Каким будет первый месяц календарной осени в Ижевске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро придет сентябрь, а вместе с ним первые желтые листья и, возможно, наконец-то дожди. Ночи в Удмуртии уже в конце августа стали довольно холодными, да и дневная температура становится все ниже. Тем не менее в последние дни лета может немного потеплеть. «Комсомолка» узнала, продолжится ли эта тенденция осенью и будет ли она дождливой.

Будет холодно и дождливо

Согласно ранним прогнозам гидрометцентра России, сентябрьские температуры и количество осадков должны были соответствовать норме, но за лето прогнозы не раз корректировались.

По словам старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского, первые две декады сентября в Удмуртии обычно проходят с преобладанием летних тенденций атмосферных процессов. Переход суточных температур ниже +10°С в среднем отмечается 19 сентября, а первый заморозок на почве обычно наблюдается лишь в начале октября. Кроме того, на первую половину месяца обычно приходится «бабье лето».

График составлен по данным сервиса Погода и Климат

«Что касается прогнозов на 2023 год, то, по мнению многих метеорологов, осенние тенденции в нынешнем сентябре будут проявляться очень ярко с преобладанием отрицательных аномалий температур. Высока вероятность также повышенного количества осадков в нашем регионе, что является положительным на фоне выраженного недостатка осадков в летний период», – рассказал эксперт.

Одним словом, сентябрь, скорее всего, будет холодным и дождливым.

Наиболее холодными за последнее время были сентябри 1993, 1996, 2000, 2008, 2019 и 2021 годов. Но чаще всего выраженные холода все же наступали только с середины или со второй декады месяца. Лишь в 1993 и 2008 годах отрицательные температурные аномалии устойчиво наблюдались на протяжении всего месяца.

По данным интернета

Прогнозы интернет-сервисов на сентябрь отличаются.

По данным Яндекс.Погоды, сентябрь в Ижевске все-таки будет достаточно сухим, лишь в ночное время ожидаются редкие дожди. В начале месяца будет тепло – до +22°С. Но уже с 4 числа начнет холодать, и к 9-10 числам столбик термометра днем едва достигнет +9°С. Однако вслед за тем начнется потепление. Опять установится солнечная погода, и дневные температуры превысят +20°С. «Бабье лето» продлится до 20-х чисел, после чего придет уже основное осеннее похолодание.

По прогнозу сервиса Погода Майл.ру, первая неделя сентября будет дождливой, а дневные температуры постепенно понизятся от +17°С до +9°С. В дальнейшем, если основываться на данных прошлых лет, будет от +10°С до +18°С, но чем ближе к концу месяца, тем холоднее.

Гисметео также обещает дожди с 1 по 12 сентября и с 20 по 25 сентября. А еще внезапно жару +25.. +29°С с 3 по 9 число. А также еще один теплый период с температурами +19.. +21°С с 16 по 19 сентября. В остальные дни ожидается от +7°С до +16°С.

Народные приметы о погоде в сентябре

В пользу дождливого сентября говорят и народные приметы. Наши предки верили, что засушливая весна предвещает дождливую осень, а весна 2023 года побила в этом плане все рекорды. 1 августа по народному календарю была Макрида. Считалось, что если в этот день сыро, то и осень будет дождливой. В этом году 1 августа на фоне общей засухи местами по Удмуртии как раз прошли небольшие дожди. А если 27 августа еще и поднимется сильный ветер, то осень, согласно приметам, точно будет ненастной.

Сентябрь 2023 года может быть довольно прохладным Фото: Мария ЛЕНЦ

Рябина в этом году зацвела раньше обычного, и это может означать, что осень не затянется. Также на Руси верили, что если листопад пройдет быстро, зима будет суровой. А вот поздний отлет птиц, напротив, предвещает теплую зиму.

Быстро ли похолодает, нашим предкам помогали определить облака, пчелы и шишки на елях. Так, низкие и темные облака предвещали холода, а вот пчелы, продолжающие как ни в чем не бывало собирать нектар, подсказывали, что похолодает еще не скоро. Если на елях шишки созревали низко, на Руси говорили, что морозы придут рано, а если шишки были высоко, то настоящих холодов ждали только в конце зимы.

О том, что осень будет долгой и теплой, говорили такие редкие явления, как повторное цветение яблонь и сентябрьский гром.

Про 3 сентября говорили, что если погода в этот день выдалась ясная и теплая, то тепло будет еще минимум четыре недели.

6 сентября люди пристально наблюдали за комарами. Большое количество мошкары предвещало мягкую зиму. Так же, как теплая погода 14 сентября. При этом считалось, что в целом теплая осень сулит долгую зиму.