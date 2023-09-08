Праздники: новая комедия от телеканала «ТНТ»

Съемка с показа фильма

7 сентября в широкий прокат вышел фильм «Праздники». Производством занимались ТНТ и Good Story Media. В центре сюжета – семья Пыжовых, которая в начале фильма кажется идеальной, но у каждого ее члена есть свой секрет. Впереди у них совместные майские праздники, и никто не догадывается, как они пройдут.

Начинается фильм с того, что Наталья, глава семьи, смотрит видео поздравление с предстоящим юбилеем и радуется, что у нее идеальная семья. Осталось только удачно выдать замуж дочерей Лену и Юлю и тогда можно считать, что жизнь удалась.

Но неожиданно ее мужу Виктору приходит сообщение от неизвестной Любы, с которой тот познакомился в Анапе в далеком 1999 году. Наталья решает не отменять встречу с дочерями и разобраться с изменой мужа после.

А во время праздников выясняется, что дочери скрывали некоторые факты своей личной жизни и семейная идиллия Пыжовых рушится за несколько дней. Удастся ли им сохранить прежние отношения?

Наталья и ее боевой характер. Фото: взято из трейлера

Все смешалось

Если говорить о впечатлениях, оставшихся после фильма, то они смешанные. Снято все прекрасно, видно, что работали профессионалы, актеры тоже подобраны идеально: внешний вид отлично отражает характер персонажа, актеры играют натурально, полностью погрузившись в историю своих героев.

Есть смешные моменты, но до слез, конечно, фильм не пробил. Отдельно стоит упомянуть музыкальное сопровождение. Музыка везде уместна, эмоционально она поддерживала атмосферу сцен, а не пыталась создать их, что бывает, если актеры не вытягивают самостоятельно. В одной из сцен режиссеры обыграли появление музыки, и она была не просто сопровождением, слышимое лишь зрителю, а полноценным участником той жизни.

Образы хоть и были хорошо отыграны, но сами по себе они очень клишированные. Мать обязательно боевая, держит всех на коротком поводке, отец простой мужик, жене не перечит, в воспитание детей особо не лезет.

Дочери показаны на абсолютном контрасте: одна – карьеристка с сложными отношениями, вторая – ветреная особа, обязательно безработная и с максимально вызывающим безвкусным видом, хотя, по характеру, героиня должна разбираться в стиле и одежде. Первый парень изображен сильно гротескно, а второй традиционно безответно влюблен в ту, которая его не замечает.

Образ Юлии - ветреной девушки. Фото: взято из трейлера

В целом получилась неплохая семейная комедия. Тема поднята прекрасная: семья и взаимодействие ее членов между собой, секреты, которыми не хотят делиться и ссоры на этой почве. Сходить на него вечером и расслабиться самое то.

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