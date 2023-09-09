Гороскоп на неделю: с 11 по 17 сентября Девам стоит отдохнуть, а Львам – заявить о себе

Астропрогноз на неделю Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Вы можете почувствовать прилив необычайно сильной энергии. Однако, будьте предельно внимательны. Будущее для вас скрыто под слоем тумана. Далеко не все, о чем вы мечтаете, – сбудется. Прежде чем сделать первый шаг, прислушайтесь к голосу разума.

Телец

Эмоциональные качели в отношениях наконец-то остановятся. В вашей жизни начинается период тишины и покоя. Живите моментом. Это хорошее время для того, чтобы наладить между собой и своими любимыми утерянную связь.

Близнецы

У вас появится достаточно много забот, к которым вы не будете готовы. Постарайтесь не паниковать. Любые препятствия можно преодолеть, если подойти к делу творчески.

Рак

Благодаря своей интуиции вы сумеете достичь множества целей, которые будут выгодны не столько вам, сколько вашим близким. Будьте внимательны. Кто-то непременно захочет приписать себе ваш успех.

Лев

Уверенность в себе и своем деле поможет вам избежать спорных ситуаций. Не бойтесь заявить о себе. Ваша зажигательная энергия, подарит вдохновение многим. Вы настоящий пример для подражания.

Дева

Проявив усердие на работе, вы столкнетесь со ссорами на бытовой почве с собственной семьей. Вам стоит на время взять перерыв от дел. Отдайтесь любви и наслаждению. Ведь ваша жизнь проходит мимо вас.

Весы

Ваш дом – ваша крепость. Позаботьтесь о своей безопасности. Пришла пора заняться давно отложенными делами. Удача не покинет вас. А вот заниматься проблемами друзей сейчас не стоит. Если вы не готовы погрязнуть в пучине чужих проблем – не протягивайте руку.

Скорпион

Ваша уверенность в себе окажется лишь мнимой иллюзией. Но не теряйте почву у себя под ногами. Несмотря на свою пылкую натуру вам удастся найти выход из трудной ситуации. Вселенная оберегает вас от серьезных ошибок.

Стрелец

Ваши внутренние конфликты и противоречия вступят в резонанс с окружающей действительностью. На время стоит остановиться и обдумать план дальнейших действий. Вести, которые придут к вам, оставят сильный отпечаток в вашей душе. Наберитесь храбрости, чтобы пережить то, что вас ожидает.

Козерог

Уверенность в завтрашнем дне не покинет вас. На этой неделе вас посетит так называемая «звезда желаний». Ваши мечты вот-вот осуществятся. Потому не спешите менять сферу деятельности.

Водолей

Будьте готовы к тому, что в вашу жизнь придут новые возможности. Во многом это благодаря вашим новым знакомствам. Финансовая удача не покинет вас, но за своими расходами лучше следить.

Рыбы

В вашей душе расцветает весна. Чувства и эмоции, которые вы будете переживать, помогут вам найти вдохновение. Не делите мир на черное и белое. Ищите счастье в мелочах.

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