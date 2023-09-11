Осенины: как на Руси встречали осень

Как отмечались Осенины на Руси Фото: Архив КП

Осень на Руси – это время, когда природа меняет свои краски и лето уступает место холодным ветрам. Прощание с летом и встреча осени на Руси праздновались широко. В дни празднества славяне проводили сбор урожая, поклонялись и благодарили мать – сыру-землю, а также гадали на будущее. Встречу осени на Руси называли Осенины, которые в 2023 году празднуются три дня – 14, 21 и 27 сентября.

«КП» – Ижевск рассказывает о богатых традициях праздника и о том, к чему снятся сны в дни прихода осени.

История Осенин

Осенины длились несколько дней и отмечались после традиционных Спасов – Медового, Яблочного и Орехового. Праздник был связан со скорым наступлением зимы, а также окончанием тяжелых полевых работ. До прихода христианства на Руси Осенины отмечались с особым размахом. Это были дни, когда крестьяне могли позволить себе отдохнуть после полевых и огородных работ. При этом наступало бабье лето, а значит, было достаточно тепло для больших гуляний.

Этот праздник посвящался матери-сырой земле, женскому началу и ее силе. Мать-сыру землю считали покровительницей земледелия, семей, в первую очередь – матерей. Предки связывали землю не только с благополучием и жизнью, но и со смертью. После сбора урожая славяне благодарили богиню за доброту и заботу.

Любовь к богине плодородия осталась на Руси и после принятия христианства, когда вместо традиционных Осенин в этот период стали отмечать Рождество Пресвятой Богородицы. Славяне стали отмечать два праздника, переплетая традиции.

После Осенин начинали действовать особые запреты. Например, до весны никто не мог прикасаться к земле и обрабатывать почву. Считалось, что богине нужен отдых от смертных, и если продолжать работы, то это может ее разозлить и следующий урожай может быть мал, а то и вовсе придут злой мор и суровая зима. Запрет на земляные работы длился до Благовещения – 7 апреля.

Традиции Осенин

Осенины связаны с завершением уборочных работ на полях. Крестьяне собирали последние овощи и фрукты, готовясь к холодам зимы. Это был трудоемкий период, и праздник Осенин становился наградой за усилия.

Главный праздник

Разумеется, особым образом отмечались праздники в больших городах и селах.

На праздник в честь летних богов и матери-земли в качестве даров несли рукоделие или угощение. Без них на гуляния могли и не пустить. В народе так и говорили: «Кто не работает – тот каравая праздничного не ест». Входным билетом для детей были особые праздничные загадки, связанные с богами и уходящим летом.

Основные торжества начинались в 20-х числах сентября Фото: Архив КП

Кроме этого, в дни Осенин избирались две женщины, которые должны были олицетворять богиню красоты Ладу и богиню жизни Живу. Интересно, что на роль богинь выбирались не первые красавицы, а женщины многодетные. Им предстояла важная роль не только отыграть прощание с народом, но и помочь бездетным парам, символически благословив их.

Кроме благословения Лады и Живы, в этот период молодые пары и бездетные молились богу Роду, прося его благословения о зачатии ребенка.

Еще одним интересным мероприятием на празднике были похороны мух и тараканов. Обряд носил шуточный характер. Насекомым устраивали погребение, пародирующее настоящие похороны. Считалось, что мухи и тараканы связаны с душами умерших родственников и нечистой силой. Такие мероприятия проводились не во всех населенных пунктах. До наших дней сохранились свидетельства о том, что в Туле и Серпухове мух и тараканов хоронили в «гробах», вырезанных из моркови и свеклы, или на маленьких щепках.

Создание оберегов

На Осенины важной традицией было создавать куклы-обереги. Делали фигурки-мотанки «семья» и «роженица», они были нужны для защиты матерей и младенцев, считалось, что они облегчают роды, коих по осени могло быть довольно много.

Огонь

Огонь играл важную роль в праздновании Осенин. 14 сентября на берегах рек разжигали костры. Этими кострами обозначался непосредственный конец сбора урожая и начало великого празднования.

В этот день женщины брали хлеб и кисель и шли к воде. На ее берегу читались особые молитвы и пелись обрядовые песни, после чего часть угощения отдавалась воде, богам, а часть – животным: чем сытнее накормить угощением домашний скот, тем богаче будет приплод по весне.

После этого молодые девушки гадали по пламени костра. Долго смотря на огонь, они пытались разглядеть в нем силуэты будущего или увидеть лицо суженого.

Сонник на Осенины

Особое внимание в дни Осенин уделялось снам. Основными из них были образы, связанные непосредственно с праздником. Для их трактования мы воспользовались сонником Миллера и книгой «Мифы русского народа» Елены Левкиевской.

Уборка урожая

Сон, в котором вы видите себя собирающим урожай и получающим за свою работу награду, горит об окончании важного этапа в жизни и победе над собой. Он предвещает время покоя и оправданных ожиданий.

Праздничный стол

Сон, в котором вы находитесь за праздничным столом, накрытым вкусной осенней пищей, может указывать на близкое объединение семьи или друзей. Такой сон считался вещим. Также считалось, что если такой сон снится молодой девушке, то это к скорой свадьбе или встрече с избранником.

Огонь и свечи

Пламя – особый символ в любом трактовании. Он очищает, перерождает, готовит к новому этапу. Пламя праздничного костра во сне говорило о надеждах и светлом будущем для сновидца.

Песни, хороводы и танцы

Этот знак не всегда можно было трактовать как веселье. Участвуя в танце, сновидец соприкасался с границей миров, а значит, некоторое время мог легко оказаться на иной стороне, тем самым став как уязвимым для нечисти, так и благословенным богами.

Сны в этот период даже сейчас имеют разные толкования и целиком и полностью зависят от контекста, а также личности сновидца. Важно помнить, что сонник – это лишь один из способов интерпретации сновидений и каждый человек может толковать свои собственные сны по-своему.

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