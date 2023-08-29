Зарядиться денежной энергией: в столице Удмуртии находится притягивающая финансы розетка

Где находится денежная розетка в Ижевске. Фото: Дана Солнцева

В мире есть места, которые люди называют «местами силы». Считается, что туда можно прийти и попросить об исполнении желания, зарядиться энергией или найти ответ на важный вопрос.

В рамках рубрики «Мистический Ижевск» журналист «Комсомолки» раскрывает тайны городских легенд. Посещает места, где реальный мир ощущается по-другому и рассказывает о них. В третьем выпуске мы добрались до настоящей денежной розетки.

Денежный перекресток

Ну вот куда мы без денег? Правильно, никуда! Если затрат становится больше, а доходы остались на прежнем уровне, мы либо ищем способы дополнительного заработка, либо приманиваем финансовый успех с помощью амулетов и талисманов. Во время прогулки по Ижевску мы обнаружили место, которое мало известно публике – денежная розетка на перекрестке улиц Пушкинская и Ленина.

Она находится на стене дома №182 на улице Пушкинской, неподалеку от гастрокофейни Moloko.

Розетка находится на перекрестке улиц Пушкинская и Ленина. Фото: Дана Солнцева

Представляет она собой отлитый медный барельеф изображающий розетку с надписью «Зарядись денежной энергией». Похожие арт-объекты есть и в других городах России, например в Иркутске, Ангарске и Костроме. Среди туристов, посещающих Ижевск, есть те, кто посещает такие «зарядки» регулярно в разных городах и искренне верит, что подобные ритуалы помогают привлечь деньги.

«Верю ли я? Да! Я путешествую по России довольно много и часто заряжаюсь около таких мест, чтобы ничего не украли, ну и, чтобы путешествуя, всегда была лишняя денежка. Мне помогает. Практически после каждой поездки нахожу то заначку, о которой забыла, а то и просто внезапная премия придет, или приятный и легкий заказ на фриланс», – поделилась Олеся, которая приехала в Ижевск к брату из города Шахты.

У Олеси мы и узнали, как заряжаться энергией от таких розеток.

Сначала нужно расслабиться, отпустить все негативные мысли и подумать о том, что вам принесут деньги?

После стоит прижать указательный и средний палец левой руки, которая в теле человека и является проводником денежной энергии, к отверстию розетки.

Подержать их в таком положении минимум 30 секунд, все это время необходимо повторять про себя мантру: «Я заряжаюсь денежной энергией».

Спустя время вы почувствуете тепло. Это означает, что зарядка завершена. Вы можете поблагодарить высшие силы мысленно, а вот на заряженную руку стоит надеть перчатку, чтобы полученная энергия сильнее в вас впиталась.

Из путевых заметок

Как и многие символы, розетка имеет под собой сложнейшую структуру и является системой. Символ розетки трактуется по разному. Если мы говорим о цветочной розетке, то это мир, богатство, наследие и история. Подобный символ популярен в Европе, особенно на Балканах. Электрическая розетка, несмотря на свой сравнительно небольшой возраст как символа, олицетворяет собой потенциальную опасность, ловушку для высшей энергии и передатчик.

«Что такое розетка – это форма проводника имеющего двойной выход. Присоединившись к нему можно получить заряд скрывающейся внутри. Он может быть любым как положительным, так и отрицательным», – объяснила эзотерик Хельга Кольт.

Эксперт отметила, что для обывателя, как правило, розетка ассоциируется с электричеством, а это элементарная сила связанная непосредственно с энергией жизни, которая в метафизическом плане нейтральна. Т.е. каждый может наделить ее теми или иными свойствами. Главное – верить.

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