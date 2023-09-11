Сбер рассказал предпринимателям Удмуртии о сотрудничестве с Индией

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

7 сентября в Ижевске прошла конференция «Удмуртия – Индия: новые возможности. Перспективы партнерства и новые рынки», на которой присутствовало более 80 представителей бизнес-сообщества республики. Презентацию индийского рынка для предпринимателей организовал Сбербанк. Журналист «КП Ижевск» побывал на мероприятии и узнал о возможностях сотрудничества предпринимателей из Удмуртии и Индии.

Окно в Индию

Что мы знаем о брендах, которые производятся в Индии? Немного, скорее всего. А ведь продукция этой страны не уступает китайской ни по качеству, ни по масштабам. В Индии, в частности, производят: продукты питания (кофе, специи, масла, макаронные изделия и многое другое), изделия ручной работы, оборудование, химикаты, транспорт, бытовую технику, электронику, одежду, лекарства и т. д.

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

«Мы хотим заинтересовать удмуртских предпринимателей Индией, открыть окно в эту страну и привезти ее в Ижевск. И, поверьте мне, в Индии номенклатура товаров, которые мы можем привезти, очень обширная и не уступает китайской. Иногда у них более выгодные цены и условия поставки», – рассказал бизнесменам заместитель управляющего Удмуртским отделением ПАО «Сбербанк» Антон Тагилов.

Индия уже давно поставляет в Россию свою продукцию. Сейчас, когда европейские производители покинули российский рынок, у нас есть отличная возможность найти хорошую альтернативу ушедшим брендам.

На конференции также отметили, что индийский рынок бизнесу Удмуртии все-таки знаком. Да, пока только пять компаний сотрудничают с Индией, но перспективы у этого направления серьезные.

«Мы увидели, что в Индии может быть востребована продукция АПК и промышленное оборудование: светодиодные модули и печатные платы, испытательное оборудование для самолетов и вертолетов, баллоны высокого давления для хранения и транспортировки газа. В партнерстве со Сбербанком мы можем предоставить новые возможности будущим экспортерам в Индию», – отметила Ольга Абрамова, вице-премьер регионального правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

С расчетами поможет Сбер

Безусловно, выход на новый рынок – это всегда дополнительные возможности и точки развития. Для того, чтобы процесс был максимально эффективным, понадобятся источники финансирования и банковское сопровождение. За помощью и поддержкой можно обратиться в Сбер.

«В Индии у «Сбербанка» есть филиал, и он находится в Нью-Дели. Второго октября откроется еще один – в Мумбаи. Кроме того, в следующем году у банка появится свое IT-подразделение в Бангалоре. Мы уже давно знаем индийский рынок и имеем возможность предложить сервисы по проведению расчетов между контрагентами, продукты торгового финансирования и защиты коммерческих рисков», – добавил Антон Тагилов.

Своими важными задачами Сбербанк считает удобную систему расчетов, обеспечение максимально оперативного получения выручки экспортерами и при этом помощь в поиске контрагентов.

«Я надеюсь, мы открыли бизнесменам Удмуртии окно в Индию, показали, что такое склад предпринимательства в этой стране и как с ним работать», – сказал в заключение Антон Тагилов.