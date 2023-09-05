Все на четырех: методика имплантации зубов экономит время и деньги

Имплантация возвращает нам улыбку и повышает качество жизни. Фото: envato.com.

Восстановление зубов при полном или частичном их отсутствии при помощи четырех, шести или восьми имплантатов жителям Ижевска доступна уже несколько лет. Ее преимущества в коротких сроках, доступной стоимости и эстетичной привлекательности. Врач-стоматолог, ортопед клиники «Маэстро» Андрей Шихалев подробно рассказал о методике.

Андрей Шихалев, врач-стоматолог, ортопед клиники «Маэстро»

Что это за зубные протезы?

Инновационная технология позволяет установить несъемный протез даже при полном отсутствии зубов. Обычный мостовидный протез в этом случае не поставить, поэтому ранее пациентам стоматологов приходилось довольствоваться съемными конструкциями или проходить сложное хирургическое лечение по наращиванию костной ткани.

Как это происходит?

На первичной консультации доктор осмотрит полость рта и проанализирует результаты конусно-лучевой томографии. Обойтись без этого важного этапа нельзя, чтобы не допустить любые неточности при моделировании процесса.

Затем хирург-ортопед разрабатывает план операции и макет протеза, который идеально подойдет пациенту. Также предстоит выбрать сами имплантаты, стоимость которых зависит от производителя.

Имплант врастает в десну и выполняет те же самые функции.Фото: envato.com.

«Затем проводится операция, во время которой удаляются разрушенные зубы и одновременно устанавливаются титановые имплантаты. Через 2-3 дня пациент обретает несъемный временный (адаптационный) протез, а еще 4-6 месяцев спустя его меняют на постоянный», – пояснил Андрей Шихалев.

Данная методика показана даже тем, у кого наблюдается частичная атрофия кости и недостаточный объем для установки классических имплантатов.

Быстро и достаточно

На 4 имплантата устанавливается ряд из 12 зубов. Этого достаточно и для того, чтобы качественно пережевывать пищу, и для красивой улыбки. Не нужно ждать после удаления разрушенных зубов несколько недель, пока десна заживет. Вживление титановых имплантатов и временного протеза происходит практически одномоментно, что позволяет пациенту стоматологической клиники жить полноценно.

Удобно

Конструкция получается легкой, но прочной. Она полностью соответствует размеру собственных зубов, поэтому и ощущается, как настоящие. Особого ухода несъемный протез не требует – чистка два раза в день пастой без абразивных веществ и регулярные посещения стоматолога.

Эстетично

Протез выполняется из керамокомпозита или акрила с добавлением керамических, композитных или циркониевых коронок, что гарантирует естественный внешний вид и восстановление прикуса. Кстати, конструкция предусматривает восстановление не только зубов, но и линии десны, что формирует красивую и здоровую улыбку.

Бюджетно

Протезирование на основе четырех, шести или восьми имплантатов существенно экономит расходы на лечение по сравнению с обычной имплантацией. Это действительно дешевле.

Не нужно наращивать кость

Это очень важный момент и существенное преимущество данного метода. Остеопластика – это дополнительная и достаточно сложная операция, после которой нужно ждать в среднем 6-8 месяцев пока идет формирование новой костной ткани. Все это время пациент стоматолога вынужден обходиться без зубов либо пользуется съемными протезами, что существенно снижает качество жизни.

Эта методика позволяет обойтись без этого дорогого как по стоимости, так и по временным затратам этапа.

Противопоказания:

некоторые хронические заболевания;

онкология;

болезни кроветворных органов;

прием некоторых лекарств и другие.

Более подробно об этом пациент узнает во время консультации у врача.

Надежный имплант прослужит долгие годы. Фото: envato.com.

Мостовидные протезы или имплантаты?

«Если есть хоть малейшая возможность сохранить собственные зубы, нужно обязательно этим пользоваться. И в этому случае пациенты зачастую выбирают мостовидные протезы, которые устанавливаются на здоровые зубы. Но, если мы говорим в целом об имплантации, то это одна из лучших методик, которая существенно снижает риски для пациентов и позволяет сохранить качество жизни», – подчеркнул стоматолог-хирург и ортопед Андрей Николаевич.

Выбор за вами

Важная составляющая успешной имплантации – это квалификация врача. Выбирайте тщательно, а если среди знакомых есть те, кто уже прошел этот путь, обязательно спросите их совета.

«Несколько лет назад попала в аварию и потеряла несколько зубов. Сначала поставила обычный мостовидный протез, а в 2022 году его пришлось заменить уже имплантатами. К выбору клиники подошла ответственно – обошла штук пять и остановила свой выбор на стоматологии «Маэстро». Не пожалела! Отличный получился протез на четырех имплантах. И еще важный момент – заплатила ровно столько, сколько мне озвучили в начале», – рассказала пациентка стоматологии «Маэстро» Алиса Зиновьева.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно:

на сайте стоматологической клиники

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