Находка для садоводов – семена и рассада вкуснейших ягод и фруктов

Фото: предоставлено клиентом

Новосибирский питомник «Надёжный сад» предлагает вам надежные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

Малина «Делнива»

Фото: предоставлено клиентом

Эталон ранней ремонтантной малины. Признанный лидер среди лучших! Ягоды сладкие, обладают уникальным вкусом и ароматом. Красивые, яркие ягоды темно-красного цвета с глянцевым блеском. Мякоть сочная, с насыщенным густым малиновым ароматом. «ДЕЛНИВА» с одного побега выдает до 1,5 кг необыкновенно крупных ягод. Сложно представить, но легко увидеть! Они размещаются равномерно по всему растению, при созревании не опадают и не меняют свой внешний вид, даже в дождливую погоду. Ваш сад должен приносить удовольствие. А представить такой сад без малины, наверное, невозможно!!!

Хит продаж! Малина «Энросадира»

Фото: предоставлено клиентом

«Энросадира» очаровывает всеми своими качествами:

Плодоносит с середины июля и до самых заморозков,

Ягода огромная достигает до 22 гр, сладкая, тает во рту. Малиновый аромат ярко выражен, мимо этой малины не пройдешь. При плодоношении не видно даже листвы: она вся усыпана ягодами. С куста собирается до 18 кг. Сорт засухоустойчив, неприхотлив к поливу и морозоустойчив. Такой сорт будет долго восхищать вас!

Компактный куст растения не расползается по участку, то есть вам не придется бороться с бесконечной порослью.

Жимолость

Фото: предоставлено клиентом

Особенная ягода. Молодость, здоровье, красота – все это сочетает в себе по-настоящему волшебные ягоды чудо-культуры.

Многим уже полюбились всем известные сорта, но и новинки уже зарекомендовали себя, снова и снова собирая тысячи восторженных отзывов.

Такой популярностью не устают пользоваться сорта канадской селекции. Они отличаются надёжностью, неприхотливостью, 100% приживаемостью в любых регионах и, конечно же, усовершенствованными вкусовыми качествами.

«Индиго-Джем» – мармеладная ягода, очень сладкая и ароматная. Длина ягоды достигает до 5 см, со спичечный коробок.

Сорт «Лавина» – обильно плодоносит по всему кусту. Изумительно медовый вкус нежнейшей мякоти плодов не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Сорт «Услада» – ягоды крупные, с насыщенной окраской, очень вкусные. Сорт неприхотливый, обладает высокой устойчивостью к различным заболеваниям. Прекрасный выбор в качестве сорта-опылителя.

Новейшие сорта не боятся стойких суровых морозов, равнодушны к жаркому летнему солнцу. Отменный иммунитет гарантирует неповторимый урожай и расширение вкусовых горизонтов!

Ежевика-гигант «Натчез»

Фото: предоставлено клиентом

Один из самых ранних сортов бесшипой ежевики с длительным периодом плодоношения. Куст прямостоячий, не дающий прикорневой поросли. Ягода крупная, обладающая тонким ароматом, сладким вкусом и сочной мякотью. Феноменальная урожайность и огромный размер плодов сделали сорт лидером продаж.

Голубика «БОНУС»

Фото: предоставлено клиентом

Если вы увидели на рынке голубику размером с монетку, с вероятностью 99,9% это ягоды сорта «БОНУС». Пожалуй это самая крупноплодная голубика, которую можно вырастить на своем дачном участке. Сами ягоды ароматные, сладкие. Они подходят как для употребления в свежем виде, так и для заморозки. Эта голубика даёт большой урожай и достойно переносит морозные зимы. И ко всему этому сорт голубики «БОНУС» может расти один, без опыления.

Чем не мечта садовода?! ПОТРЯСАЮЩАЯ ЯГОДА!!!

Яблони нового поколения для всех регионов России!

Новые эксклюзивные сорта карликовых и колоновидных яблонь. Они не занимают много места, не высокие (2,5 м), что очень удобно при сборе урожая. Корневая система не боится грунтовых вод. Такие яблони быстро вступают в плодоношение.

Фото: предоставлено клиентом

Яблоня «Розочка». Летний сорт, идеально подходящий для выращивания в климате с серьезным перепадом температур. Деревце низкое – 2,5 м высотой. Дает богатый урожай ежегодно, не отдыхая. Плоды крупные, изумительного вкуса, мякоть сочная, сладкая, кремового цвета.

