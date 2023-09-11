Нескучный Ижевск: новая ваза для цветов, изучение итальянской кухни и кино в понедельник

Что интересного будет в Ижевске на этой неделе. Фото: кадр из фильма «Что случилось с Бэби Джейн»

Ну вот чем можно занять в Ижевске свои творческие руки? Чтобы познать что-то новое, и при этом занимательно провести время?

«КП-Ижевск» подготовила для вас подборку мест и мероприятий.

Гончарные мастер-классы

Тарелочка из глины в форме листа. Фото: Гончарная школа «Колокол»

11.09. Тарелка – лист

На мастер-классе вы сможете слепить себе тарелочку из глины. Мастер не только поможет вам в создании изделия, но и расскажет о видах глины и этапах создания изделий.

Цена: 1500 рублей

Время: 19:10 – 20:40

Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б

12.09. Сахарница / Баночка

Баночек для хранения много не бывает. На мастер-классе вы слепите выпуклую сахарницу, а потом украсите ее по своему желанию.

Цена: 1700 рублей

Время: 19:10 – 21:40

Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б

14.09. Вазочка на гончарном круге

Прекрасная возможность сделать вазу для цветов под ваш интерьер. Кроме того, это будет поводом подарить себе цветы.

Цена: 1900 рублей

Время: 19:00 – 22:00

Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б

17.09 Кружка/пиала с супергероем

Отличная возможность сделать подарок ребенку. Он сможет сделать себе кружку с любимым супергероем в своем собственном дизайне. Из такой кружки и пить будет приятно.

Цена: 1700 рублей

Время: 12:30 – 14:30

Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б

Кулинарные мастер-классы

Мастер-классы по кулинарии. Фото: Кулинарная студия «Вилка»

11.09. Осенний ужин

В программу мастер-класса входит: салат с карамелизированной грушей, печеной свеклой и сливочным сыром, рулет из индейки, пюре из тыквы с апельсинами и морковный пирог с вареньем и мороженым.

Цена: 2800 рублей

Время: 19:00

Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1

13.09. Грузинская кухня

В программу входит: теплый салат салхино, хинкали со свининой и говядиной и пахлава с шариком мороженого.

Цена: 2400 рублей

Время: 19:00

Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1

14.09. Авторская кухня Линара Мухаметшина

Научитесь готовить салат из мраморной говядины, печеного картофеля и томатов, лосося с соусом из щавеля, ели, цветной капусты и миндаля и пирожное «Красный бархат»

Цена: 3600 рублей

Время: 19:00

Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1

17.09. Итальянская кухня

В программе: приготовление салата с рукколой, пармой и грушей, равиоли со шпинатом и сыром, рикотты под грибным соусом и семифредо с ягодами и миндалем.

Цена: 3200 рублей

Время: 18:00

Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1

Творческие встречи

Афиша « Сценарная комната». Фото: Арт-резиденция

11.09. Сценарная комната

Разговор о биографических и исторических фильмах. Вы можете приносить свои сценарии и разработки, идеи для совместного обсуждения, чтения, поиска единомышленников.

Цена: вход свободный

Время: 19:00

Место: Арт-резиденция, ул. Карла Маркса, 258

16.09. неСКУЧНЫЙ поэтический вечер

Это будет встреча в духе дачно-осенней вечеринки. Одеться можно не только в дождевик, но и в старые бабулины шмотки. Вы попробуете соленья, откроете дедову настойку, почитаете и послушаете стихи.

Цена: Free donation

Время: 19:00

Место: Арт-резиденция, ул. Карла Маркса, 258

16.09 «PRO Женщин»

Разговоры о красоте, здоровье и развитии личных брендов.

Цена: вход при регистрации

Время: 11:00 – 15:00

Место: ТРК «Петровский», ул. Михаила Петрова, 29

11.09. Кино по понедельникам. «Что случилось с Бэби Джейн»

В 1920-е маленькая Джейн Хадсон выступала в мюзик-холле. Девочка имела большой успех у публики. На ее деньги жили родители и сестра Бланш, которая вынуждена была скрывать зависть и раздражение от успеха сестры.

В 1930-х ситуация коренным образом меняется. Бланш становится очень популярной голливудской актрисой, в то время как звезда малышки Джейн начинает затухать.

Цена: Free donation

Время: 19:00

Место: ЦСДР, ул. Милиционная, 4

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