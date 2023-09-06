«Я не понимала, за что меня критикуют»: левши рассказали, как их пытались переучивать, и что из этого вышло

Почему ребенок должен держать ручку и ложку в той руке, в которой ему удобно. Фото elements.envato.com

Трудно ли быть левшой? С одной стороны, да, так как все в этом мире от ножниц и кухонных миксеров до автомобилей приспособлено под правую руку. С другой стороны, левши неплохо приспосабливаются, а современная индустрия давно уже производит вещи, которыми удобнее пользоваться именно левой рукой. Но до сих пор иногда возникает ситуация, когда родители пытаются переучить ребенка-левшу. Это, пожалуй, как раз и есть самая крупная проблема.

Два совершенно разных примера

О первом классе (а это был 1993 год) у меня сохранилось довольно мало воспоминаний. Но кое-что врезалось в память так сильно, будто это было вчера. У нас училась одна очень замкнутая девочка. За все время я не слышала от нее ни слова. Я знала, что она учится на «три» и «два», но не придавала этому значения. Мне казалось, что в любом классе должны быть двоечники. К доске ее обычно не вызывали, но когда один раз вызвали, и я увидела ее почерк… Сказать, что я удивилась – значит ничего не сказать. Почерк был настолько ужасный, что в выводимых детской рукой линиях буквы не угадывались даже приблизительно.

Вечером я подошла к маме и спросила про эту девочку – задавать однокласснице прямой вопрос я попросту не решилась. А мама объяснила, что проблемы связаны не с ленью и не с глупостью, а с тем, что девочка родилась левшой и ее переучивают. Я больше выспрашивать не стала, но в глубине души очень впечатлилась. Я не знала, для чего ее переучивают – ведь что такого в том, чтобы быть левшой? Про Левшу, который подковал блоху, даже вот книгу написали, и никто его не думал переучивать…

Левшам не всегда удобно писать обычными ручками и карандашами. Фото elements.envato.com

Сначала мне захотелось пообщаться с той девочкой, но я не придумала, как это сделать. Мне казалось, что я знаю какую-то страшную тайну, и я не была уверена, что одноклассница будет этому рада. Потом ее то ли оставили на второй год, то ли перевели в другую школу – уже не помню. Но хочется верить, что эта девочка смогла справиться с проблемой и у нее все стало получаться.

Второе поразившее меня знакомство с левшой произошло уже в старших классах, когда в наш безбашенный «хим-био» пришла ученица гуманитарного лицея. Пришла в 10-м классе, когда уже, вроде бы, и школу-то особо не меняют. Но она, гуманитарий до мозга костей, пришла изучать химию и биологию, потому что хотела стать врачом и спасать людей. Забегая вперед, скажу, что у нее все получилось, она окончила ИГМА и работает по профессии. Но речь сейчас не об этом, а о том, как она влилась в наш коллектив. Положа руку на сердце, скажу: я таких людей больше не видела. Она организовывала в классе творческие вечера, а как с ней было интересно общаться! Когда она звала в гости, квартиру можно было найти с закрытыми глазами – ориентируясь только лишь на доносящиеся оттуда звуки фортепиано. А саму девушку ни капли не смущало, что она читает и слушает классику, когда все сверстники фанатеют от попсы. Она просто с одинаковым энтузиазмом обсуждала с одноклассниками и классику, и попсу. Меня поражало, насколько это добрый, отзывчивый, деятельный, творческий и одновременно уверенный в себе человек.

Эта одноклассница тоже оказалась левшой, но ее никто никогда и не переучивал. До сих пор помню ее конспекты, написанные довольно своеобразным, размашистым почерком. Я не утверждаю, что качества ее личности связаны с леворукостью, так как гораздо больше зависит от воспитания, но то, что леворукость не стала помехой в обучении и развитии, – это факт.

Можно ли полностью переучить левшу?

Еще 30-40 лет назад левшей довольно активно переучивали как дома, так и в школах. Вот что вспоминает ижевчанин Михаил, который пошел в 1 класс в 1984 году:

«Я плохо помню, но, кажется, в детском саду я рисовал и делал чеканку именно левой рукой. Но когда я пошел в школу, нам четко дали понять, что никаких леворуких детей быть не должно. Каких-то дискуссий на эту тему не велось, это было как данность. Учительница говорила: «Берем ручку в правую руку», и все брали ручку в правую руку, я тоже брал и начинал карябать эти свои странные закорючки. Взять в левую даже не пытался – это было запрещено. Я и дома, когда садился за уроки, тоже честно писал только правой рукой. Я помню, что мне было дико неудобно, почерк из-за этого становился ужасный. Только в старших классах я нашел выход – начал писать печатными буквами. Стало понятнее, но все равно выходило довольно медленно. Я до сих пор так пишу. Играю на обычной гитаре – тоже приноровился. Но ложку по-прежнему могу держать левой рукой. А еще я не могу сходу определить, где право, а где лево, мне надо приложить для этого мыслительное усилие».

Большинство левшей – очень творческие люди. Фото elements.envato.com

Другая наша героиня по имени Вероника пошла в 1 класс гораздо позже – в 2009-м, когда подобных установок на переучивание уже не было. Но решение переучить ребенка еще до школы приняла мама.

«Она подумала, что мне будет неудобно быть левшой, ведь весь мир заточен под правшей. Но мне не хватало усидчивости, чтобы заниматься, а еще я все время машинально брала ручку в левую руку, так что мама, в конце концов, оставила попытки меня переучить. Просто купила мне перед школой канцелярский набор для левшей. Кстати, я бы не сказала, что мне так уж сложно живется в «праворуком» мире. Со временем привыкаешь пользоваться всеми вещами, рассчитанными на правую руку. Было, разве что, несколько неудобных для меня кухонных приборов», – рассказала девушка.

