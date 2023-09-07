Переживают за огороды: СНТ в Удмуртии не может расплатиться с миллионными долгами

СНТ «Пазелинка» Фото: Мария Бакланова

В сложной ситуации оказались собственники огородов на СНТ «Пазелинка», которое находится совсем рядом с городом. Товарищество накопило огромные долги за коммунальные ресурсы. За годы сменилось несколько конкурсных управляющих, отключали воду, долги увеличиваются, а собственники переживают за свою землю. В запутанной истории СНТ разбиралась КП – Ижевск.

Растущие долги

На СНТ «Пазелинка» многие приезжают просто отдохнуть летом: тем более, что это по сути в черте города. А кто-то даже живет здесь круглый год, и таких людей немало. Но сейчас сложилась тревожная ситуация для всех.

Некоторые живут на СНТ круглый год Фото: Мария Бакланова

Все началось еще в 2017 году. Основной долг огородники накопили перед «Энергосбытом» – платили огородники по общим счетчикам: сколько поступило на все СНТ, столько и распределяется по оплате между жителями. Однако счета оплачивали не все, не обошлось и без незаконных подключений. В 2017 году долг товарищества составил более 1 млн рублей.

«Мы оплачивали каждый месяц столько, сколько приходило. А в 2018 году в январе пришел единоразовый платеж на электричество на 560 тысяч рублей. Мы никак оплатить не смогли, потому что собираемость была от людей не очень большая. А членские взносы мы собираем с учетом того, что это нужно и на чистку снега, и вывоз мусора, и на зарплату, и на налоги. Долги постепенно росли. Тогда стали договариваться, чтобы перейти на лицевые счета, чтобы каждый собственник платил сам. До этого договоры были непрямые, рассчитывались на основе показаний общих счетчиков», – рассказывает Раиса Солоненко, жительница СНТ и местная активистка.

Члены СНТ перешли на лицевые счета, а в 2020 году оказалось, что «Энергосбыт» подал на банкротство товарищества из-за огромных долгов. На тот момент сумма составила уже более 3 млн рублей.

Не все жители платят за электричество Фото: Мария Бакланова

«Мы даже предлагали сделать рассрочку и выплатить три миллиона за два-три года. Появились счетчики, после появления лицевых счетов должники стали тихонечко оплачивать. Но нам сказали, что два – три года – это долго», – делится Раиса Солоненко.

Сумма долга тем временем превысила 4,6 млн рублей.

Попытки избавиться от долга

«Энергосбыт» назначил конкурсного управляющего из Кирова. Начали выяснять, что можно сделать с проблемным участком. Оказалось, что имущества нет, границы СНТ не обозначены, участки не приватизированы, активов нет – одним словом, вариант один: оформлять банкротство. И по совету конкурсного управляющего активисты создали новое СНТ на территории «Пазелинки» – «Славянское». Тем более что территория юридически не была обозначена.

«Налоговая нас зарегистрировала. Мы налоги платили, за электроэнергию каждый собственник платил по лицевым счетам. На скважине, в правлении и сторожке есть счетчики, и мы по этим счетчикам платили за общие нужды. Платили от «Славянского», – рассказала Раиса Солоненко.

Сумма долга составляет 4,6 млн рублей Фото: Мария Бакланова

А потом конкурсного управляющего сместили, и какое-то время СНТ жило без управления. Активистка считает, что тогда выжить удалось только благодаря новому СНТ – через него вели и хозяйственную деятельность, и мусор вывозили, и вообще все вроде бы стабилизировалось.

В какой-то момент многострадальное СНТ отключили от воды, причем летом, в жару. Насосы временно вывели из строя. Кто и зачем это сделал – непонятно. В итоге дачники за свой счет подняли, отремонтировали их и вернули на место.

Сломанный насос Фото: Мария Бакланова

Несколько раз в СНТ менялись конкурсные управляющие. Идет процесс признания товарищества банкротом. Как расплачиваться с долгами и как жить дальше непонятно и эта неопределенность пугает жителей.

Как расплачиваться с долгами?

Как рассказал «Комсомолке» нынешний конкурсный управляющий банкротящегося СНТ Алексей Шилько, проблемы начались с сетей. Поскольку они слишком старые, их не хотят принимать на баланс. Люди незаконно подключаются, не платят за электричество, и долги уходят на общий счетчик.

По мнению конкурсного управляющего, немало проблем возникло от активистов, которые создали новое СНТ. Он считает, что это незаконно: не может быть двух товариществ на одной территории.

«Последний долг образовался из-за того, что последнее управление СНТ «Пазелинка» сдало все СНТ «Славянское», нисколько они не заморачивались относительно погашения текущих проблем. Долги частично оплатили, но в три раза меньше, чем собрали денег с людей», – считает Алексей Шилько.

Как расплачиваться с долгами – непонятно Фото: Мария Бакланова

Сейчас все деньги, которые поступают на счет СНТ, идут на погашение долгов. На текущую деятельность их тратить нельзя. Все, что не отдают ресурсникам, уходит на общий счетчик, а оттуда плата распределяется по всем кредиторам. Из-за этого возникают проблемы – были, например, горы мусора, которые никто не вывозил, были проблемы с чисткой снега.

Что будет дальше?

Как отмечают юристы, создание второго СНТ действительно было незаконным. Такое решение принял и суд.

Как отметил Роман Чернышов, руководитель отдела по работе с проблемной задолженностью юридической компании ЮКО, расплатиться с долгами можно через продажу имущества СНТ или сдачи его в аренду. Однако имущества у «Пазелинки», по утверждению членов организации, нет.

Тогда есть еще один вариант – мировое соглашение. Там можно прописать, как и когда должник расплатится с кредитором.

«Само по себе банкротство СНТ не угрожает земельным участкам, домам и другому имуществу его членов. Но есть риск утратить права на имущество СНТ, которое оплачивали жители», – отметил Роман Чернышов.

В «Энергосбыте» на запрос «Комсомолки» по ситуации не ответили.

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