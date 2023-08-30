ЭКГ, УЗИ, ПСА: какие обследования нужно пройти мужчинам в Ижевске после 40 лет и для чего

Мужское здоровье требует заботы. Фото: elements.envato.com

Исторически сложилось, что мужчины не любят ходить по врачам. А ведь сильный пол хоть и сильный, свои слабые стороны у него есть. И вместо того чтобы их отрицать, лучше заранее позаботиться о своем здоровье и обследоваться. Особенно это актуально в возрасте 40+. Почему – расскажет «Комсомолка».

Враги мужского здоровья

На здоровье мужчины действует много неблагоприятных факторов. Одни связаны с образом жизни и профессиональными рисками, другие являются следствием физиологических особенностей мужского организма. Вот основные из них:

- Тяжелый физический труд и спортивные нагрузки;

- Высокий уровень стресса и нарушение режима дня;

- Вредные привычки;

- Постоянное откладывание визита к врачу;

- Гиподинамия и лишний вес;

- Перенесенные инфекции, в том числе, половые;

- Снижение уровня мужских гормонов – с возрастом, а также в результате всех вышеперечисленных причин.

Раз в год к врачу лучше сходить, даже если ничто не болит. Фото: elements.envato.com

Врачи отмечают, что даже у тех мужчин, на кого действуют лишь несколько из этих факторов, риск развития хронических заболеваний значительно повышается после 40-45 лет. А если человек имеет большую часть «набора» и отягощенную наследственность в нагрузку, риск не дожить до 50-и возрастает в разы.

Какие заболевания угрожают мужчинам после 40 лет

- Патологии сердечно-сосудистой системы. У зрелых мужчин часто встречается атеросклероз и повышается риск инфаркта. К этому приводит комплекс причин, но основными являются гормональные изменения, происходящие с возрастом, стрессы, ожирение, алкоголь и курение. Мужчины после 40 лет чаще женщин страдают от повышенного артериального давления. А при стоячей или физически тяжелой работе начинают страдать еще и таким «типично женским» недугом, как варикоз.

Важно ежегодно сдавать анализ крови. Фото: elements.envato.com

- Метаболический синдром. Чаще всего проявляется на фоне снижения уровня мужского гормона тестостерона и тесно соседствует с сердечными патологиями. Этот синдром включает в себя ожирение, проблемы с артериальным давлением и гормональным фоном. В дальнейшем он может перерасти в сахарный диабет. Основным внешним признаком метаболического синдрома является увеличение объема талии. Как правило, это происходит за счет накопления висцерального, то есть, внутреннего жира. Он особенно опасен для здоровья, так как выделяет биологически активные вещества, которые могут приводить к сбоям в работе внутренних органов и воспалительным процессам.

- Аденома предстательной железы и рак простаты. К сожалению, на начальных стадиях новообразования предстательной железы могут никак себя не проявлять. Между тем, около 35% мужчин старше 40 лет имеют увеличенную простату, а у 50-летних риск возрастает почти в два раза. Врачи считают, что основной причиной возникновения опухолей является уменьшение выработки тестостерона с возрастом. Также может влиять нарушение обменных процессов. Есть мнение, что усугубить состояние могут некоторые инфекции, в том числе перенесенный коронавирус.

- Рак желудка и кишечника. Еще одна группа заболеваний, которые начинают себя проявлять лишь тогда, когда лечить бывает уже поздно. Эти формы рака часто встречаются у мужчин, особенно старше 60 лет. Провоцировать возникновение онкологии может образ жизни, также немало влияет генетический фактор.

После профилактического осмотра врач может назначить дополнительные обследования. Фото: elements.envato.com

- Заболевания опорно-двигательного аппарата. На фоне недостатка тестостерона и чрезмерных физических нагрузок у зрелых мужчин снижается плотностью костей и повышается риск развития остеопороза, а значит и риск переломов.

- Заболевания органов дыхания. Чаще всего связано с курением.

- Заболевания печени. Цирроз и жировое перерождение часто формируются на фоне злоупотребления алкоголем, а гепатит В грозит тем, кто грешит беспорядочными половыми связями.

Какие обследования важно пройти мужчинам после 40 лет

В 40-45 лет мужчине следует начинать чаще вспоминать о своем здоровье и обращаться в больницу не тогда, когда что-то заболит, а заранее, чтобы предотвратить проблемы.

Некоторые обследования лучше проходить ежегодно, например, сдавать анализ крови. Другие делаются с большей периодичностью, например, колоноскопия – раз в 3-5 лет. Как часто являться на осмотр – дело индивидуальное, лучше обсудить это с лечащим врачом. Список процедур и анализов тоже может варьировать, в зависимости от хронических патологий и наследственности.

Мужчинам после 40 лет следует регулярно делать УЗИ внутренних органов. Фото: elements.envato.com

Периодически следует делать:

- Общий анализ крови. Покажет состояние организма в целом, поможет определить наличие воспаления и скрытой кровопотери.

- Общий анализ мочи. Нужен для выявления патологий почек и мочевого пузыря, а также показывает нарушения обменных процессов.

- Биохимический анализ крови, в частности, анализ на глюкозу и холестерин. Помогает конкретизировать диагноз и получить данные о работе внутренних органов.

- Анализ на ВИЧ, гепатит B и сифилис.

- Анализ на половые гормоны и гормоны щитовидной железы. Часто дисбаланс тех и других проявляется одинаково – снижением работоспособности и либидо.

- УЗИ органов брюшной полости, почек, органов малого таза и щитовидной железы.

- ЭКГ и, при необходимости, эхокардиография сердца. Нужно для определения риска инфаркта.

- Рентген органов грудной клетки и спирография. Для диагностики бронхолегочных заболеваний и исключения туберкулеза.

- Онкомаркеры. Покажут, есть ли риск развития рака.

- Анализ на свободный ПСА (простатический специфический антиген). Это тестирование на рак предстательной железы.

- Анализ кала на скрытую кровь и колоноскопия. Эти обследования помогут обнаружить рак кишечника на ранних стадиях.

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