Приносит удачу: где в Ижевске можно погладить волшебного котика

Фигурки котов на Сивкова. Фото: Дана Солнцева

Места силы можно найти где угодно. Чаще всего это может быть высокое и старое дерево или необычная скульптура. Не важно, какой смысл в ней заключался изначально. Куда важнее, что думают о нем люди, посещая его.

В рамках рубрики «Мистический Ижевск» журналист «КП– Ижевск» продолжает раскрывать тайны городских легенд. В четвертом выпуске мы посетили двор, наполненный медными котами, которые приносят удачу.

Двор на Сивкова

Во время поиска таинственных мест города мы зашли в двор дома № 189 на улице Вадима Сивкова. А там мы обнаружили статуэтки четырех котов, которые забрались на две арки. Наличие подобных скульптур непременно положительно влияет на энергетику двора и домов, что его окружают.

Котики одним своим присутствием образуют защитный периметр, куда не может попасть зло или негативная энергия. Поэтому в самом дворе мирная и приятная обстановка, подходящая для прогулок, творчества или созерцания природы.

Котики на арке являются надежной энергетической защитой для жильцов. Фото: Дана Солнцева

Но нам же интересно не только это. Как с нами поделились местные жители, котики на воротах приносят удачу, а чтобы ее получить, нужно их коснуться.

«Это не так-то просто. Обе арки высокие, а у меня рост 165 см. Приходится подпрыгивать. Но думаю, если обладать достаточно высоким ростом или длинными руками, то можно легко гладить котиков, смотрящих на собор», – рассказал Алексей, жилец дома на Сивкова.

Наш эзотерик Хельга Кольт подтвердила, что гладить котиков при входе в дом или выходе из него – это хорошая традиция.

«Немного дополнительной удачи в целом никогда и никому не повредит. Впрочем, если идти и гладить статую слишком далеко или трудно, стоит завести оберег в виде кошки в доме, а еще лучше поселить у себя настоящего пушистика», – отметила эзотерик.

Из путевых заметок

Издавна кошки считаются животными, приносящими своим владельцам удачу, а в дом – уют. Они надежные защитники, легко умеют распознавать негативную энергию и избавляться от нее.

Еще в древнем Египте богиня луны и плодородия Бастет являлась одной из самых почитаемых богинь пантеона. Считалось, что статуи, изображающие ее, могут принести в дом семейное благополучие. Дети меньше будут болеть, а в самой семье всегда будет достаток. Про фигурки кошек, приносящих удачу, известно и из японских легенд.

«Манящий кот», или «Манеки-неко», считается добрым, помогающим людям екаем (низшим духом в иерархии божеств – прим. редакции). Традиционно статуэтка выглядит как трехцветная кошка, сидящая на задних лапках и держащая на весу одну лапку. Считалось, что чем выше поднята лапа, тем большую удачу, счастье и процветание призывает кошка», – поделилась эзотерик Хельга Кольт.

Двоих котиков можно погладить. Фото: Дана Солнцева

По словам эзотерика, близость фигурок котиков к жилому дому – очень добрый и сильный знак. А благодаря тому, что мимо них проходит много людей, металлические статуи накапливают в себе энергетику, превращая в положительную и аккумулируя ее. Потому если погладить статуэтку уличного кота, можно получить немного удачи, а также защиту от бед на целый день.

Вообще Хельга считает, что сама по себе кошка, живущая в доме, – добрый знак. Человек, умеющий заботиться о кошке, находится под ее неусыпной защитой, а значит, удача и счастье сопровождают его всегда.

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