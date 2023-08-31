День знаний: где отметить 1 сентября в Ижевске

Где отметить 1 сентября Фото: Амир Закиров

В День знаний в Ижевске пройдут праздничные мероприятия для школьников и студентов. В парках и на открытых площадках, а также в музеях и заведениях общепита. Мы собрали все в одном месте, а вам остается только выбрать.

Главный праздник пройдет в парке имени Горького

Во время «1 сентября в парке Горького» (0+) дети смогут принять участие в мастер-классах, «Забеге Знаний» (6+), а также посмотреть на выступление лучших детских коллективов города.

Начало: 1 сентября в 15:00

Вход свободный

Праздничная программа «Дыши искусством» (0+)

На главной площади Ижевска пройдет праздничная программа с выступлением творческих коллективов ДШИ №2.

Начало: 1 сентября в 16:00

Вход свободный

«Карнавал профессий» (0+)

В Парке Космонавтов пройдет праздник для детей и взрослых. Во время «Карнавала профессий» ребята вместе с медвежонком Топтышкой смогут принять участие в яркой интерактивной театральной программе, познакомиться с разными профессиями и принять участие в флешмобе.

Начало: 1 сентября в 15:30

Вход свободный

Ярмарка дополнительного образования (0+)

Малыши и их родители смогут во время праздника познакомиться с кружками во «Дворце пионеров». В честь дня знаний на площадке ДДЮТ (Дворец детского и юношеского творчества) школьники смогут посетить интерактивные мастер-классы, принять участие в спортивных состязаниях, увидеть выступление образцовых детских коллективов и просто выбрать для себя кружок по душе.

Начало: 1 сентября в 14:00

Вход свободный

«Теплоход знаний» (0+)

Ежегодный «Теплоход знаний» вновь прибудет в Ижевск. Ребята, попавшие на борт, смогут отправиться в настоящий мир полный приключений, опасностей и ценных сокровищ.

Начало: 1 сентября в 15:00, улица Дерябина, 1а

Цена: проезд в одну сторону – 180 рублей, дети от 7 до 14 лет – 90 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Телефон для справок: +7 (912)-856-38-86

Кроме концертных программ жители Удмуртии могут посетить интерактивные выставки, посвященные Дню знаний

День знаний с Музеем искусств (6+)

1 сентября в Музее искусств будет проходить специальная акция для семей с детьми. Единый билет на все выставки будет стоить для всей семьи с первоклашками – 300 рублей, для семей с детьми со 2 по 11 класс – 500 рублей.

Кроме этого, с 1 по 3 сентября в музее действует акция «Две выставки по цене одной». При предъявлении школьного билета и посещении одной из двух выставок: «Коллекции и коллекционеры» или «Наталья Вострокнутова. Авторская выставка», ребенок сможет бесплатно посетить выставку «Музейный детектив» в подарок.

Место и время проведения: улица Кирова, 128, 1-3 сентября

Справки по телефонам: 43-17-85; 8-912-448-50-98

«Классный день» в Галерее (6+)

В выставочном центре «Галерея» в День знаний жители и гости столицы Удмуртии смогут принять участие в интерактивной выставке, посвященной культуре Японии. В рамках мероприятия школьники и их родители смогут создать значок из фетра и поймать дзен, изучая тонкое искусство икебаны.

Начало: 1 сентября в 14:00

Цена: 180 рублей

Телефон для справок: 8-982-120-05-29

Если хочется где-нибудь посидеть после праздничной линейки, то специально для детей и их родителей в кафе Ижевска также будут проводиться разные праздничные мероприятия.

Праздник «Здравствуй, школа!» в «Династии» (0+)

Праздничное мероприятие, посвященное 1 сентября, пройдет в ресторанном комплексе «Династия». Маленькие зрители смогут принять участие в театрализованном представлении в компании с любимыми героями мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот». Ребят ждут увлекательные квесты, веселая дискотека, конкурсы и шоу с химической лабораторией.

Начало: 1 сентября в 12:00, улица Удмуртская, 273.

Справки и бронирование столов по телефону: 45-38-41

День знаний в «Теремке» (0+)

Праздничная программа с Бабой-Ягой и другими сказочными героями пройдет в кафе «Теремок». Маленьких гостей ждет яркое театрализованное представление и зажигательная вечеринка.

Начало: 1 сентября в 12:00, улица Кирова, 10.

Телефон для справок: +7 (3412) 79-45-59

«1 сентября в «Хорошем месте» (0+)

Кафе «Хорошее место» организует праздничную шоу-программу, посвященную 1 сентября. Вечером 1 сентября родители с детьми могут принять участие в активных играх и конкурсах, а также попробовать сочный арбуз.

Начало: 1 сентября в 19:00, улица Пушкинская, 222

Цена: 500 рублей

Справки и бронирование столов по телефону: +7 (995) 108-08-91

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