешение надеть спортивный костюм. Если ситуация безвыходная, то нужно попросить домашнее задание и отпроситься домой.

Как рассказать ребенку, что ошибка – это нормально

Для начала психолог рекомендует самих родителей в этом убедиться и изменить отношение к ошибкам и оценкам.

«Все начинается с собственного отношения к ошибкам. Пока родитель истинно не примет, что ошибки – это нормально, то объяснить это ребенку не получится», – предупреждает эксперт.

Психолог рекомендует родителям понять, что ошибка – это нормально. Фото: elements.envato.com

В этом случае психолог рекомендует объяснить, что вся наша жизнь состоит из ошибок, и все достижения человечества построены именно на них.

Ошибка, особенно когда нам на нее указали, а мы ее исправили, это то, что помогает нам развиваться и делает нас лучше.

Как объяснить первокласснику, что он может попадать в нетипичные для него ситуации

Лучший способ донести до первоклассника, что он будет попадать в какие-то ситуации – примеры из мультиков, книг, сказок. Психолог порекомендовала книгу Олега и Ольги Хухлаевых «Терапевтические сказки» и мультфильмы про Миру и Гошу. По ним родители совместно с ребенком могут разбирать ситуации, которые могут случиться в школе.

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