Нескучный Ижевск: новая ваза для цветов, изучение итальянской кухни и кино в понедельник

Что интересного будет в Ижевске на этой неделе. Фото: кадр из фильма «Что случилось с Бэби Джейн»
Ну вот чем можно занять в Ижевске свои творческие руки? Чтобы познать что-то новое, и при этом занимательно провести время?
«КП-Ижевск» подготовила для вас подборку мест и мероприятий.
Тарелочка из глины в форме листа. Фото: Гончарная школа «Колокол»
11.09. Тарелка – лист
На мастер-классе вы сможете слепить себе тарелочку из глины. Мастер не только поможет вам в создании изделия, но и расскажет о видах глины и этапах создания изделий.
Цена: 1500 рублей
Время: 19:10 – 20:40
Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б
12.09. Сахарница / Баночка
Баночек для хранения много не бывает. На мастер-классе вы слепите выпуклую сахарницу, а потом украсите ее по своему желанию.
Цена: 1700 рублей
Время: 19:10 – 21:40
Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б
14.09. Вазочка на гончарном круге
Прекрасная возможность сделать вазу для цветов под ваш интерьер. Кроме того, это будет поводом подарить себе цветы.
Цена: 1900 рублей
Время: 19:00 – 22:00
Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б
17.09 Кружка/пиала с супергероем
Отличная возможность сделать подарок ребенку. Он сможет сделать себе кружку с любимым супергероем в своем собственном дизайне. Из такой кружки и пить будет приятно.
Цена: 1700 рублей
Время: 12:30 – 14:30
Место: Гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б
Мастер-классы по кулинарии. Фото: Кулинарная студия «Вилка»
11.09. Осенний ужин
В программу мастер-класса входит: салат с карамелизированной грушей, печеной свеклой и сливочным сыром, рулет из индейки, пюре из тыквы с апельсинами и морковный пирог с вареньем и мороженым.
Цена: 2800 рублей
Время: 19:00
Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1
13.09. Грузинская кухня
В программу входит: теплый салат салхино, хинкали со свининой и говядиной и пахлава с шариком мороженого.
Цена: 2400 рублей
Время: 19:00
Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1
14.09. Авторская кухня Линара Мухаметшина
Научитесь готовить салат из мраморной говядины, печеного картофеля и томатов, лосося с соусом из щавеля, ели, цветной капусты и миндаля и пирожное «Красный бархат»
Цена: 3600 рублей
Время: 19:00
Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1
17.09. Итальянская кухня
В программе: приготовление салата с рукколой, пармой и грушей, равиоли со шпинатом и сыром, рикотты под грибным соусом и семифредо с ягодами и миндалем.
Цена: 3200 рублей
Время: 18:00
Место: кулинарная студия «Вилка», ул. Карла Маркса, 227, этаж 1
Афиша « Сценарная комната». Фото: Арт-резиденция
11.09. Сценарная комната
Разговор о биографических и исторических фильмах. Вы можете приносить свои сценарии и разработки, идеи для совместного обсуждения, чтения, поиска единомышленников.
Цена: вход свободный
Время: 19:00
Место: Арт-резиденция, ул. Карла Маркса, 258
16.09. неСКУЧНЫЙ поэтический вечер
Это будет встреча в духе дачно-осенней вечеринки. Одеться можно не только в дождевик, но и в старые бабулины шмотки. Вы попробуете соленья, откроете дедову настойку, почитаете и послушаете стихи.
Цена: Free donation
Время: 19:00
Место: Арт-резиденция, ул. Карла Маркса, 258
16.09 «PRO Женщин»
Разговоры о красоте, здоровье и развитии личных брендов.
Цена: вход при регистрации
Время: 11:00 – 15:00
Место: ТРК «Петровский», ул. Михаила Петрова, 29
11.09. Кино по понедельникам. «Что случилось с Бэби Джейн»
В 1920-е маленькая Джейн Хадсон выступала в мюзик-холле. Девочка имела большой успех у публики. На ее деньги жили родители и сестра Бланш, которая вынуждена была скрывать зависть и раздражение от успеха сестры.
В 1930-х ситуация коренным образом меняется. Бланш становится очень популярной голливудской актрисой, в то время как звезда малышки Джейн начинает затухать.
Цена: Free donation
Время: 19:00
Место: ЦСДР, ул. Милиционная, 4
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