Если у вас нет этого сорта, рекомендуем.

Не пожалеете!

Хорошо зимует и иммунная к парше.

Фото: предоставлено клиентом

Яблоня с расписными яблочками – «Самоцвет» – осеннего срока созревания. Необычайно красивое дерево (2,5 м высотой), с ажурной слабораскидистой кроной, светлые гладкие ветви, листья с лёгким серебристым «велюром», с тонким нежным ароматом цветки, совершенно очаровательны, нарядные крепкие, крупные (300 гр) и сочные плоды играют разными оттенками окраса. Они светлые зеленовато-молочные, расписанные ярко-малиновыми штрихами и крапинками. Мякоть белоснежная, очень вкусная, сочная и сладкая. Как сказочные «молодильные яблочки».

Груша «Банановая»

Фото: предоставлено клиентом

Зачем бананы, когда есть отличная банановая груша?

Плоды славятся высоким содержанием сахара, хрусткостью и ароматной мякотью. Дерево из года в год плодоносит ровно, уверенно, обильно.

Отлично противостоит болезням и засухе. Нетребовательна к почве. Плодоносит уже на 2-ой год после посадки.

ЭКСКЛЮЗИВ! СЛАДКАЯ И ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «ЛУЧИЯ».

Фото: предоставлено клиентом

Пальчики оближешь!

Ягоды у этого сорта мало того что вкусные, они еще и очень крупные (5,5 гр), в то время как у многих сортов не превышает 1-2 гр. А ещё «ЛУЧИЯ» быстро начинает плодоносить, даёт хороший урожай до 8 кг с куста. Сорт засухоустойчив, не требователен к поливу, и очень устойчив к почковому клещу.

Успейте приобрести! Количество ограничено!

ЧЕРЕВИШНЯ «НОЧКА»

Фото: предоставлено клиентом

Очень необычный сорт. Нежное компактное деревце имеет несравненный, очень сильный иммунитет. «Ночка» крайне «трудолюбива» – ягодки вырастают от 7 гр, а общий урожай начинается на третий год от 20 кг, из года в год все больше. Плоды тёмные, черешневые, мякоть мясистая и упругая, аромат конфетный. Ягода исключительно десертная, невероятно сладкая. Ночка показывает высокую стойкость к жаре и засухе, не боится суровых морозов (-35°-37°).

Ремонтантная клубника (земляника садовая) «Скала»

Фото: предоставлено клиентом

Будет радовать вас щедрым урожаем с начала июня по конец сентября. Особенностью данного сорта является уникальное сочетание сахаров и аминокислот в ягодах, которое создает неповторимый земляничный вкус.

Ароматные, красные, с глянцевым блеском ягоды клубники «Скала» достаточно крупные, в среднем весят 70 г.

Урожайность очень высокая – от 3 кг до 5 кг за сезон, как у лучших ремонтантных сортов клубники.

Сорт «Скала» очень вынослив и подходит под все типы почв. У него высокая морозостойкость и хорошая устойчивость к основным болезням клубники.

Клубника «Мальвина»

Фото: предоставлено клиентом

Среднеспелый сорт. Ягоды вкусные, с потрясающей сладостью и ярким ароматом, исключительно привлекательной формы, яркие, красивые, блестящие. Прекрасно транспортируются и хорошо хранятся. Кусты не подвержены поражению мучнистой росой, пятнистостями и корневыми гнилями. Сорт не требователен к условиям выращивания, все ягоды одинаково большого размера.

Сорт «Мальвина» прекрасно зарекомендовал себя как зимостойкий, высокоурожайный сорт.

А также в ассортименте большой выбор рододендронов, гортензии метельчатой, спиреи, яблонь, груш, вишен на карликовом подвое, смородины белой, красной, розовой. А также различных сортов крыжовника.

Все растения прошли строгий отбор.

Они оправдают все ваши ожидания и подарят вам высокий и стабильный урожай.

По возможности растения заказывайте заранее.

Мы ждем вас с 15 по 17 сентября.

По адресу: ул. Удмуртская, 304, мини-рынок «Лукошко» (рядом с торговым центром «Гвоздь») с 10.00 до 18.00.

Задать вопросы и сделать заказ заранее можно по телефону: 8-903-736-14-99 (можно писать на Вайбер, Вацап).

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