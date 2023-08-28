Убираем негатив: как самостоятельно очистить энергетику дома от негатива

Что такое негативная энергетика? Фото: Мария Бакланова

Приходилось вам чувствовать, что в собственном доме стало как-то неуютно? Появилось беспокойство, ссор стало больше, вы чувствуете себя усталым, вещи теряются или приборы выходят из строя? Специалисты в области эзотерики считают, что тут все дело в плохой энергетике дома. О том, как понять, что дело действительно в этом и как снять негатив, в материале наших коллег рассказала эзотерик Хельга Кольт.

Что такое негативная энергетика?

Негативная энергия – это по сути отходы от переработки человеком позитивной энергии, которую нам дарит Вселенная. И то, что нами уже отработано и переработано мир вокруг нас должен забрать и переработать. Но случается, что негатив, из-за большого количества недобро настроенных к нам людей и бесконечного стресса, остается рядом и постепенно накапливается. А так как мы дома проводим больше всего времени, именно там и собирается тот самый большой сгусток негатива.

«Мы приносим домой продукты, покупаем для себя книги или игрушки ребенку, у нас есть помойные ведра, куда мы выкидываем бытовой мусор. Все это воздействует на атмосферу в доме, поскольку в нашем понимании дом – это прежде всего полная безопасность. Поэтому мы не чистим его и наивно полагаем, что в родных четырех стенах нам ничего не угрожает», – объяснила Хельга Кольт.

Нужна ли чистка и как организовать процесс?

В общем, мы сами приносим всю эту энергетическую бяку в дом, поэтому его нужно периодически чистить. И для профилактики тоже.

«По сути, мы избавляемся от всего ненужного. Но делаем это, не только выбрасывая различный мусор, но и возвращая поток позитивной энергии в привычное русло. А это вернет в вашу жизнь удачу, а в душу – умиротворение», – рассказала эзотерик.

Отчистить дом можно при помощи огня Фото: Мария Бакланова

Избавляться от всего ненужного и негативного начинаем с уборки. Нужно не просто протереть пыль и помыть полы, но и вещи, которыми мы долгое время не пользуемся или они вызывают у нас негативные эмоции и печальные воспоминания. Расхламляйтесь по полной программе, так вы привлечете новые вещи в вашу жизнь, а с ними и положительную энергию. После того, как порядок наведен, раскладываем по углам всех комнат по небольшой горсточке соли.

«Соль – это природный абсорбент. Она впитывает, как губка, любую негативную энергию, немного меняя цвет. Чтобы забрать основную массу негатива, будет достаточно получаса. После этого ее необходимо смести веником, вынести на улицу и закопать. Желательно под осиной, елью или ивой: эти деревья – мощные защитники и в то же время фильтры, способствующие очистке энергии мира», – объяснила эзотерик.

Предложила специалист и еще один способ очищения энергетики дома, в котором используется огонь.

Берем восковую свечу или лампаду (можно с аромаслами шалфея, ели, чайного дерева или кедра), зажигаем и медленно проходим по всем комнатам дома, обходим каждый угол.

«При таком способе очистке важно следить за движением пламени. В местах, где оно мерцает или шумит, необходимо стоять подольше. Как правило, в таких местах находится скопление негативной энергии, и ее необходимо выжечь. Как только пламя успокоится, можно продолжать движение», – объяснила Хельга.

Окурить дом можно шалфеем. Положительно заряженный после окуривания шалфеем дым очищает от отрицательных зарядов, и человек чувствует значительный прилив энергии.

Прибрали все, почистили, и запускайте положительную энергию. Как? С помощью проветривания. И такую чистку нужно проводить пару раз в год, тогда никакого застоя негатива в доме не будет. Есть еще несколько простых действий, которые помогут не копить негатив:

ежедневное проветривание;

вынос мусора раз в день;

ветряные колокольчики повесить (помогают очищать негативную энергию);

ловцы солнца разместить у окон (привлекают позитивную энергию);

раз в неделю зажигайте аромалампы или палочки для благовоний (помогают отработать негатив);

не оставляйте на ночь грязную посуду (приводит к разладу в семье, а значит, к негативу);

периодически переставляйте мебель, чтобы не было застоя энергии.

Ничего сложного, согласитесь? И главное, нужно верить в то, что делаете.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».