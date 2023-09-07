В каких случаях обращаться и как записаться: 4 важных вопроса о детском гинекологе от родителей Ижевска

Многие «женские» проблемы берут свое начало в детском и подростковом возрасте. Фото: elements.envato.com

Почему-то у нас принято считать, что термин «репродуктивное здоровье» относится только к взрослым людям, которые собираются заводить детей. А вот о том, что многие «женские» проблемы берут свое начало в детском и подростковом возрасте, задумываются немногие.

Как сохранить здоровье девочек? КП-Ижевск расспросила Светлану Ананину, кандидата медицинских наук, врача-гинеколога Республиканской детской клинической больницы.

Как найти детского гинеколога и как часто нужно к нему обращаются?

Стоит отметить, что отдельной специальности «детский гинеколог» не существует. Прием ведут акушеры-гинекологи, прошедшие повышение квалификации по возрастным аспектам в гинекологии детей и подростков.

Как сообщает Минздрав Удмуртии, гинекологи есть в штате большинства детских поликлиник. Там, где их нет, гинекологи женских консультаций также могут проводить детские приемы, медосмотры и диспансеризации. Обратиться к гинекологу можно по месту жительства, получив направление от педиатра или по записи.

Прием ведут акушеры-гинекологи, прошедшие повышение квалификации по возрастным аспектам в гинекологии детей и подростков. Фото: elements.envato.com

Каждая девочка по мере взросления осматривается несколько раз – это если говорить о здоровом ребенке. В случае патологий визиты к врачу, разумеется, бывают чаще.

«Акушеры-гинекологи совместно с педиатром осматривают детей сразу после рождения для исключения аномалий развития наружных половых органов. Далее профилактические осмотры девочек гинекологом предусмотрены в 3 года, 6 и 14 лет, а с 15 лет ежегодно», – говорит Светлана Ананина.

Должна ли мама сопровождать дочь на приеме у детского гинеколога?

«Маленьким девочкам на прием желательно приходить с мамой. Подростки могут посещать гинеколога самостоятельно, но с письменного согласия законного представителя ребенка. С 15 лет такое согласие не требуется. В этом возрасте девушка сама дает письменное согласие на проведение гинекологического осмотра», – рассказывает эксперт.

Если девочке менее 15 лет, то врач обязан предоставить матери полную информацию о состоянии здоровья юной пациентки, а вот после 15 лет должно учитываться мнение девочки. Если она не хочет информировать мать о своем состоянии, этого делать не будут.

В каком случае следует записаться к детскому гинекологу?

Поводом для визита к детскому гинекологу могут являться:

- аллергические заболевания. Иногда высыпания и отеки появляются и на половых органах.

- хронические запоры. Проблема может быть гормональной либо связанной с обменом веществ, кроме того, кишечник и женская половая система имеют общие нервы.

- инфекции мочевыводящих путей или органов дыхания. Возбудители таких инфекций часто вызывают также воспалительные процессы половых органов.

- заболевания щитовидной железы и надпочечников. Они сопряжены с гормональными нарушениями, а значит могут повлиять на развитие половой системы.

- частые простудные заболевания. Могут соседствовать с воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Также девочку нужно отвести к гинекологу, если имелись осложнения во время беременности и родов.

Многие женские болезни можно легко предупредить, если научить девочку заботиться о своем здоровье. Фото: elements.envato.com

«Такие патологические состояния беременности, как гипоксия плода во время беременности и в родах, родовая травма, могут спровоцировать преждевременное половое развитие. Имевшиеся у беременной женщины хламидийная, уреаплазменная, микоплазменная и другие инфекции, передаваемые половым путем, требуют дополнительного обследования девочки, так как не исключена возможность их передачи ребенку при прохождении родовых путей», – объясняет Светлана Ананина.

Кроме того, родителей должны насторожить:

- отставание или опережение в физическом развитии ребенка;

- наличие различного рода выделений из половых путей девочки;

- покраснение и зуд вульвы;

- увеличение клитора;

- нагрубание сосков или оволосение в возрасте до 8 лет;

- появление кровоизлияний, трещин в области наружных половых органов;

- раннее, до 10 лет, начало менструаций, или наоборот, отсутствие менструаций в возрасте старше 15 лет;

- длительные (более 7 дней) или обильные со сгустками (более 5 прокладок на 5 капель в день) менструации;

- менструальный цикл, не установившийся через 2 года после начала первой менструации;

- болезненные ощущения во время месячных, требующие приема анальгетиков.

Если игнорировать эти симптомы у девочки, то в детородном возрасте она может столкнуться с эндометриозом, кистами в яичниках и даже бесплодием.

Что может повлиять на развитие половых органов девочки?

Например, наследственность. Если у матери или бабушки было определенное нарушение, есть вероятность, что оно проявится и у ребенка, так что может понадобиться профилактика.

Важную роль играет питание девочки. Оно должно быть сбалансированным и разнообразным. Нарушение питания влечет за собой нарушение роста организма, а это сказывается на развитии репродуктивной системы. Отрицательно сказывается как ожирение, так и, что еще хуже, недостаток веса, когда девочка нормальной комплекции ограничивает себя в пище, пытаясь похудеть. Чрезмерное увлечение диетами может привести к нарушениям менструального цикла или даже полному прекращению менструаций.

Частые простудные заболевания могут соседствовать с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Фото: elements.envato.com

Занятия профессиональным спортом, сопряженное с большими нагрузками, также подразумевают регулярное наблюдение у гинеколога в подростковом возрасте. А еще родителям нужно обращать внимание на то, как одевается ребенок. Современная молодежная мода – короткие куртки и голые лодыжки в холодное время года – никак не способствует женскому здоровью.

«Очень важно для девочки с самого рождения соблюдение гигиены. Я как гинеколог не против такого достижения цивилизации как подгузники. Главное – правильно их подбирать по размеру и регулярно менять в течение дня. Не допускается переполнение подгузника и наличие в нем кала. Возможно применение специальных детских кремов под подгузник», – говорит врач.

Перед каждой сменой подгузника нужно обязательно обмывать паховые и ягодичные складки, а также наружные половые органы девочки теплой водой без применения каких-либо моющих средств. Дело в том, что любое мыло – даже супернежное детское – высушивает слизистую оболочку гениталий и способствуют появлению синехий половых губ. Проще говоря, они начинают срастаться, и если ситуацию упустить, может даже потребоваться операция.

«Подмывать девочку нужно правильно: непременно спереди назад – от низа живота к заднему проходу и только под струей воды, а не в тазике, чтобы избежать попадания кишечной микрофлоры во влагалище. Нельзя использовать грубое полотенце, чтобы не повредить слизистую. С раннего возраста нужно приучать девочку к ежедневной смене нижнего белья, которое должно быть только из натуральных волокон – хлопок или лен», – объясняет Светлана Ананина.

Специалист подчеркивает: очень многие женские болезни можно легко предупредить, если научить девочку заботиться о своем здоровье и беречься. А вот лечить бывает их гораздо сложнее.

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