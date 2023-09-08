Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень продолжает колебаться и не спешит вступать в свои права. Она сначала приходит, потом вновь отступает. Вот и в конце недели на территории Удмуртии ощутимо похолодало, начались дожди, однако уже в субботу столбик термометра вернется на отметку в +20°С. Осадки маловероятны, скорее всего, в выходные будет сухо.

А теперь подробнее о погоде на эти выходные в Ижевске.

В субботу, 9 сентября, по прогнозу гидрометцентра Удмуртии, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем – до +20°С, ночью – до +10°С. Яндекс погода обещает такую же температуру днем, а ночью, возможно, на 1-3°С теплее. Ветер в течение суток изменит направление с северо-восточного на северный, его скорость составит 4-5 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, небо над Ижевском закроют облака, а температурный фон слегка понизится – до +18°С. Но к вечеру немного прояснится. Ночь будет прохладнее предыдущей – до +8°С. Хотя Яндекс по прежнему обещает ночные +10.. +13°С. Ветер с утра вновь будет северо-восточным, а к ночи вновь станет северным. Его скорость составит около 3-4 м/с.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе продолжат сменять друг друга волны тепла и прохлады. До вторника будет около +17..+18°С , со среды – снова выше +20°С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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