Вывод напрашивается один: переучивание в целом дело неблагодарное, абсолютного эффекта оно не дает, а проблем в жизни добавляет.

Когда обе руки правые

Но на самом деле мир не делится на левшей и правшей. Есть еще амбидекстры – люди, одинаково хорошо владеющие обеими руками (от латинских ambi – «оба» и dexter – «правый»). У кого-то эта способность врожденная, а у кого-то приобретенная.

Например, близкий друг ижевчанки Елизаветы, о котором она нам рассказала, – амбидекстр от рождения, но его переучили родители. Они говорили, что ребенок должен все делать правой рукой – потому что «так правильно».

«Родители всегда были для него абсолютным авторитетом, поэтому он слушался и старался держать ручку и ложку только в правой руке. Хотя он признавался мне, что научиться отдавать предпочтение только одной руке было очень сложно. Сейчас он чаще пишет правой рукой, но может писать и левой», – рассказала девушка.

Уже в раннем возрасте может быть понятно, левша или правша ребенок. Фото elements.envato.com

У Анастасии из Ижевска ситуация другая. Родилась она левшой, но теперь одинаково хорошо пользуется обеими руками.

«Меня пытались переучить в детском саду. Я была очень тихим, послушным ребенком. Я боялась, что на меня накричат, поэтому всегда пыталась угодить взрослым. Обычно мне не делали замечаний, но одна нянечка все время говорила, что есть нужно правой рукой. А я понятия не имела где право, где лево. Я просто ела той рукой, какой было удобно. Тогда нянечка стала ко мне подходить и говорить: «Нельзя есть этой рукой». А я не понимала, за что меня критикуют. Вроде бы, ничего плохого не делала, вазу не разбила, ни с кем не подралась… Но в садик я ходила не каждый день – я часто болела и оставалась дома. А дома никто меня не переучивал – моя мама тоже левша, и в семье это не считалось чем-то необычным. Так что дома я и рисовала, и ела левой рукой – как удобно», – вспоминает Анастасия.

В 2004 году Настя пошла в 1 класс, к тому времени она начала свободно владеть обеими руками. И, надо сказать, в школе это умение немало выручало.

«Сейчас я ем правой рукой чаще, чем левой. Пишу я чаще левой, чем правой, но правой тоже могу. И сейчас, уже став взрослой, я понимаю, что нянечка сделала мне настоящий подарок. В школе я без проблем писала сочинения на четыре страницы, спокойно выдерживала 5-часовые олимпиады по литературе. В университете мне были не страшны конспекты по философии. Я просто писала то одной, то другой рукой, поэтому не уставала. Да, я категорически против переучивания левшей. Но мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы развивать у ребенка амбидекстрию – просто как полезный навык», – говорит девушка.

Не нужно чинить несломанное

То, что переучивание из левши в правшу может навредить психике ребенка, подтверждает Наталья Половайкина, детский психолог и специалист по семейным и детско-родительским отношениям.

«Еще лет 50 назад леворукость считали отклонением, но современная медицина доказала, что в этом нет никакой проблемы, так что родителям нет поводов волноваться. Просто так работает мозг. Левое полушарие мозга контролирует правую сторону тела, а правое – левую. У 90% людей доминирующим является именно левое полушарие, поэтому правая рука у них ведущая. Но 10% левшей с доминирующим правым полушарием отличаются от них не больше, чем люди с другим цветом волос или кожи. Просто у них такая особенность. Как правило, леворукость передается по наследству, иногда через несколько поколений», – объясняет специалист.

Таким образом, переучивая левшу, родители начинают «чинить несломанное», и это может привести к негативным последствиям. Например, породить неврозы, навредить самооценке ребенка, в конце концов, воспрепятствовать успеваемости.

Компьютерная мышка у левшей тоже оказывается в другой руке. Фото elements.envato.com

«Переучивая ребенка с такой особенностью работы полушарий, мы ломаем взаимосвязи, выстроенные у него в мозгу. Это категорически нельзя делать. Я сама – мама ребенка-левши и могу с уверенностью сказать, что леворукость – это не препятствие ни для чего. Единственное, с чем были сложности – это чистописание. Не во всех школах оно есть, но в нашей школе младшие классы пишут пером. Левше это неудобно – он пишет и сразу размазывает чернила. Кстати, возможно, именно это стало причиной переучивания детей в прошлом, ведь шариковых ручек раньше не было», – рассказывает Наталья Половайкина.

Что касается образа мышления и мировосприятия левшей и правшей, то некоторые отличия действительно имеются. У левшей могут быть проблемы с концентрацией внимания, в результате чего точные науки могут восприниматься с трудом. С другой стороны, такие науки, как геометрия и стереометрия, где нужно представлять фигуры в объеме, обычно идут хорошо. Большинство левшей обладает хорошим музыкальным слухом, у них высокий уровень эмоциональной восприимчивости, хорошие чувства цвета и равновесия.

Но это лишь общие тенденции. Есть множество правшей, обладающих теми же качествами. А есть левши без явных художественных данных, но со склонностью, например, к химии, как наша героиня Вероника. Бывает и так, что человек может «переключаться» с одного полушария на другое, как амбидекстр Анастасия.

«В школе я замечала за собой, что на уроках алгебры начинаю писать правой рукой», – делится она.

Вспомним таких известных левшей как Эйнштейн, Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский и Леонардо да Винчи. Леворукость никак не помешала им добиться своих вершин. Поэтому родителям ребенка левши можно посоветовать лишь одно: перестать придумывать проблемы и отбросить стереотипы. Нужно позволить ребенку быть тем, кто он есть, и помогать ему в развитии, а не устраивать препятствия.

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