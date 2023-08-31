Классический букет, сладости и булка хлеба: чем первого сентября радуют учителей школьники Ижевска

«Бабушкины» букеты постепенно теряют свою актуальность Фото: Мария Бакланова

Началось и понеслось! Поздравляем одних с первым, других с новым учебным годом. Все мы когда-то были теми самыми первоклассниками с огромными букетами и рюкзаками размером примерно с нас самих.

«Комсомолка» узнала, какие подарки готовы подарить учителям родители школьников. Спойлер, цветы хоть и утратили былую популярность, но до сих пор являются традицией, особенно в первом классе.

На линейку с букетом или без?

Труд учителя у многих вызывает уважение и трепет, потому и вручить традиционный букет из гладиолусов и хризантем очень важно, по крайней мере так считают родители первоклассников.

«Я за цветы. Сама будучи школьницей ходила в школу с букетом и дарила любимой учительнице. В этом году моя дочка тоже пойдет с цветами», – написала ижевчанка Алиса.

Правда некоторые из них считают, что 1 сентября важен ритуал вручения цветов и подарков не столько учителям, сколько родителям.

«Цветы в первый класс, это не для учителей, это для детей и нас, родителей! Это же так классно, показать как ты свою первоклашку в школу провожаешь, какую классную форму, бантики купил, ну и букетик. Главное, чтобы был пышным и красивым, чтобы в соцсетях поделиться фоточками было не стыдно», – поделилась мнением в родительском чате Елена.

Родители ребят, которые идут в классы средней и старшей школы, а также те, у кого за парту садится не один ребенок, смотрят на подарки для учителей с более приземленной стороны. Предложения сыпятся в родительских чатах за несколько недель до начала учебного года. К примеру, сдача символических 100 рублей с человека на одну розу, чтобы после линейки учитель получил один большой и красивый букет от класса. Или собирают деньги на сладкий подарок или сертификат в магазин косметики, брендовой одежды и даже в СПА-салон.

Родители отказываются от цветов в пользу небольших подарков Фото: Мария Бакланова

«В этом году мы с классом сдавали по 150 рублей. Заказали нашей учительнице букет из конфет ручной работы и клубники в шоколаде. Вкусно и приятно», – поделилась Валентина Боярова.

Конечно, кроме общего подарка некоторые родители преподносят учителю и личный презент. Например, букет из цветов с огорода, или оригинальный брелок ручной работы. Мелочь, а приятно.

Подарок во благо

Еще в качестве альтернативы букетам и подаркам, в Удмуртии, как и по всей России проходит акция «Дети вместо цветов». В нашем регионе ее проводит благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА». Участвовать в ней можно как самостоятельно семьей, так и целым классом, и вместо букета перевести сэкономленные деньги на счет фонда.

«Мы в этом году решили подарить по одному цветку от ребенка и поучаствовать в акции всем классом. Перед этим согласовав с учительницей, чтобы она помогла организовать централизованный сбор», – поделилась в родительском чате Ольга Смолина.

Однако к данной инициативе многие родители относятся скептически. Дело в том, что многие родители не понимают, как и на что пойдут эти деньги, даже если акции проводит известная организация и волнуются, не обидит ли это учителей.

«Мне категорически не нравится, что такую акцию приурочивают к 1 сентября. Пожертвовать на благотворительность я никогда не против. Но День знаний – это праздник школьников и учителей, а цветы – символический подарок и знак уважения к людям, которые помогают нашим деткам развиваться», – рассказала Юлия Котова.

А чему рады учителя?

Универсального совета, чем порадовать учителя первого сентября, конечно же, нет. Наставники наших детей разные и их предпочтения тоже.

«Цветы получать очень приятно. Но чаю с ними не попьешь. Часто после праздника вместе с дочкой просто так раздаю подаренные цветы, а вот конфетки или новая чашка, это мило и приятно. Не сочтите за меркантильность, но я им очень рада. И после праздника с удовольствием готова полакомиться сладким», – шутит учитель начальных классов Анастасия.

«У меня аллергия. Предупреждаю всегда на родительском собрании, но все равно хоть один принесет цветы. Ну не ругать же, отдаю коллегам», – написала Кристина.

Особенно радуют учителей подарки, которые дарят сами дети. Ученики Елены Перевозчиковой, подходят к выбору подарка с фантазией. Вместо цветов дарили красные и черные ручки, помело и яблоки, а однажды преподнесли буханку хлеба.

Учителя рады любым подаркам Фото: Мария Бакланова

«Один из моих мальчишек после линейки принес булку из соседнего магазина и просто положил мне на стол. Когда я спросила его, зачем, он мне сказал, что слышал по телевизору, что учителям «на хлеб не хватает». Я чуть не разревелась там от такого подарка. Навсегда запомнила», – рассказала Елена Перевозчикова.

Неважно с чем отправится ребенок на 1 сентября в школу, главное – настрой и хорошее настроение. Оно ему точно пригодится!

«Комсомолка» желает удачи, бодрого настроя и терпения в новом учебном году.

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