Лифты в кредит: менять подъемники в домах Ижевска помогут финансовые программы

Лифты можно поменять в кредит Фото: Мария Бакланова

До 2025 года в домах республики необходимо заменить 2000 лифтов, которые уже отработали отведенный им срок эксплуатации – 25 лет. Об этом сообщают наши коллеги из издания «КоммерсантЪ-Удмуртия».

«112 лифтов находятся в многоквартирных домах, которые формируют фонд капремонта на общем счете регионального оператора, работы по их замене включены в краткосрочный план на 2024 год. На текущий год федеральная поддержка не предусмотрена, поэтому нам необходимо искать другие пути решения задач по замене лифтов. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 18,4 млн руб., но средств нужно значительно больше», – сказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Где брать средства?

Замена даже одного лифта – дело дорогостоящее, что говорить о домах, где 4 или 6 подъездов? Снижение издержек на 20% на ремонт лифтов для собственников возможно за счет субсидий организациям, которые производят замену механизмов, и самим собственникам. За три года в Удмуртии заменили 407 лифтов. Стоимость проведенных работ превысила миллиард рублей, и 146 млн из них выделено из региональной казны. А благодаря участию в федеральной программе обновили 120 лифтов на 18,7 млн рублей.

И это, как оказалось, еще не все источники финансирования. Управляющие компании могут взять кредит на проведение капитального ремонта, а часть процентной ставки им будет возмещена из республиканского бюджета. Причем идея не новая и реализована совместными усилиями правительства республики, Фонда содействия реформированию ЖКХ и банка ПСБ еще в 2017 году.

В 2022-м состоялась факторинговая сделка с ПСБ, после которой в Фонд капремонта поступило 120 новеньких лифтов. Подъемные механизмы, кстати, с 2018 года изготавливаются и на дочернем предприятии «Аксион-холдинг» и установлены в домах 13 регионов России. Большинство комплектующих удмуртских лифтов – отечественные.

«Мы готовы заключить договор на несколько лет вперед, закупить оборудование, запустить серийное производство, которое будет дешевле для республики, чем покупать лифтовое оборудование в других регионах. И это позволит поддержать целый ряд предприятий и организаций в Удмуртии, которые занимаются изготовлением комплектующих, электроники и прочего. А вложенные деньги вернутся в республику налоговыми поступлениями», – прокомментировал гендиректор ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев.

Впереди глобальная работа – актуализация нуждающихся в замене лифтов многоквартирных домов, их разбивка по категориям сроков службы. А уже затем можно будет провести полную инвентаризацию принятых заявок на получение субсидий из бюджета. Только тогда будут понятны объемы общего финансирования.